Conducir con sueño es como dar positivo en alcohol: el vídeo premiado por Línea Directa para concienciar a los jóvenes

Subir al coche debería garantizar llegar al destino, pero, en muchas ocasiones, eso no es así. Sobre todo para los jóvenes, un colectivo especialmente expuesto a los riesgos de la carretera. Cada año, alrededor de 400 pierden la vida en un accidente de tráfico.

Es por ello que Línea Directa ha creado el Premio Influencia. Jóvenes y Seguridad Vial. Una iniciativa que busca impulsar la creación de contenidos digitales capaces de promover comportamientos responsables al volante entre los más jóvenes.

El ganador fue elegido entre más de 50 creadores de contenido de toda España y votado por un jurado compuesto por destacados profesionales de la comunicación, el marketing y la seguridad vial, entre los que destaca la vicepresidenta ejecutiva de El Español Cruz Sánchez de Lara.

La propuesta ganadora

Más de cinco decenas de candidaturas se postularon para hacerse con el premio de Línea Directa. De entre ellas, fue el vídeo de José Manuel Felices el que se hizo con los 10.000 euros netos del galardón.

José Manuel —en redes @doctorfelices— es doctor en Medicina y especialista en radiología intervencionista en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Con su vídeo El que no ha bebido, fue reconocido por el jurado por la calidad de su trabajo y su capacidad para conectar con el público joven mediante su lenguaje ágil y cercano. El contenido aúna un potencial como herramienta de concienciación altísimo.

José Manuel recuerda el alto riesgo que supone la somnolencia al volante, cuyos síntomas son similares a un positivo en alcoholemia. También establece un paralelismo muy visual y fácil de entender entre un móvil con poca batería y el funcionamiento de un cerebro que no ha descansado lo suficiente.

El ganador del 'Premio Influencia. Jóvenes y seguridad vial' José Manuel Felices y la directora de la Fundación Línea Directa Mar Garre, posan con el premio. Cedida

Para terminar el vídeo, el doctor propone algunos consejos para mantener la seguridad en todo momento: tomar un café y dar una cabezada de veinte minutos, estar en llamada con una persona durante la conducción y, la mejor opción, llamar a un taxi.

Según la Directora General de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, para que un mensaje llegue a los jóvenes, deben hablar su mismo lenguaje y estar presente en los canales que forman su día a día.

Otras candidaturas finalistas

El 'Premio Influencia. Jóvenes y Seguridad Vial', contaba con cinco finalistas, entre los que destacó el vídeo de José Manuel Felices. Sin embargo, el resto de proposiciones también contienen un gran mensaje para dar a los más jóvenes.

"Cuatro minutos. Eso es lo que puedes ganar yendo más rápido. ¿Y lo que puedes perder?" Así comienza, la propuesta "4 minutos" de Alba Requena (@albaarz._), una creadora de contenido, especialmente en motor. Con el vídeo presentado, invita a reflexionar sobre la velocidad y las prisas al volante.

Alba Requena posa con su premio junto con Cruz Sánchez de Lara. Cedida

Mireia Rabal (@mireiarabal), la artista digital y creadora de contenido especializada en proyectos que unen creatividad, tecnología y comunicación. En su pieza Las consecuencias de los accidentes de tráfico aborda cuestiones sociales a partir de una alfombra con el dibujo de una carretera.

Otro de los candidatos era Llévate la mirada, deja el móvil, de Oier Sola (@oiersolabilbao). Con sus historias y humor recapacita sobre el papel de los peatones y su vulnerabilidad en la carretera.

El último finalista es Toni Moret (@tonimoret), un actor, cómico y creador de contenido canario. En su propuesta Si conduces, conduce muestra testimonios de calle de una forma divertida, sorprendente y con un tono de humor.

Con esta iniciativa la Fundación Línea Directa reconoce a quienes utilizan su capacidad para generar un impacto positivo en los jóvenes y contribuir así a salvar vidas.