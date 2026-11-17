La industria de la moda busca alianzas para poder convertir la sostenibilidad en hechos reales: "Nadie cambia el sistema solo"

"Nadie cambia el sistema solo. Por eso somos ecosistema". La frase, impresa junto al escenario de The Experience by Sustainable Fashion Way, resumía el propósito de una jornada en la que la moda se traslada de la discusión a la acción.

Afirmar que una prenda es sostenible ya no basta. Hay que conocer el origen de sus materiales y la conversación no termina con su seguimiento hasta la tienda, también hay que decidir qué ocurrirá cuando deje de utilizarse.

A partir de aquí la conversación deja atrás las declaraciones genéricas para entrar en el terreno de los datos asumiendo las responsabilidades necesarias y los resultados concretos.

Celebrado este lunes 16 de noviembre en el Hotel RIU Plaza España de Madrid, dentro de la tercera edición del Retail Masters Summit, el encuentro reunió a representantes de la industria, marcas, empresas tecnológicas, diseñadores, universidades e inversores.

SFW habilitó más de 350 metros cuadrados para recorrer la cadena de valor de la moda, desde la materia prima hasta el punto de venta, y conectar soluciones que no siempre coinciden en un mismo espacio.

Su planteamiento se articula alrededor de cuatro ideas: conexión, conocimiento, colaboración e impacto. De ahí la frase que acompañó la jornada: el futuro se teje en red.

Una fibra innovadora difícilmente llegará al mercado si no encuentra apoyo por su cuenta, pero gracias a eventos como este pueden encontrar capacidad industrial, financiación, canales de distribución y una marca dispuesta a incorporar.

De relato a pruebas

El Ágora condensó ese objetivo en su lema Demostrarlo. Del contar al probar: la nueva conversación del retail. El Pasaporte Digital de Producto, la trazabilidad, las certificaciones y el uso de la tecnología ocuparon una programación centrada en cómo producir y vender de una manera más transparente.

También se abordó una de las prácticas que más erosiona la confianza del consumidor. Demostrarlo o callarlo fue el título elegido para hablar de greenwashing, de la necesidad de respaldar las afirmaciones ambientales con información verificable y de los cambios regulatorios que deberá asumir el sector.

Ana de Santos durante The Experience by SFW. Cedida

La transformación no quedó limitada a la tecnología. Tradición que inspira: oficio, valor y precio justo y el bloque dedicado a Artesanía de Galicia incorporaron el conocimiento acumulado, el tiempo de elaboración y la remuneración de quienes mantienen vivos esos oficios.

La jornada conectó así la innovación y los saberes tradicionales, dos ámbitos que a menudo se presentan como opuestos.

Después del armario

La tarde se trasladó al final, o al posible nuevo comienzo, de la vida de una prenda. En Del armario a la fibra, Juan Ramón Meléndez, director general de Re-Viste, y Mirta Sueiro, directora general de Sogama, analizaron la recuperación de ropa usada y su transformación en nuevas materias primas, en una conversación moderada por la periodista Ana de Santos.

La revolución del hilo: materiales que ya escalan reunió después a Silvia Bernardini, de Ananas Anam; Juan Meijide, de Insertega; Federico Sáinz, fundador de Sepiia; y Gonzalo Molpeceres, director financiero de Birdmind. La cuestión era llevar esas soluciones a una escala industrial capaz de responder a las necesidades de las empresas.

Todavía quedaba un asunto incómodo: qué hacer con aquello que se fabrica, pero no se vende. La mesa Prohibido destruir abordó alternativas para gestionar los excedentes y evitar que productos nuevos terminen convertidos en residuos. Y es que la circularidad obliga también a revisar cuánto se produce y qué salida se ofrece a aquello que queda fuera del mercado.

Cierre de The Experience by SFW junto a Dora Casal y Charo Izquierdo. Cedida

Charo Izquierdo, directora de Magas y miembro del comité de dirección de EL ESPAÑOL, participó en el cierre junto a Samantha Pilo, fundadora de SFW, y Dora Casal, senior advisor de la organización. Lo que hemos demostrado hoy recuperó el propósito que había guiado la cita, convertir los debates en posibles líneas de actuación y colaboración.