La economía circular ofrece al turismo una oportunidad estratégica: repensar cómo diseñamos, compramos y operamos para utilizar mejor los recursos, fortalecer la competitividad y generar valor a largo plazo. Pero su potencial no se queda en los hoteles. Nuestra actividad depende de los ecosistemas y las comunidades que dan vida a los destinos. Por eso, avanzar en circularidad exige combinar la acción de cada empresa con soluciones compartidas que respondan a retos sistémicos en cada territorio.

Esta reflexión estuvo presente en Closing the Loop: Turning Global Circularity Frameworks into Business, una sesión liderada por Forética durante la COP31 en Turquía en la que participamos desde Iberostar.

Junto a representantes del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Naturgy y Humana People to People, exploramos cómo la economía circular puede acelerar la descarbonización, reforzar la resiliencia climática y generar valor empresarial. Desde sectores tan diferentes como la energía, el textil y el turismo, compartimos experiencias y soluciones que ya están en marcha.

Para el sector hotelero, esta transformación tiene una particularidad. Los hoteles necesitan agua, energía, alimentos y materiales, pero también dependen de infraestructuras adecuadas, ecosistemas saludables y comunidades prósperas. Por eso, avanzar en circularidad requiere comprender la realidad de cada destino, sus retos y oportunidades, y trabajar de la mano de los actores locales para desarrollar soluciones adaptadas a cada territorio.

En Iberostar llevamos años trabajando en esta dirección. La circularidad se integra transversalmente en nuestra estrategia de negocio y se extiende a la cadena de valor y a los territorios, con una visión de largo plazo y un enfoque basado en la ciencia y los datos.

Nuestra experiencia, recogida como caso de referencia en el libro blanco Towards Circular Hospitality: Transforming the Tourism System, demuestra que es posible avanzar desde los hoteles, pero también que existen barreras que ninguna empresa puede superar por sí sola.

Elaborado junto a Circle Economy y en colaboración con ONU Turismo, el informe es una herramienta de acción colectiva que identifica diez retos sistémicos y cinco grandes oportunidades para el sector. Entre los retos destacan la necesidad de infraestructuras para valorizar los residuos, una regulación e incentivos adecuados, proveedores preparados y demanda agregada.

En Antalya también compartimos cómo estamos trasladando la circularidad a la práctica desde nuestros hoteles, con avances y resultados concretos. La eliminación de los plásticos de un solo uso en la experiencia del huésped, alcanzada en 2020 a nivel global en la compañía, nos llevó a rediseñar más de mil productos junto a nuestra cadena de valor.

Desde entonces, hemos seguido avanzando en la prevención y reducción de residuos.

Hoy contamos con equipos 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) integrados por más de 250 profesionales a nivel global y, en 2025, lograremos desviar de vertedero el 79% de los residuos generados en nuestros hoteles. Las personas, la tecnología y las alianzas locales han sido claves en estos avances.

En los destinos, esta colaboración toma forma a través de iniciativas muy diversas. En Brasil, trabajamos con Ponto a Ponto para gestionar el 100% de los residuos orgánicos de nuestro complejo. En Aruba, hemos creado una alianza de compostaje con otros hoteles y una bodega local. Y en España avanzamos con proyectos como la colaboración con Biorecicla para recuperar residuos orgánicos en Andalucía, o con Deixalles y Eco One para promover la reutilización del mobiliario en Mallorca.

Compartir estas experiencias en espacios como la COP31 es importante para acelerar la acción hacia una transición justa a escala global. Iniciativas como el Global Circularity Protocol for Business, compartido durante la sesión, buscan establecer un lenguaje común para medir y orientar la transición. El sector privado comparte avances de implementación y desafíos en materia de escalabilidad, financiación y velocidad de respuesta. La oportunidad está clara. Ahora toca acelerar la acción.

Desde Iberostar seguiremos integrando los riesgos climáticos en las decisiones de gestión y crecimiento responsable, impulsando la circularidad en la cadena de valor y restaurando los ecosistemas naturales. Al mismo tiempo, avanzaremos de la mano de los destinos, el sector privado y las administraciones públicas en soluciones adaptadas a las necesidades de cada territorio.

El turismo tiene una oportunidad única para impulsar modelos sostenibles, rentables y resilientes, con una visión a largo plazo que genere valor económico, social y natural en los destinos. Sin duda, la transformación comienza en cada compañía, pero solo tendrá el alcance que necesitamos a través de la colaboración.

*** Patricia Dueñas es líder global de Economía Circular en Iberostar Hotels & Resorts.