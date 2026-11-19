Moeve se ha adherido al Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), una asociación empresarial que reúne a más de medio centenar de compañías de distintos sectores de la economía española. La incorporación permitirá a la energética participar en iniciativas conjuntas para impulsar la transición energética y contribuir al desarrollo de políticas relacionadas con la descarbonización y la sostenibilidad.

El anuncio se ha producido durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que reúne estos días a representantes institucionales, empresariales y de la sociedad civil para abordar los desafíos climáticos.

En este escenario, representantes de Moeve y del GECV han mantenido un encuentro de trabajo para coordinar posibles líneas de actuación en materia de neutralidad en carbono y políticas de sostenibilidad.

El Grupo Español para el Crecimiento Verde agrupa a empresas de diferentes actividades económicas que comparten el objetivo de acelerar la transición hacia un modelo productivo bajo en emisiones. La organización trabaja para fomentar la colaboración entre el sector privado y las administraciones públicas, con la transición energética como uno de los ámbitos centrales de actuación.

A partir de su incorporación, Moeve participará en los distintos grupos de trabajo técnicos de la asociación. Estos espacios abordan cuestiones como la transición energética, las políticas climáticas, la economía circular y la taxonomía financiera sostenible, el sistema de clasificación que establece qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles.

La compañía aportará su experiencia industrial y operativa en ámbitos relacionados con la transformación del modelo energético. Entre las áreas en las que prevé contribuir figuran la descarbonización del transporte pesado y de la industria, el desarrollo de infraestructuras para nuevas fuentes de energía y la elaboración de marcos regulatorios que favorezcan la inversión en proyectos con bajas emisiones.

La adhesión también se enmarca en Positive Motion, la hoja de ruta estratégica de Moeve, con la que la empresa pretende orientar su actividad hacia la producción de moléculas verdes y el desarrollo de soluciones de movilidad sostenible. Entre sus líneas de actuación se encuentran el hidrógeno renovable y los biocombustibles de segunda generación (2G), además de iniciativas vinculadas a la economía circular.

El desarrollo de estas tecnologías requiere inversiones en instalaciones, infraestructuras y procesos industriales, así como condiciones regulatorias que permitan su implantación. En este escenario, la participación en plataformas empresariales como el GECV ofrece a las compañías un espacio para compartir conocimientos técnicos y trasladar propuestas relacionadas con las políticas de transición energética.

Con esta incorporación, Moeve se suma a una asociación que reúne a empresas de distintos sectores productivos y que busca promover la participación empresarial en la transformación del modelo económico. La colaboración público-privada y el desarrollo de proyectos industriales bajos en emisiones figuran entre los ámbitos de trabajo de la alianza.