La competitividad empresarial ya no depende exclusivamente de los resultados económicos. La capacidad para generar confianza, desarrollar talento, adaptarse a los cambios tecnológicos y responder a los desafíos sociales también condiciona el futuro de las organizaciones.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de la octava edición de RADARSERES, celebrada este miércoles 18 de noviembre en el Teatro Real de Madrid, donde representantes empresariales e institucionales han analizado los factores que marcarán la evolución del tejido productivo.

Bajo el lema El momento de la empresa. Ahora: lo social, el encuentro, impulsado por Fundación SERES, ha reunido a representantes de compañías como Accenture, Deloitte, Grupo Social ONCE, Fundación Mahou San Miguel, Mutualidad, Fundación Repsol, Santander España, Fundación Telefónica, Tendam y Universidad Europea.

La jornada ha abordado cuestiones como la geopolítica, la inteligencia artificial (IA), la educación financiera, el empleo, la inclusión, el liderazgo y el desarrollo rural.

Benito Berceruelo, vicepresidente de Fundación SERES y CEO de Estudio de Comunicación, ha inaugurado el foro defendiendo la participación empresarial en la respuesta a los desafíos sociales. "Integrar lo social en el negocio permite generar valor para la propia organización y para la sociedad", ha señalado.

Uno de los primeros asuntos abordados ha sido la transformación del escenario internacional y sus consecuencias para la economía europea. Ana Sainz, directora general de Fundación SERES, y Arancha González Laya, decana de la Paris School of International Affairs de Sciences Po y exministra de Asuntos Exteriores, han analizado las dificultades de Europa para competir con Estados Unidos y China en sectores estratégicos.

González Laya ha advertido de la incertidumbre derivada de los cambios geopolíticos, el cuestionamiento del derecho internacional y la utilización de las interdependencias económicas como instrumento de presión. En este contexto, ha situado la cohesión europea como una condición para recuperar la confianza y reforzar la capacidad de respuesta de las organizaciones.

La seguridad energética también ha ocupado un espacio destacado. Ángel Bautista, director de Relaciones Institucionales y Coordinación Regulatoria de Repsol, e Ignacio Fuente Cobo, coronel y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, han debatido sobre la necesidad de compatibilizar la seguridad de suministro, los precios asequibles y la descarbonización. La conversación ha puesto el foco en la autonomía estratégica europea, la estabilidad regulatoria y el mantenimiento de las capacidades industriales.

La formación ante el cambio

La educación financiera, la formación profesional y el aprendizaje permanente han protagonizado otro de los bloques. Marta Aisa, directora de Sostenibilidad de Santander España, y Paloma Marín, vicepresidenta de la CNMV, han analizado cómo la falta de conocimientos financieros puede limitar la autonomía de las personas, especialmente ante la digitalización, los nuevos productos y el aumento de los fraudes.

Por su parte, Isabel Salazar, directora general de Fundación Telefónica, ha abordado junto a Bárbara Manrique de Lara, directora editorial de Forbes Summit, la distancia entre las competencias adquiridas durante la formación y las necesidades del mercado laboral.

Ambas han incidido en la importancia de conectar los itinerarios educativos con las demandas profesionales y mantener el aprendizaje a lo largo de la vida laboral.

La transformación de las capacidades también ha centrado el diálogo entre Guillermo Tena, director de Recursos Humanos y Chief Sustainability Officer de Universidad Europea, y Miguel Ángel Moreno, News Editor en LinkedIn. El debate ha incorporado conceptos como el reskilling y el upskilling, así como la necesidad de combinar conocimientos tecnológicos con pensamiento crítico, creatividad y empatía.

La generación de oportunidades en los territorios ha completado este bloque. Virginia Luca de Tena, directora de Fundación Mahou San Miguel, y María Dolores Moya, directora de Fondos Sociales de Fundación MAPFRE, han expuesto el papel de la colaboración entre empresas, fundaciones y agentes locales para conectar formación y empleo.

Entre las experiencias mencionadas figura Emplea Rural, una iniciativa apoyada por ambas entidades para acercar oportunidades profesionales al medio rural, especialmente en el sector de la hostelería.

Ejes de la estrategia

La evolución del liderazgo ha centrado varias de las conversaciones de RADARSERES 2026. Carolina Ledesma, directora de Talento de Deloitte, ha analizado junto a Antonio Lorenzo, director de la revista Digital & IA de elEconomista, los desafíos para atraer y desarrollar a los profesionales del futuro, así como la importancia de aprovechar la diversidad generacional y preservar las capacidades humanas en un entorno tecnológico.

En esta misma línea, Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam, ha participado en un diálogo con Pilar Riaño, fundadora de Modaes, sobre los efectos de la incertidumbre geopolítica en la actividad empresarial y la responsabilidad de las compañías en la reactivación del ascensor social.

La conversación ha abordado también la integración del impacto social en la rentabilidad, la creación de empleo y las decisiones corporativas.

Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam. Fundación SERES

Miquel ha defendido que la responsabilidad empresarial ha dejado de ser un elemento complementario al negocio. "El impacto social forma parte de la capacidad de una empresa para competir, atraer talento y seguir siendo relevante", ha afirmado. El presidente de Tendam ha añadido que las organizaciones deben incorporar estos compromisos a sus decisiones, medir sus resultados y responder por ellos.

La cultura corporativa y el desarrollo profesional han centrado asimismo el encuentro entre Beatriz Malpartida, directora de Personas y Cultura de Mutualidad, y José María Pérez González, Peridis. Ambos han compartido reflexiones sobre las Lanzaderas de Empleo, la confianza dentro de las organizaciones y la importancia del bienestar y el aprendizaje continuo para impulsar la competitividad.

La inteligencia artificial

La aplicación de la IA y la innovación ha protagonizado el último bloque temático. Fernando Riaño, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, y Eloísa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han abordado la relación entre ciencia, conocimiento y propósito empresarial.

Entre las cuestiones planteadas ha destacado la necesidad de garantizar que el desarrollo tecnológico responda a criterios éticos, accesibles e inclusivos.

Por otro lado, Amparo González, directora de Recursos Humanos de Accenture en España y Portugal, y Carlos de Vega, subdirector de información de PRISA Vídeo, han analizado cómo la IA está modificando los puestos de trabajo y las competencias profesionales.

El diálogo ha incidido en la colaboración entre personas y sistemas tecnológicos y en la necesidad de coordinar las estrategias de talento, tecnología y negocio.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha sido la encargada de clausurar institucionalmente la jornada. Durante su intervención ha destacado el papel de las políticas sociales como una inversión vinculada al crecimiento económico, la productividad y la cohesión social.