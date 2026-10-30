Bielsa, Izquierdo y Chaparro, los jóvenes españoles que buscan las claves climáticas en el hielo, los bosques y las estrellas

Los termómetros o medir las emisiones no siempre bastan para estudiar la crisis climática. En algunos casos, hay que adentrarse en una cueva helada a más de 3.000 metros, simular la evolución de todo un universo o utilizar un satélite para descubrir si un bosque tiene sed.

Esto es exactamente lo que hacen los tres investigadores españoles Mario Bielsa, David Izquierdo y David Chaparro para comprender el cambio climático. Para anticiparse a algunas de las consecuencias, los científicos trabajan desde disciplinas aparentemente tan alejadas como la geología, la astrofísica y la teledetección ambiental.

Bielsa busca respuestas en el hielo acumulado durante miles de años en los Pirineos mientras Izquierdo estudia si las herramientas empleadas para simular galaxias y agujeros negros pueden mejorar las predicciones climáticas.

Por su parte, Chaparro observa los bosques desde una vista aérea para detectar la falta de agua antes de que sus efectos sean visibles. Los tres desarrollan sus investigaciones con el apoyo de las becas de doctorado y postdoctorado de la Fundación "La Caixa".

En esta convocatoria, 100 investigadores trabajarán en centros de España y Portugal mediante 60 becas del programa de doctorado INPhNIT y otras 40 del programa posdoctoral Junior Leader.

Mario Bielsa es geólogo del Instituto Pirenaico de Ecología y aprendió cómo interpretar el paisaje gracias a su padre, guía de montaña, en el valle de Benasque, concretamente en Castejón de Sos. Esa relación con los Pirineos lo llevó a estudiar las cuevas heladas del macizo de Monte Perdido. El investigador utiliza sus depósitos de hielo para reconstruir la evolución del permafrost y conocer cómo ha cambiado el clima de la cordillera.

Estos bloques congelados esconden hojas, flores, insectos, partículas minerales y burbujas de aire conservadas durante miles de años. "En ese hielo se encuentran archivos naturales", explica. Sin embargo, estos registros están en riesgo de extinción o, mejor dicho, de derretimiento. En algunas cuevas, el hielo tiene más de 10.000 años, pero retrocede varios centímetros e incluso metros cada año.

El deshielo se ha acelerado especialmente durante los últimos cuatro años y, con él, se pierde información irrepetible sobre la vegetación, la atmósfera y las condiciones ambientales del pasado. "Podemos decir que en los últimos 4.000 años los Pirineos no han sufrido un calentamiento tan fuerte como el actual" explica el joven aragonés.

Predecir con agujeros negros

Para comprender lo que ocurre dentro de nuestro planeta, a veces también hay que mirar más allá de él. David Izquierdo, astrofísico del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), comenzó a hacerlo a los nueve años, cuando un libro sobre el sistema solar y los planetas despertó su interés por el universo.

Hoy, el científico turolense trabaja en Cerdanyola del Vallès, donde estudia cómo se forman y evolucionan las galaxias y los agujeros negros supermasivos. Utiliza modelos semianalíticos capaces de convertir las leyes físicas en ecuaciones y generar universos virtuales en pocas horas. Gracias a estas simulaciones, el científico puede comparar diferentes escenarios con el universo real y analizar la mutualidad entre las galaxias y los agujeros negros.

Puede parecer un campo alejado, aunque Izquierdo señala que el universo, el clima y los ecosistemas "son sistemas complejos" formados por numerosos elementos que interactúan y provocan cambios globales. El investigador quiere adaptar los algoritmos del proyecto internacional L-Galaxies con su información para obtener predicciones climáticas más precisas a corto plazo y también a meses, años o décadas.

"Me inquieta que tampoco estamos preparados" comenta. La beca Junior Leader le ha permitido regresar a España y contratar a un estudiante, además de poder invertir en tecnología para sus estudios.

Bosques sedientos

David Chaparro, biólogo, se pregunta si se puede saber si un bosque tiene sed antes de que pueda verse e intenta contestar antes de que la respuesta llegue demasiado tarde.

Desde el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), utiliza satélites, drones, aviones y sensores GPS para medir la humedad de las hojas y los tallos o identificar las zonas boscosas que pueden ser catalizadoras de incendios forestales.

Los investigadores del equipo de David Chaparro utilizan una tecnología tan común como el GPS para estimar el contenido de agua de los bosques. Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)

"La salud de los bosques determina su capacidad para ofrecer servicios ecosistémicos", afirma. La posibilidad de que estas zonas se conviertan en combustible para los fuegos no es la única preocupación del investigador, ya que los árboles también actúan como refugios para plantas y animales.

Su proyecto MOIST busca elaborar mapas que permitan localizar los bosques sometidos a mayor estrés hídrico. A través de sensores infrarrojos y frecuencias de microondas, consiguen información sobre la humedad, el volumen y la estructura de la vegetación.

Estos datos podrían ayudar a las administraciones y a los servicios de prevención de incendios a intervenir antes. Chaparro advierte de que en el ecosistema mediterráneo "el aumento y la intensidad de las sequías conlleva mortalidad forestal. El bosque se muere de sed".