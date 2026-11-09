Por qué cuidar a un familiar dependiente puede consumir la vida de quien lo atiende: "No podemos hacerlo todo ni solos"

Ana López Arias tiene 63 años y lleva cinco cuidando de su madre, Victoria, diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa frontotemporal en grado avanzado.

Todo comenzó durante unas vacaciones familiares en la casa de la playa, cuando observó que su madre caminaba sin rumbo por las habitaciones de madrugada, se mostraba inquieta y desconfiada y empezaba a comportarse de forma diferente. "La evolución fue rapidísima", recuerda.

Desde entonces, su vida ha cambiado por completo. A la atención de su madre se suma la de su marido, Javier, que tiene una discapacidad física. "El deterioro de los dos ha ido en paralelo y he tenido que estar a caballo entre mi madre y mi pareja", explica.

Su historia refleja la realidad de miles de familias en España. Según los datos de junio de 2026 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, hay más de 104.000 personas registradas como cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia. Más del 87% son mujeres y más del 60% supera los 50 años.

Sin embargo, el número real es considerablemente mayor, puesto que las estadísticas recogen a quienes están reconocidos dentro del sistema. En el caso de la demencia, se estima que unas 800.000 personas conviven con esta enfermedad en España y necesitan apoyo para desenvolverse en su vida cotidiana.

Cuando cuidar desplaza

En el caso de López Arias, las responsabilidades fueron ocupando progresivamente el espacio de su vida personal y profesional. Su madre, que vivía en un portal frente al suyo en el barrio madrileño de La Concepción, empezó necesitando ayuda puntual. Después, tuvo que trasladarse a dormir a su casa todas las noches.

Durante un año y medio, ella y su hermana Paloma se turnaron para atenderla.

La dedicación terminó desplazando su trabajo al frente de un taller de costura y tapicería, donde confeccionaba vestuario para grupos de teatro y escuelas de flamenco. Era una profesión que le gustaba y que compartía un vínculo especial con su madre, quien le había enseñado a coser. Primero redujo los encargos y finalmente cerró el negocio.

Ana López Arias tiene 63 años y lleva cinco cuidando de su madre, Victoria. Fundación 'la Caixa'

También dejó de quedar con sus amigos y surgieron conflictos familiares sobre cómo organizar la atención de Victoria. "En cuanto mi madre perdió la capacidad de tomar decisiones, todo el mundo quería decidir, unos querían mandarla a una residencia, otros no", relata.

Finalmente, consiguió la curatela judicial y la familia vendió la casa de la playa para afrontar los gastos derivados de la enfermedad.

El desgaste que describe López Arias es uno de los riesgos que analiza Andrés Losada, catedrático de Psicología Clínica en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y colaborador del programa de Personas Mayores de la Fundación 'la Caixa'.

El especialista identifica un fenómeno denominado familismo, un mandato social y cultural que atribuye a la familia la responsabilidad principal de atender a sus miembros dependientes. "Es una de esas tareas que no podemos hacer solos", advierte.

Cuando esa responsabilidad recae sobre una persona sin suficientes apoyos, las consecuencias pueden afectar a su salud física y psicológica. "La soledad de las personas cuidadoras puede llevar a que pierdan ellas también facultades cognitivas o a que su salud se deteriore", señala Losada.

A ello se añaden las dificultades económicas, el deterioro de las relaciones familiares y la pérdida de vínculos sociales. Las mujeres, especialmente las hijas, soportan una mayor presión y acumulan diferentes responsabilidades.

La culpa como obstáculo

Uno de los factores que dificultan la búsqueda de apoyos es el sentimiento de culpa. Según Losada, esta emoción puede llevar a las personas cuidadoras a exigirse una atención cada vez más perfecta y a interpretar cualquier error como un fracaso. Se genera así un círculo de autoexigencia que aumenta la dedicación a los cuidados y reduce las posibilidades de delegar.

El aislamiento también puede aparecer cuando la persona siente que dedicar tiempo a sus amistades, al ocio o al descanso supone desatender a su familiar. En algunos casos, el duelo anticipado ante la pérdida progresiva de capacidades de la persona dependiente intensifica esa necesidad de permanecer a su lado.

López Arias reconoce que llegó a sentirse desbordada. "Me di cuenta de que tenía que hacer algo, cambiar de rol. Vi que la situación me arrollaba. Me encontraba en un pozo, y fue entonces cuando me pregunté cómo salir".

Comenzó a informarse sobre la enfermedad de su madre y las implicaciones de los cuidados hasta que encontró la Escuela de Cuidadores de la Fundación 'la Caixa'.

Aceptar los límites

La iniciativa, integrada en el programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación 'la Caixa', nació en 2018 para acompañar y orientar a familiares y personas voluntarias que atienden a personas dependientes. Desde entonces, ha impulsado más de 2.800 talleres presenciales y en línea, con la participación de más de 11.000 personas.

López Arias participa en sus talleres virtuales gratuitos, impartidos por profesionales que ofrecen formación y resuelven consultas. Allí aprendió a relativizar las tareas cotidianas y a reconocer que no todas tienen la misma prioridad. "Yo iba como pollo sin cabeza literalmente, intentando llegar a todo, y eso provoca una ansiedad terrible", explica.

Ahora se permite salir con sus amigos aunque la casa no esté como le gustaría. "He renunciado a miles de cosas, hoy me toca estar un rato con mis amigos".

Losada, que lleva más de tres décadas investigando el malestar psicológico de las personas cuidadoras, defiende la terapia de aceptación y compromiso. Este enfoque plantea aceptar aquellas circunstancias que no se pueden cambiar y mantener, al mismo tiempo, actividades vinculadas al bienestar personal.

"Conviene seguir respondiendo a las situaciones duras de la vida sin descuidar el autocuidado, las amistades, la actividad física, el ocio o el desarrollo personal", sostiene.

Actualmente, Victoria, que cumplió 90 años en abril, cuenta con una cuidadora nocturna y acude a un centro de día durante las mañanas. Por las tardes, sus hijas la acompañan, escuchan música con ella, pintan mandalas o ven la televisión. Sus otras hermanas también colaboran en la atención.

La relación entre madre e hija ha cambiado. Victoria ha perdido la capacidad de comunicarse y trasladar sus deseos, aunque conserva momentos en los que parece recuperar cierta lucidez. López Arias sigue recibiéndola con un abrazo y unas palabras de cariño.

Después de años reorganizando su vida alrededor de los cuidados, ha aprendido a reconocer sus propios límites. "Lo importante es que estoy en paz conmigo misma. Y el objetivo está cumplido: mi madre está bien atendida".