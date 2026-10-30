El diseño biofílico de El Valle Residences recibe un doble reconocimiento continental en los European Property Awards

Somium Premium Properties, la promotora inmobiliaria perteneciente a Grupo Marjal, ha obtenido dos galardones en la última convocatoria de los European Property Awards. La distinción recae sobre El Valle Residences, un complejo ubicado en la Región de Murcia que ha ganado en la categoría Apartment Development y en Architecture Multiple Residence continental.

El certamen internacional sitúa esta obra murciana como la propuesta más destacada de Europa en su modalidad arquitectónica. El jurado reconoce la configuración de los apartamentos y la resolución técnica de un conjunto concebido bajo criterios de diseño biofílico, integrando elementos vegetales y visuales en la estructura desde su concepción inicial.

La promotora plantea una arquitectura residencial centrada en el bienestar de los usuarios y en la continuidad espacial con el entorno. La disposición estructural de los módulos aprovecha las características del paisaje exterior, utilizando la radiación solar y la ventilación cruzada como componentes operativos de la edificación en cada una de sus unidades.

El inmueble incorpora cerramientos acristalados de 13 metros de anchura continua en las estancias principales de las viviendas. Esta dimensión estructural permite conectar las salas interiores con las terrazas y el entorno circundante, reduciendo las barreras visuales y aportando iluminación natural directa en las áreas de uso cotidiano de los residentes.

Los equipos técnicos de arquitectura e interiorismo de la compañía coordinaron la selección de materiales, acabados y tonalidades desde la fase inicial de dibujo. El objetivo de este procedimiento conjunto fue unificar la textura de los paramentos interiores con la gama cromática del exterior, evitando fracturas visuales entre estancias.

La implantación geográfica en primera línea de un campo de golf determina la volumetría escalonada y la orientación cardinal de las edificaciones. Esta localización abierta facilita que las visuales panorámicas y el clima mediterráneo formen parte de la distribución interior, manteniendo una relación directa con la topografía del terreno.

Las áreas comunes del complejo albergan intervenciones botánicas con especies vegetales autóctonas de bajo consumo hídrico. Estos espacios ajardinados extienden el concepto biofílico fuera de los apartamentos privados, configurando recorridos peatonales que buscan amortiguar las variaciones térmicas y mejorar el confort ambiental de los propietarios en el exterior.

Habitabilidad y entorno

El planteamiento de la promotora amplía la definición convencional de sostenibilidad aplicada a los inmuebles residenciales. Junto al análisis de la eficiencia energética, el aislamiento térmico y el consumo de recursos, el proyecto cuantifica el impacto directo que la volumetría y los materiales ejercen sobre la experiencia sensorial del habitante.

La inclusión de áreas de descanso visual y la entrada constante de luz natural responden a estándares que miden la salubridad de los espacios construidos. Los proyectistas estructuran las circulaciones internas para fomentar sensaciones de calma, considerando las variables psicofísicas como baremos técnicos equivalentes a las demandas de confort acústico.

Imagen piloto del interior de una de las viviendas del proyecto. Cedida

Los dos reconocimientos continentales constatan la viabilidad de aplicar esquemas biofílicos en la promoción de vivienda colectiva en España. La resolución constructiva de la empresa alicantina muestra cómo la arquitectura contemporánea puede incorporar la vegetación y el paisaje como componentes funcionales y no como simples añadidos ornamentales.

El proyecto murciano concluye su desarrollo con la entrega de las distintas fases programadas por la constructora de Grupo Marjal. El doble galardón en los European Property Awards consolida el modelo residencial de la compañía en el mercado europeo a través de una ejecución constructiva adaptada al entorno.

La relación entre el interior habitable y el medio físico define la identidad estructural de este complejo residencial. Somium materializa en El Valle Residences un método proyectual donde la luz natural, los materiales nobles y la apertura al paisaje configuran la respuesta a las exigencias habitacionales contemporáneas.