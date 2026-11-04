Con cada nuevo episodio de lluvias y temporales que azota nuestro país, la atención pública suele concentrarse en dos frentes inmediatos, como son el alivio en el nivel de los embalses y las consecuencias materiales en superficie. Sin embargo, existe una factura cotidiana a la que no prestamos la misma atención, y que se cuela de lleno en millones de hogares cada vez que abrimos el grifo, materializada en un empeoramiento radical del sabor, el olor y la apariencia del agua corriente.

Existe la extendida creencia de que el agua urbana es un recurso aislado del entorno, blindado ante cualquier inclemencia una vez canalizado bajo el asfalto. La realidad climática demuestra justo lo contrario.

El ciclo hídrico urbano acusa con fragilidad los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más severos y frecuentes. Cuando una fuerte lluvia o temporal descarga con violencia sobre el terreno, la escorrentía superficial arrastra de golpe toneladas de tierra, lodos, restos orgánicos, nitratos agrícolas y sedimentos directos a las cuencas de los ríos y a las represas.

En cuestión de minutos, la materia prima con la que trabajan las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable sufre una degradación abrupta. Para garantizar que ese caudal alcance los hogares cumpliendo de forma estricta los parámetros de salubridad exigidos por el Real Decreto 3/2023, las plantas potabilizadoras deben llevar su operativa técnica al límite absoluto.

Entramos así en una auténtica encrucijada de ingeniería ambiental. Ante una concentración desorbitada de sólidos en suspensión y una mayor carga biológica, las plantas se ven forzadas a multiplicar los procesos de coagulación para eliminarlos. Pero, sobre todo, necesitan intensificar de forma drástica la cloración para neutralizar bacterias y patógenos oportunistas.

Aquí emerge la gran paradoja que descoloca por completo al ciudadano. Este tratamiento extraordinario garantiza que el agua es sanitariamente segura e inocua para el organismo, pero arruina sus cualidades sensoriales. La hipercloración y la generación asociada de subproductos derivados de la desinfección, como los trihalometanos, disparan un desagradable sabor y olor químico que invita de inmediato al rechazo.

Por si fuera poco, los cambios bruscos de presión y caudal que sacuden las redes de distribución durante estos temporales terminan por desprender óxidos y sedimentos incrustados en tuberías urbanas obsoletas o en las viejas canalizaciones comunitarias. La consecuencia directa son aguas turbias que desatan una comprensible alarma social, derivando en municipios enteros donde los bandos de alcaldía alertan o prohíben el consumo directo durante días.

No estamos ante una simple molestia pasajera del calendario otoñal, sino ante un síntoma indiscutible de cómo la crisis climática está tensionando hasta el límite la resiliencia de nuestras infraestructuras públicas. Y mientras las administraciones asumen el debate pendiente sobre las necesarias inversiones en modernización hidráulica, la verdadera factura la están pagando el bolsillo ciudadano y el medio ambiente.

Ante un agua que huele a químico o llega algo turbia, el reflejo automático de millones de familias consiste en cargar su carro de la compra con garrafas y botellas desechables. Es una reacción comprensible ante la desconfianza, pero representa un retroceso imperdonable en materia de sostenibilidad. Responder a los fallos sensoriales del suministro público generando montañas de residuos plásticos de un solo uso es un peaje ecológico y económico inasumible en plena era de la descarbonización.

La transición ecológica real pasa por capacitar a los hogares para que sean más autónomos y resilientes. Si ya hemos entendido que la eficiencia energética se gana desde el propio tejado y con un buen aislamiento en las viviendas, la gestión del agua potable exige aplicar la misma lógica en el punto de consumo.

Desde nuestro punto de vista, apostar por soluciones de filtración doméstica en el grifo es, además de una decisión de confort, un escudo inteligente frente a las deficiencias de la red que evita toneladas de plástico innecesario.

El agua es un bien demasiado importante como para resignarnos a que su calidad se deteriore con cada tormenta. El cambio climático ya afecta también a nuestras tuberías y proteger lo que bebemos no consiste en conformarnos con adoptar la cultura del plástico de usar y tirar, sino en dotar al ciudadano de herramientas para blindar la calidad de su agua desde su propia casa.

*** Natalia Cachafeiro es directora de marketing de Tappwater.