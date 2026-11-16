Rocío Mora junto a Carlos Franganillo, Teresa Martínez y Janet Rodríguez al frente de la mesa redonda en la Cumbre Iberoamericana Cedida

La directora de APRAMP, Rocío Mora, sobre la trata de mujeres: "No podemos normalizar la explotación ni mirar a otro lado"

Los pasados días 4 y 5 de noviembre tuvo lugar la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno en el Palacio Real de El Pardo. El máximo encuentro político y de cooperación entre los 22 países que conforman la Comunidad Iberoamericana.

La representación española estuvo encabezada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y los anfitriones el rey Felipe VI y la reina Letizia.

En la cumbre se trataron puntos tan importantes como una Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial o la firma de la Declaración de Madrid. Entre tantas cuestiones, también hubo un espacio para el debate de la trata de personas con fines de explotación sexual.

Uno de los espacios centrales ha sido una mesa redonda moderada por el periodista Carlos Franganillo, en la que han participado Teresa Martínez, fiscal especializada en trata de Paraguay; Janet Rodríguez, directora de la Fundación Munasim Kullakita de Bolivia, y Rocío Mora, directora ejecutiva de APRAMP.

APRAMP es una organización española sin ánimo de lucro dedicada a la atención integral y defensa de los derechos de las víctimas de trata de seres humanos. Su participación ha permitido trasladar a este encuentro internacional la experiencia de una organización que lleva más de cuatro décadas.

La mesa redonda sobre la trata de personas con fines de explotación sexual en la que participó la Reina Letizia. Cedida

A la cabeza de la asociación se encuentra Rocío Mora. Aceptó la dirección ejecutiva en 2016 y desde entonces construye una sociedad libre de violencia y explotación donde las personas recuperan la libertad y dignidad.

La importancia de Letizia

La reina Letizia inauguró la mesa redonda, acompañada de primeras damas y acompañantes de los mandatarios asistentes a la cumbre. Señaló que la trata con fines de explotación sexual "degrada" y "vulnera" la dignidad humana.

La trata de personas es "una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos, que afecta especialmente a mujeres y niñas y que no entiende de fronteras", definió Rocío Mora.

La reina Letizia posa junto al resto de participantes. Cedida

"Es una oportunidad para que quienes trabajamos directamente con las víctimas y supervivientes podamos trasladar nuestra experiencia, compartir aprendizajes y contribuir a que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de las personas afectadas", señaló la directora de APRAMP.

Para la propia asociación española tiene un significado especial: la colaboración entre APRAMP y la Casa Real celebra más de 15 años. "La Reina ha demostrado una gran sensibilidad hacia esta realidad, especialmente en lo que respecta a la recuperación y participación activa de los supervivientes", comenta Rocío.

Desafíos de la trata

La trata de blancas es "un fenómeno complejo, cambiante y global". Las redes criminales se adaptan y se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas por distintas situaciones de desigualdad o flujos migratorios.

En un contexto tan voluble como el actual, las redes sociales y espacios digitales se convierten en una nueva herramienta de captación y explotación sexual. La agenda de APRAMP está marcada por varios desafíos para combatir esta coyuntura: "Comprender el fenómeno, abordarlo desde varias perspectivas y fortalecer la cooperación internacional".

Mora destaca una solución por encima de todas: escuchar a los supervivientes. "Su experiencia es fundamental para comprender cómo funcionan estas redes y para construir respuestas que realmente protejan sus derechos".

Cuatro décadas de experiencia

Si hay algo que ha aprendido Rocío durante sus más de 35 años en APRAMP es que en cada situación de trata hay una persona, una historia, unas circunstancias y unas necesidades, y que cada caso debe ser individualizado, respetando los tiempos y decisión de cada mujer.

Desde APRAMP llevan más de cuatro décadas de incansable trabajo para que "cada mujer pueda recuperar el control de su vida, reconstruir su proyecto personal y ejercer plenamente sus derechos".

La directora de la asociación señaló la responsabilidad de las instituciones, que deben garantizar recursos, protección y oportunidades reales, además de situar a las supervivientes como protagonistas. "No podemos seguir hablando de ellas sin contar con ellas. Su participación y su voz tienen que estar presentes en el diseño de las políticas y las medidas destinadas a combatir la trata".

Un compromiso social

Rocío Mora quiere lanzar un mensaje a países y representantes de la Cumbre Iberoamericana: "La lucha contra la trata no puede ser responsabilidad exclusiva de las organizaciones especializadas ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad y una implicación real".

Apunta que deben trabajar instituciones, gobiernos, medios de comunicación y ciudadanía de manera conjunta para garantizar que ninguna persona víctima de trata se quede sin protección ni alternativas para reconstruir su vida.

El transcurso de la mesa redonda con Rocío Mora a la cabeza. Cedida

"No podemos normalizar la explotación ni mirar hacia otro lado", exclama la directora de APRAMP. "Debemos construir una sociedad libre de violencia y explotación, donde todas las personas puedan recuperar su libertad, dignidad y futuro".

La participación de Rocío Mora en este encuentro internacional representa también el recorrido de una organización que lleva más de 40 años trabajando para que la trata deje de ser una realidad invisible. Desde la dirección ejecutiva de APRAMP, su labor se centra en impulsar respuestas que pongan a las personas en el centro, defender los derechos de las mujeres y abrir caminos para que las supervivientes puedan recuperar sus proyectos de vida.