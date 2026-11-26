Tres de los protagonistas del documental durante su conversación tras la proyección de la cinta. OEI

El planeta vive un momento de tensión política y global que parece que ha hecho que la sociedad olvide la importancia de algo tan simple como efectivo: el silencio.

En un mundo dividido entre izquierdas y derechas parece una tarea titánica que dos personas de ideologías opuestas debatan desde la calma y, sobre todo, dándose ese espacio para escuchar realmente al otro e intentar escuchar su postura.

Con esta premisa, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) decidió poner a 20 jóvenes españoles de entre 18 y 25 años a conversar. El resultado de este experimento es el documental Apagar el ruido, presentado este martes 25 de noviembre en el teatro de Ateneo de Madrid.

Los participantes convivieron a puerta cerrada durante tres días en un enclave de Gipuzkoa. El objetivo era que debatieran sobre temas sensibles y buscar puntos en común. Producido por BrightLights y con el respaldo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el proyecto emplea una metodología basada en la cultura de paz.

Antes de la proyección, Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, defendió la necesidad de proteger el sistema democrático. El representante institucional señaló que un Estado de derecho implica que nadie está por encima de la ley.

Olmedo advirtió sobre el riesgo de deshumanizar al adversario político y reivindicó el valor de las minorías frente a las mayorías electorales. "Nunca se tiene toda la razón sobre todos los temas", afirmó el secretario de Estado ante los asistentes al acto.

Tras la intervención institucional tomó la palabra Alba Leiva, coordinadora del pódcast No es el fin del mundo, de El Orden Mundial. La periodista recordó que en 2023 la Fundéu eligió polarización como palabra del año, término que definió como la distancia afectiva entre ciudadanos que conviven en un mismo país.

Leiva aportó datos sobre este fenómeno y citó el Atlas de la Polarización en España de 2025, informe que refleja que uno de cada siete españoles rompió una amistad o relación familiar por motivos políticos. Según explicó la analista, las redes sociales actúan como cámaras de eco que sustituyen la amistad por vínculos de afinidad absoluta.

Escuchar al diferente

Una vez finalizada la proyección de la cinta, que ya está disponible de forma gratuita en el canal de YouTube de la OEI, se abrió un coloquio moderado por Irune Aguirrezabal. La directora del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI estuvo acompañada por tres de los protagonistas y una facilitadora.

Andrés Torrado, estudiante de 21 años y miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Salamanca, reconoció que llegó al encuentro con prejuicios hacia quienes pensaban distinto. El joven aseguró que la experiencia le permitió descubrir que escuchar de verdad “cansa" porque exige abandonar el impulso automático de rebatir al interlocutor.

En la misma línea, Cristina Segura, jurista cordobesa de 25 años vinculada a la asociación Talento para el Futuro y al colectivo LGTBIQ+, destacó la importancia de conocer a la persona antes de abordar la política. Segura señaló que las redes sociales fomentan una hostilidad anónima que difícilmente se trasladaría al trato cara a cara.

El tercer participante en la mesa fue Rubén Nieto, vitoriano de 22 años afiliado a las Juventudes Socialistas de Euskadi. Nieto relató cómo el diálogo con su padre contribuyó a modificar su postura sobre la reinserción de los presos de ETA tras haber crecido en Alicante por el exilio de su familia de su comunidad natal.

Junto a los tres jóvenes intervino Cecília Barbeito, investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. La facilitadora explicó que el diseño del encuentro buscó sustituir la mirada competitiva del debate tradicional por la curiosidad genuina hacia las vivencias del otro.

Se encargó de la clausura del evento Almudena Cruz Yabar, subdirectora general de Divulgación de la Memoria del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, , que confesó haber descartado su discurso escrito tras ver el documental y la intervención de tres de sus protagonistas.

La responsable pública subrayó que debatir con personas de ideologías opuestas obliga a agudizar el ingenio y mejorar la calidad de los argumentos propios. Además, agradeció el esfuerzo de los participantes y reivindicó la igualdad como base de la convivencia.

Tras el encendido de las luces, los protagonistas de Apagar el ruido salieron del teatro del Ateneo de Madrid disfrutando del reencuentro. Los que no habían podido saludarse a la llegada, aprovecharon la ocasión a la salida.

Todos con la misma cara del que no ve solo la etiqueta ideológica, sino a unos amigos con quienes dialogar. La reflexión final también era común: habían disfrutado tanto la experiencia de esos tres días que el documental se les hizo corto.