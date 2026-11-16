Hay emergencias que llegan con estruendo. Y hay otras que avanzan lentamente, casi en silencio.

La sequía pertenece a esta segunda categoría.

En Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) el déficit de lluvias está poniendo bajo presión algo tan básico como el acceso al agua y los alimentos, mientras miles de familias que dependen de la agricultura se enfrentan a pérdidas de cultivos, ganado e ingresos. Y detrás de cada hectárea afectada hay una familia cuya capacidad para alimentar, cuidar y proteger a sus hijos está cada vez más comprometida.

En Honduras, 75 municipios del Corredor Seco han sido declarados en alerta roja y otros 71 en alerta amarilla debido a la escasez de agua y sus impactos sobre la producción agrícola. Los registros de lluvia confirman que 2026 está siendo el año más seco desde 2022 en varias zonas del país. El maíz y los frijoles, alimentos esenciales para miles de familias, están entre los cultivos más afectados.

La situación alimentaria ya refleja esta presión. Para agosto de 2026, alrededor de 1,8 millones de personas en Honduras, el 18% de la población, se enfrentaban a inseguridad alimentaria aguda, mientras al menos 60.000 personas requerían intervenciones urgentes para salvar vidas y proteger sus medios de vida.

En El Salvador, la situación también se ha deteriorado. El 25 de agosto, la Dirección General de Protección Civil declaró alerta roja por sequía meteorológica y agrícola en todo el país, con especial atención a los territorios del Corredor Seco. Las proyecciones climáticas para los próximos meses anticipan que las lluvias continuarán por debajo de los niveles normales, particularmente en las regiones central-oriental y oriental.

Para las comunidades rurales, esto significa mucho más que una mala temporada agrícola. Significa menos agua para consumir. Menos alimentos para llevar a casa. Menos ingresos para las familias. Y, para muchos niños y niñas, mayores riesgos de hambre, abandono escolar, trabajo infantil y otras formas de vulnerabilidad.

Cocinas comunitarias y seguimiento del crecimiento infantil en el corredor seco de Honduras. World Vision

La sequía comienza en el suelo, pero sus consecuencias llegan hasta la infancia.

Cuando una cosecha se pierde, una familia puede verse obligada a reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consume. Cuando el ganado muere o debe venderse por falta de pasto, desaparece una fuente fundamental de ingresos. Cuando los recursos familiares se agotan, las decisiones difíciles pueden recaer sobre los niños y niñas.

Por eso, responder a la sequía no puede significar únicamente distribuir alimentos cuando la emergencia ya alcanzó su punto crítico. Necesitamos anticiparnos.

En la ONG World Vision estamos activando equipos de respuesta, realizando evaluaciones de daños y necesidades, fortaleciendo la coordinación con las autoridades nacionales y territoriales y trabajando junto a actores humanitarios como UNICEF, OCHA y WFP para identificar brechas y complementar la respuesta existente.

También estamos revisando nuestras capacidades y suministros de agua, higiene y asistencia alimentaria, mientras exploramos oportunidades de financiación y acción anticipatoria que permitan ampliar la respuesta antes de que los impactos sean aún mayores.

Porque cada día que logramos anticiparnos puede significar una familia que conserva sus medios de vida, una niña que permanece en la escuela o un niño que no tiene que irse a trabajar para ayudar a su hogar. Pero ninguna organización puede enfrentar esta crisis sola.

Cocinas comunitarias y seguimiento del crecimiento infantil en el corredor seco de Honduras. World Vision

La magnitud de los impactos exige una respuesta coordinada entre gobiernos, organizaciones humanitarias, comunidades, productores, organismos internacionales, sector privado y donantes. También requiere reconocer que la resiliencia no se construye únicamente durante una emergencia: se construye antes, fortaleciendo los sistemas alimentarios, protegiendo los medios de vida y asegurando que las comunidades tengan acceso a agua y mecanismos para enfrentar futuros shocks.

El Corredor Seco no necesita únicamente que respondamos cuando la sequía llega. Necesita que invirtamos en su capacidad para resistir cuando vuelva.

Y volverá.

El cambio climático está haciendo que los patrones de lluvia sean cada vez más impredecibles y que las comunidades más vulnerables tengan menos margen para recuperarse de un shock antes de enfrentar el siguiente.

Por eso, desde World Vision, nuestra prioridad es mantener a la infancia en el centro de esta respuesta y trabajar junto a las comunidades para proteger aquello que sostiene su bienestar: sus alimentos, su agua, sus medios de vida y sus oportunidades.

La lluvia eventualmente volverá. La pregunta es si estaremos preparados para que, cuando lo haga, ninguna niña o niño haya tenido que pagar el precio de la sequía.

*** Jorge Galeano es director de World Vision en Centroamérica.