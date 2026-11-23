Felipe VI inaugura en Madrid una exposición inmersiva sobre la vida y obra de Cervantes

El rey Felipe VI ha inaugurado este lunes el nuevo espacio cultural de la Fundación Mutua Madrileña, ubicado en la Plaza de España, 8, en Madrid, y lo ha hecho con una exposición dedicada a Miguel de Cervantes.

Bajo el título Cervantes. La gran exposición inmersiva, la muestra propone un recorrido por la vida y la obra del escritor a través de 170 obras y piezas originales procedentes de 20 instituciones culturales públicas y privadas, además de diferentes espacios interactivos y una experiencia de realidad virtual.

El acto ha contado con la presencia de Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su fundación, quien ha acompañado al monarca durante la inauguración y la posterior visita a la exposición. También han asistido representantes de las administraciones estatal, autonómica y municipal, así como miembros de las instituciones prestadoras y del ámbito cultural.

Durante su intervención, Garralda ha destacado que la rehabilitación del edificio permite incorporar un nuevo espacio cultural a Madrid y contribuye a reforzar el atractivo de su eje histórico.

Asimismo, ha vinculado el proyecto con el compromiso de la compañía con la conservación del patrimonio arquitectónico y ha expresado su intención de convertir el inmueble en un lugar de encuentro en torno al conocimiento y la cultura.

"Buscamos que este nuevo espacio cultural de la Fundación Mutua Madrileña se consolide como un lugar de encuentro que nos invite a descubrir nuestro pasado, comprender nuestro presente y alumbrar nuestro futuro", ha señalado.

La elección de Cervantes para inaugurar la programación responde a la relevancia histórica y literaria del escritor, considerado uno de los autores fundamentales de la literatura universal y creador de la novela moderna con El Quijote.

El Rey inaugura exposición Cervantes Fundación Mutua. Fundación Mutua Madrileña

Garralda ha recordado algunas de las etapas de su trayectoria, desde su participación como soldado en la batalla de Lepanto hasta los cinco años que permaneció cautivo en Argel.

También ha agradecido la colaboración y el asesoramiento de Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, y Feliciano Barrios, académico de la Historia, en el desarrollo de la exposición.

Por la vida del escritor

La muestra ocupa 800 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y combina documentos y objetos históricos con recursos tecnológicos para acercar al público distintos episodios de la vida de Cervantes y de su obra más conocida.

Entre las propuestas interactivas destaca una experiencia de realidad virtual que permite a los visitantes situarse en algunos de los acontecimientos representados.

A través de este recurso, el público puede participar virtualmente en la batalla de Lepanto, acompañar al escritor durante uno de sus intentos de huida de Argel o presenciar el enfrentamiento de Don Quijote con los molinos de viento.

La experiencia incorpora también a Sancho Panza, el fiel escudero del protagonista de la novela.

Según la organización, se trata de la primera exposición dedicada a un autor literario de gran renombre que incorpora una experiencia de realidad virtual junto a una selección de piezas originales de valor histórico y artístico.

La propuesta busca combinar el acercamiento documental a la figura del escritor con nuevas formas de interacción y divulgación cultural.

Un edificio histórico

El nuevo espacio ocupa la antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas, un inmueble construido entre 1896 y 1898 y considerado un referente de la arquitectura madrileña.

Declarado Bien de Interés Cultural, el edificio fue el último de estilo alfonsino construido en Madrid y ha sido objeto de una rehabilitación que se ha prolongado durante 28 meses.

Mutua Madrileña ha destinado alrededor de 30 millones de euros a los trabajos de recuperación del inmueble, que pasa ahora a desempeñar una nueva función como espacio dedicado a la difusión cultural.

El Rey inaugura exposición Cervantes Fundación Mutua. Fundación Mutua Madrileña

Su ubicación, frente a las esculturas de Don Quijote y Sancho Panza y de Miguel de Cervantes que presiden la Plaza de España, establece además una conexión entre el edificio y la figura del escritor.

La exposición abrirá sus puertas al público este martes, 24 de noviembre. Su inauguración marca el comienzo de la actividad cultural de la Fundación Mutua Madrileña en este espacio, que acogerá futuras muestras relacionadas con el arte, la historia, la ciencia, la literatura y las humanidades, además de actividades culturales a lo largo de todo el año.