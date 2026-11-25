Los galardonados de la última edición de los Premios de Ecovidrio posan junto a la junta directiva de la entidad. Ecovidrio

Ciencia contra la ecoansiedad y ciudades que renacen en los Premios Ecovidrio al compromiso ambiental

Cambiar la forma en que percibimos la crisis climática requiere entender la mente humana y transformar la realidad de nuestras calles. El compromiso ambiental deja de ser un concepto abstracto cuando la ciencia explica nuestros hábitos y las instituciones rediseñan el entorno urbano cotidiano.

Con esa premisa se han celebrado este miércoles 25 de noviembre en Madrid los XXVII Premios Ecovidrio. La ceremonia, que reconoce la labor de personalidades, proyectos e instituciones en favor del desarrollo sostenible, ha reunido a representantes del sector ecológico para celebrar el avance de la acción climática.

El Comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Alejandro Dorado, ha inaugurado la jornada tras la actuación de un coro que ha interpretado la famosa canción de Coldplay Viva la vida.

Durante su intervención ha resaltado la necesidad de ampliar la mirada en la transición ecológica. También ha instado a superar la ecoansiedad tras el bloqueo en la última cumbre climática –la COP31–, reclamando ampliar la economía circular hacia la prevención y mantener la ambición institucional.

Neurociencia y ciudades verdes

El galardón principal como Personalidad Ambiental ha sido entregado por Dorado al neurocientífico Kris De Meyer, director de la UCL Climate Action Unit. El jurado ha distinguido su trayectoria académica investigando el cerebro humano aplicado a la acción climática y construyendo un marco científico para la comunicación medioambiental.

Las investigaciones de De Meyer demuestran que los mensajes basados en el miedo o el alarmismo suelen paralizar a la sociedad ante el calentamiento global. Sus estudios revelan que las personas adoptan conductas sostenibles imitando las costumbres de su entorno cercano, consolidando primero los hábitos antes que las creencias.

Este enfoque cognitivo permite ofrecer una respuesta científica eficaz frente a la ecoansiedad y mejora la conexión de los mensajes ecológicos con la ciudadanía.

Tras recoger el reconocimiento, De Meyer ha defendido la importancia de liderar con el ejemplo mediante acciones cotidianas compartidas. Lo ha hecho recordando al poeta Antonio Machado e insistiendo en que la única forma de hacer camino es al andar.

En el ámbito institucional, el Premio Mayor Impacto Ciudadano ha recaído en el Ayuntamiento de Bilbao por liderar la transformación urbana y ambiental en Europa. Mediante su Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, la capital vizcaína aspira a ser climáticamente neutra en 2050 y reducir sus emisiones un 90%.

La ciudad destaca por aprovechar la energía del metro para cargar su flota de autobuses eléctricos, evitando 420 toneladas anuales de dióxido de carbono. Además, la regeneración de su ría permite hoy que casi 90 especies marinas habiten una zona que sufrió una severa contaminación industrial.

Los bilbaínos aportaron en 2025 más de 8.800.000 kilogramos de envases al contenedor verde, alcanzando 25 kilogramos por habitante al año. El alcalde Juan Mari Aburto ha subrayado que las ciudades se transforman realmente cuando sus vecinos hacen suyo ese cambio y participan activamente.

El primer edil ha iniciado su intervención recordando a las mujeres asesinadas por violencia de género en España "hasta el día de hoy", aprovechando la conmemoración este 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.

Redes y periodismo verde

El Premio Especial #Ecólatras ha distinguido al fotógrafo y divulgador Gotzon Mantuliz por promover el respeto a la biodiversidad ante su comunidad de 800.000 seguidores. El creador de contenido, colaborador de National Geographic y presentador televisivo, sitúa la conservación de la fauna salvaje en el eje de su trabajo.

A través de sus expediciones internacionales, Mantuliz fomenta una manera de acercarse a la naturaleza fundamentada en el conocimiento científico y el cuidado del entorno. Al recibir el galardón, el divulgador ha destacado que sus años trabajando con la naturaleza le han dado "otra forma de percibir el mundo".

Además, ha querido reivindicar la necesidad de proteger la biodiversidad. "No somos más que nadie. Somos una especie entre los millones de animales que hay en el mundo y deberíamos preocuparnos más de cuidar y proteger el planeta, que es nuestra casa".

Durante el acto también se han entregado los Premios Periodísticos, que este año han recibido más de cien candidaturas de medios de comunicación españoles. En la categoría de Prensa, el ganador ha sido Mario Viciosa, de Newtral, por su reportaje titulado 400.000 hectáreas después.

En esta misma modalidad han resultado finalistas Brais Lorenzo, de 5W, y el equipo de El País formado por Clemente Álvarez, Laura Navarro y Jacob Vicente. Por su parte, el galardón Audiovisual ha recaído en el programa Espacio Protegido, de Canal Sur, por el reportaje Entra en vigor el Tratado de Alta Mar.

Los finalistas audiovisuales han sido José Manuel Nieves, de ABC, y Carlos Guiñales, de La Sexta, por sus trabajos sobre tecnología y geopolítica climática.

La clausura del encuentro ha correspondido a José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio, entidad que gestiona el reciclaje de vidrio desde 1998 y que otorga estos galardones.

Ha destacado la actitud de los premiados para impulsar la acción, subrayando que el esfuerzo conjunto de la sociedad permite reciclar hoy siete de cada diez envases. Con el respaldo de casi 6.000 compañías envasadoras, el sistema consolida así su papel en la transición ecológica de los municipios españoles.

El acto finalizó con un galardón extraordinario para el directivo por su jubilación tras 15 años dirigiendo Ecovidrio y convirtiendo el reciclaje de vidrio en un referente. Emocionado y sorprendido, ha querido compartir los aplausos con todo su equipo antes de que el coro volviera a aparecer para clausurar la jornada.