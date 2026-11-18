Una madre sujeta a su hijo en brazos mientras un profesGAVI 2008 Dominic Chave.jpg GAVI / 2008 / Dominic Chave

Vaccines4Children y la lucha contra la neumonía: así es la alianza que vacuna a 13 M de personas en África

La neumonía acaba con la vida de más de 725.000 menores de cinco años cada año. Cerca de 2.000 al día, una muerte cada 43 segundos. Se trata de una enfermedad que afecta a los alvéolos pulmonares. Hace que se inflamen y se llenen de líquido o pus, lo que impide que el oxígeno pase con normalidad a la sangre y dificulta la respiración.

Esta infección puede afectar a un solo lóbulo pulmonar o, en el peor de los casos, extenderse por distintas zonas de ambos pulmones y provocar una bronconeumonía. En la coyuntura más grave, puede ocasionar insuficiencia respiratoria o derivar en infecciones en la sangre.

Sin embargo, es una enfermedad fácilmente evitable y tratable. En los países desarrollados, la mortalidad infantil por neumonía prácticamente ha desaparecido.

Al contrario que en los países en vías de desarrollo, donde los fallecimientos por neumonía en niños son una realidad diaria. Según UNICEF, seis países acumulan alrededor de la mitad de todos los fallecimientos de menores de cinco años: India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Níger y Etiopía.

Una ayuda crucial

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF son críticos. En 2025, alrededor de 13,5 millones de niños no recibieron ninguna vacuna durante su primer año de vida. La inmunización frente al neumococo, clave para prevenir la neumonía, no está generalizada en las regiones del África Occidental y Central y el sur de Asia.

En este contexto, aparece Vaccines4Children, una alianza que promueve la vacunación de 13 millones de niños en África. Fundación 'la Caixa' y Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates, son los artífices de esta campaña que busca acabar con la neumonía y también con la malaria.

Gavi, the Vaccine Alliance es una alianza que une a países en vías de desarrollo con los donantes. Desde sus inicios en el año 2000 ha vacunado a más de 1300 millones de niños en 78 países, con lo que ha evitado más de 23 millones de muertes prematuras. La Fundación 'la Caixa' es el primer socio europeo de Gavi, motor y asociado impulsor de Vaccines4Children.

Donaciones multiplicadas

Ya son 18 años en los que Vaccines4Children facilita el acceso de niños en situación de vulnerabilidad en África a las vacunas contra la neumonía. Desde 2008, la iniciativa ha recaudado más de 100 millones de euros y ha inmunizado a más de 13 millones de niños.

Esta propuesta es pionera en Europa por su modelo de colaboración y movilidad de recursos privados. Su sistema de financiación se basa en el matching fund y las donaciones que reciben se multiplican por cuatro.

Una madre sujeta a su hijo en brazos mientras lo vacunan. Gavi / 2016 / Kate Holt

Por cada euro donado, la Fundación 'la Caixa' aporta otro euro adicional hasta un máximo de tres millones de euros al año y la Fundación Gates añade dos euros más. De este modo, cada euro donado se transforma en cuatro euros.

El modelo constituye una de las iniciativas de colaboración filantrópica y de captación de fondos privados más relevantes de Europa en el ámbito de la salud global. Además, contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) enmarcados en la Agenda 2030.

Por el momento, los fondos conseguidos por la iniciativa Vaccines4Children han permitido financiar íntegramente programas de vacunación contra la neumonía y malaria en Mozambique y ha ayudado a reducir la mortalidad en menores de cinco años en un 52% desde 2000.

La alianza tiene como objetivo final acabar con la mortalidad infantil por infección. Además, facilitar la inmunización en las regiones más desfavorecidas protege la infancia, estimula el progreso socioeconómico y asegura un crecimiento saludable para las nuevas generaciones.