Jorge Blass: "La magia es un arte escénico que evoluciona de una forma sorprendente"

Con el show que acaba de estrenar promete hacer la gente FLIPAR ¿cómo lo consigue?

Con un repertorio de nuevas ilusiones que hemos tardado 2 años en crear y desarrollar. Hay una obertura con 27 efectos mágicos en tan solo 5 minutos, hacemos a un espectador invisible en cada función y la magia en FLIPAR es interactiva con el público.

En el momento que vivimos, hiperconectado y sobreinformado, ¿cómo consigue mantener la atención del público durante hora y media de espectáculo?

El espectáculo es muy dinámico, no paran de pasar cosas y, desde que comienza, el publico esta conectado y atento. En las 18 funciones que llevamos, no he visto a nadie mirar su móvil, ni desconectar.

Jose Verdugo

Será por eso que usted ha conseguido incluso impresionar al gran David Copperfield. Muy poca gente sabe que el mago estadounidense le compró los derechos para hacer uno de sus ilusiones...

David Copperfield me llamó un día por teléfono y ¡flipé! Quería comprar los derechos de un efecto que me había visto hacer en youtube. Comenzamos una relación profesional y de amistad que continua, cinco años después. Además he aprendido mucho trabajando con él, la pasión, el esfuerzo y la dedicación que tiene son admirables. Por eso es uno de los mejores ilusionistas de todos los tiempos.

Y también logró sorprender a Penn&Teller, los dos maestros de la magia que, en su programa Fool Us, desafiaban a los mejores magos del mundo a engañarles, y solo 12 magos de los 80 que han participado lo lograron: y usted fue uno de ellos. ¿Qué se siente al saber que está entre los mejores magos del mundo?

Nunca he tenido ese sentimiento, me gusta pensar que lo mejor está por llegar. Cuando actué en Fool Us sentí mucha emoción pues admiro mucho a Penn and Teller, son auténticos genios y siempre me han inspirado. Pero mi mayor motivación para seguir creando magia es el público, que viene a verme y a disfrutar conmigo en directo, eso es un regalo.

Jose Verdugo

Desde hace más de una década, ha convertido Madrid en la capital mundial de la Magia, al traer a los mejores magos del mundo para el Festival Internacional de Magia de Madrid, que fundó y dirige. En 2023 (del 9 febrero al 12 Marzo), se celebra la edición número 13 ¿es supersticioso?

Para nada, creo que la buena ó la mala suerte no existe, esto tiene que ver con un sano escepticismo que la magia ha generado en mí a lo largo de los años. Aún así en el show del XIII Festival Internacional, gracias a la magia, haremos desaparecer la mala suerte. https://www.festivalmagiamadrid.com

Usted nació un 2 de mayo (día de la Comunidad de Madrid). ¿Estaba predestinado a convertir Madrid en una capital mágica?

Desde luego, estoy feliz y es un sueño cumplido poder traer a Madrid a los mayores representantes de la magia mundial. Más de 30.000 espectadores lo disfrutan cada año y es ya una cita ineludible para los amantes de la magia. Madrid es una ciudad mágica y debemos estar orgullosos de ello. En ninguna otra parte del mundo existe un movimiento artístico alrededor de la magia como en Madrid.

Usted es un viajero empedernido ¿qué otras ciudades del mundo son mágicas?

Las Vegas, por los grandes shows; Los Angeles, por el Magic Castle, meca de la magia en EEUU; Londres, por el Magic Circle, el club de magia más selecto del mundo.

Empezó muy joven, grabando con 20 años un anuncio para Telefónica en el que deshacía los nudos de una cuerda ¿no? Si, fue la primera vez que me di a conocer al gran público, cambió mi vida de un día para otro.

¿Cuál es su película favorita sobre magos y magia?

Me gusta Ahora me ves, porque muestra la magia con un look muy innovador, como debería ser en nuestro tiempo. El truco final, de Cristopher Nolan, inspirada en el libro The Prestige, también me encanta y muestra la obsesión a la que puede llegar un mago por proteger sus trucos. El Ilusionista es una belleza y está inspirada en el personaje de Robert Houdin, al que todos los magos conocemos como el padre de la magia moderna.

¿Usted es fan de Harry Houdini?

Soy fan de las emociones que generaba en el público pero, como ilusionista, dejaba mucho que desear. Él quería ser como Thurston ó Kellar, grandes magos de su tiempo, pero no conseguía seducir al público con su magia, así que dio un giro de 180º a su carrera y descubrió en el escapismo y los “stunts” físicos un nuevo género de espectáculo. Además Houdini manejaba muy bien el marketing y la publicidad, por ello se le recuerda como uno de los mejores magos de la historia sin serlo.

Jose Verdugo

Usted siempre incluye el humor en sus espectáculos ¿por qué?

La magia y el humor maridan muy bien: cuando ves un juego de magia. primero te asombras y. cuando te relajas, normalmente se te escapa la risa. Efectivamente en mis espectáculos siempre hay altas dosis de humor.

¿Cómo es la magia del siglo XXI? ¿sigue siendo un arte?

La magia es un arte escénico que evoluciona de una forma sorprendente. El espectáculo que más me ha sorprendido de los últimos tiempos es de un amigo americano In and Off Itself, de Derek del Gaudio (@derekdel), se puede ver en la plataforma HULU y en Disney +. Para mí es el show de magia más artístico e innovador que he visto en directo.

¿Por qué hay tantos magos y tan pocas mujeres magas?

Es algo difícil de explicar. A lo largo de la historia han existido menos magas, y aunque en nuestro tiempo ha aumentado el número de las que asisten a congresos y escuelas, sigue siendo grande la diferencia. ¿Tal vez faltan más referentes femeninos? O simplemente ha despertado menos interés la magia en las mujeres. No lo sé, pero ojalá podamos cambiar eso en el futuro.

Usted estudia muchísimo y tiene cientos de libros sobre magia que trae de sus viajes por todo el mundo ¿un mago nunca acaba de aprender?

Hay que estar al día de todas las nuevas técnicas que crean compañeros de todo el mundo, y efectivamente nunca se deja de aprender. Para desarrollar el show FLIPAR he colaborado con más de 30 compañeros de todo el mundo con los que he trabajado estrechamente en el desarrollo de las ilusiones.

¿Qué le debe la magia a J.K Rowling y Harry Potter?

El universo de Harry Potter ha generado mucho interés por la magia y ha conseguido que muchos niños se aficionen a la lectura. A la magia como arte no creo que le haya aportado mucho, pero sí ha generado un público entusiasmado con nuestro arte que seguro viene a vernos a los teatros.

¿Se atreve a recomendar una (o varias) escuela de magia para quienes quieran aprender?

Mi favorita es la “Gran Escuela de Magia Ana Tamariz”, que es donde yo empecé, con apenas 12 años. También es muy recomendable la web librosdemagia.com donde puedes encontrar grandes obras nacionales e internacionales.

¿Por qué a los magos auténticos no les gusta la palabra "truco" para referirse a la magia?

No es grave, pero preferimos efecto o juego de magia. La palabra "truco" a veces simplifica demasiado y reduce a una broma lo que nos cuesta mucho esfuerzo desarrollar.

Desde hace más de 15 años es usted el "jefe" de los magos solidarios de la Fundación Abracadabra, ¿qué le aporta colaborar tan estrechamente con esta fundación tan mágica?

Desde sus inicios en 2005 nos dimos cuenta de la capacidad terapéutica que tiene la magia. Cada vez que visitamos un hospital ó hacemos magia para colectivos vulnerables, siento una emoción que no se puede comparar con nada. Abracadabra para mí es la auténtica magia, que ayuda a las personas y consigue ilusionar a los más necesitados.

Usted es un mago preocupada por la sostenibilidad y los llamados ODS.

Con la Fundación Abracadabra intentamos llevar algunos objetivos de ODS a la realidad. Hacer desaparecer las desigualdades, ilusionar a los colectivos desfavorecidos, a los jóvenes en riesgo de exclusión social... También hemos realizado espectáculos que transmiten valores de consumo responsable y sostenibilidad, así como de tomar acciones por el clima. Es importante para todos ser conscientes de los recursos limitados del planeta y aportar nuestro pequeño, pero importante, granito de arena.

Jose Verdugo

también imparte charlas motivacionales en empresas, tiene una productora de espectáculos a medida para todo tipo de eventos y clientes... ¿se llevan bien la Magia y la empresa?

Sin duda, a través de la magia puedes comunicar mensajes de una forma muy efectiva y emocionante, y calar hondo en la mente de tus espectadores. Las empresas han descubierto en la magia una forma original de transmitir sus mensajes, y de dinamizar eventos en los que necesitan entusiasmar a sus clientes y equipos de trabajo.

También ha participado en una película... ¿hay algo que no haya hecho? Jajaja… Muchas cosas, ¿recuerdas? ¡lo mejor esta por venir!

En 2017 fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga y desde entonces colabora con programas de seguridad vial.

Fue muy duro, pues durante varias semanas perdí la movilidad de mi pulgar derecho. Finalmente pude rehabilitar y recuperé el 100% de movilidad. Considero muy importante concienciar a todos para que no vuelva a pasar algo así…

¿Cómo va a despedir el año 2022?

Muy Feliz, actuando todos los días en el Teatro Reina Victoria, aunque descansaremos el día 31 para estar en familia, ese día yo estaré en La Rioja, que me encanta.

Jorge Blass estará con su espectáculo FLIPAR, hasta el 8 de enero, en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

Sigue los temas que te interesan