España ya no parte de cero en movilidad eléctrica, pero avanza más despacio de lo que debería. Hay más modelos de vehículos, más puntos de recarga y más conductores interesados, aunque todavía el peso del eléctrico en el mercado es inferior a los demás países de Europa.

En abril de 2026, se matricularon 11.039 eléctricos puros en España, un 44,4% más que un año antes, pero solo representaron el 8,7% del total, según ANFAC. El dato es positivo, aunque también muestra que la adopción todavía tiene margen para acelerar y acercarse a los niveles de países como Portugal, Francia o Bélgica, con cuotas del 24%, 28% y 34%, respectivamente, según los últimos datos europeos comparables del ICCT.

El primer desafío está en el precio de entrada. España cuenta con medidas útiles, como la deducción del 15% en el IRPF y distintos programas de apoyo a la demanda, pero el problema no es solo la existencia de ayudas, sino cómo llegan al comprador.

Una ayuda que se cobra meses después no influye igual que un descuento aplicado en el momento de la compra. En ese sentido, el Plan Auto+ supone un avance al introducir ayudas inmediatas, pero su impacto sobre el coche 100% eléctrico queda limitado al aplicarse también a los híbridos enchufables.

El comprador no compara una promesa futura con el precio de un coche de combustión: compara dos cifras en el concesionario. Si el eléctrico no compite ahí, muchas operaciones se aplazan. Y, en el caso de las empresas y las flotas corporativas, sigue faltando un marco de apoyo más específico y ambicioso, con medidas concretas como la reducción del IVA para las empresas.

Por eso, los incentivos deben ser inmediatos, visibles y fáciles de entender. Deben reducir la barrera de entrada desde el primer momento y hacer que el coche 100% eléctrico pueda competir en igualdad de condiciones en la decisión de compra. La ayuda que llega tarde puede aliviar; la que se aplica en el momento adecuado puede cambiar una decisión.

También falta una apuesta más clara por empresas y flotas. Este canal suele quedar en segundo plano, pero es decisivo: renueva vehículos en volumen, electrifica muchos kilómetros y, además, alimenta después el mercado secundario y de reventa, generando una oferta de ocasión que permite a más hogares acceder al eléctrico sin tener que comprar un coche nuevo.

El segundo desafío está en la infraestructura. España se puede recorrer ya en coche eléctrico, pero el usuario no necesita solo puntos en un mapa. Necesita cargadores operativos, con potencia suficiente y ubicados donde encajan con sus desplazamientos diarios o sus viajes.

En el primer trimestre de 2026, la red pública de recarga en España siguió avanzando, aunque cerca del 69% de los puntos son todavía de baja potencia, de 22 kW o menos, y un 24% de la infraestructura instalada permanece fuera de servicio, en muchos casos por estar aún pendiente de conexión a la red eléctrica, según el último Barómetro de Electromovilidad de ANFAC.

El reto, por tanto, ya no pasa solo por desplegar más infraestructura, sino por mejorar su potencia, disponibilidad real y utilidad para el usuario.

Ese es el debate que deberíamos tener. No cuántos cargadores se anuncian, sino cuántos resuelven una necesidad real. La recarga lenta tiene su función, pero no puede sostener por sí sola una adopción masiva ni responder a todos los usos.

Para quienes hacen trayectos largos, no tienen garaje privado, gestionan una flota o necesitan cargar durante una actividad cotidiana, la recarga rápida y ultrarrápida marca la diferencia. Su despliegue requiere inversión, pero también reglas más ágiles y criterios comunes entre territorios.

Los operadores podemos asumir la instalación, operación y mantenimiento, pero no podemos acelerar solo los permisos que se alargan ni conexiones a red sujetas a procedimientos poco homogéneos. Sin certidumbre administrativa, parte de la inversión se queda atrapada antes de llegar al usuario.

El tercer desafío está en la experiencia de recarga. Para convencer a más conductores, cargar no puede parecer más complicado que repostar. Nadie quiere tener que descargarse varias aplicaciones, registrarse en distintas plataformas o descubrir al llegar que el punto elegido no funciona.

El usuario quiere localizar el cargador, conectar, pagar y continuar con su trayecto. Y el mercado está avanzando con rapidez para que esa experiencia sea cada vez más sencilla, intuitiva y fiable.

Para consolidar este progreso, la clave está en seguir reforzando aquellos elementos que más influyen en el día a día del conductor: ubicaciones útiles, información actualizada, mantenimiento constante, interoperabilidad y métodos de pago sencillos.

En esa dirección trabaja Powerdot, desplegando soluciones de recarga rápida y ultrarrápida en espacios cotidianos para que cargar un vehículo eléctrico sea una parte natural de la rutina.

La recarga en destino ayuda porque se integra en rutinas que ya existen. Cargar mientras se hace la compra, se come, se trabaja o se pasa tiempo en un centro comercial convierte la recarga en un gesto cotidiano, no en una parada añadida.

En Powerdot trabajamos desde esa idea: apostamos por recarga rápida y ultrarrápida en lugares de uso diario, con distintas formas de activación y pago, integradas en plataformas que los conductores ya utilizan.

El coche eléctrico no necesita más discursos abstractos. Necesita precio competitivo en la compra, infraestructura rápida que funcione, menos bloqueo administrativo y una experiencia de recarga fácil. Cuando esas piezas encajen, elegir un eléctrico dejará de parecer una apuesta y será la decisión más lógica.

*** Laura Gonçalves es directora general de Powerdot en España y Portugal.