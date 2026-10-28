El 'burnout' sanitario tiene antídoto: dormir mejor y contar con un equipo unido reduce el desgaste profesional

Terminar cansado después de una jornada en un hospital puede parecer inevitable. El problema comienza cuando ese agotamiento deja de ser puntual y se convierte en parte de la rutina diaria.

Cuando el estrés laboral se prolonga y no puede gestionarse adecuadamente, puede aparecer el burnout o síndrome del trabajador quemado. Este desgaste físico y emocional afecta al bienestar sanitario, pero también puede repercutir en la atención que reciben los pacientes.

Prevenirlo no depende del aguante que tenga cada profesional para soportar la presión.

Sentirse respaldado por la organización, contar con un equipo unido y trabajar bajo un liderazgo cercano pueden actuar como protección, esta es la principal conclusión de un estudio realizado con cerca de un millar de profesionales de la medicina y la enfermería de Cataluña.

Para abordar la investigación, la pregunta no se centró únicamente en quienes sufren desgaste profesional, analiza qué tienen en común aquellos que mantienen su bienestar pese a trabajar en un entorno exigente.

Las principales razones por las que aparece el burnout en el ámbito sanitario son las elevadas demandas emocionales, la presión asistencial, la burocracia, la falta de recursos y las dificultades para conciliar.

Acumular este agotamiento puede hacer que el profesional pierda motivación, se distancie emocionalmente de su trabajo y deje de sentirse satisfecho con lo que hace.

El estudio ha sido impulsado por el Observatorio Social de la Fundación 'la Caixa' y liderado por la Fundación Galatea y la Universitat Oberta de Catalunya, con la colaboración de otras universidades y del Institut Català de la Salut.

Sueño y cansancio

Los investigadores siguieron durante seis meses a 992 profesionales mediante cuestionarios mensuales. Un total de 239, el 24% de la muestra, presentó niveles bajos de burnout. Dentro de este grupo, 103 personas se mantuvieron sin desgaste de forma continuada y participaron después en grupos de discusión y pruebas con realidad virtual.

El sueño fue una de las diferencias más visibles. Solo el 10,8% de los profesionales sin burnout persistente dormía menos de seis horas, frente al 28,3% de quienes mostraban indicios de desgaste.

El 84,4% descansaba entre seis y ocho horas y refería menos cansancio al despertar y menos dificultades para mantener el sueño. También llegaban con menos cansancio a la mitad y al final de la jornada.

Entre ellos eran menos frecuentes los dolores de cabeza, espalda o articulaciones y las molestias digestivas. El consumo de somníferos era inferior y sus hábitos alimentarios, más saludables. La presencia declarada de ansiedad o depresión alcanzaba el 3,6% en el grupo sin burnout persistente. Entre los profesionales con indicios de desgaste ascendía al 17,7%.

No solo aguantar

El sueño u optimismo son ambas buenas opciones para lidiar con el burnout, pero no son suficientes si el entorno del trabajo no acompaña. Los profesionales con menos desgaste se sentían mejor tratados por sus responsables, compañeros y organizaciones, y percibían un mejor reconocimiento de los pacientes y de la sociedad.

Según Oriol Yuguero, médico e investigador del eHealth Center de la UOC y uno de los responsables del trabajo, "la resistencia individual tiene un límite que las organizaciones deben respetar".

El reconocimiento, la autonomía profesional, una organización clara y un liderazgo empático aparecen entre los principales factores de protección. Coral Fernández, gerente de la Fundación Galatea, describe la cohesión y el apoyo dentro del equipo como "un escudo natural frente al estrés crónico".

Sanitarios trabajando en un hospital Shutterstock

Los autores llaman asimismo la atención sobre los profesionales jóvenes, entre quienes el burnout presenta una mayor prevalencia. Para reducir el riesgo durante el paso de la formación al empleo proponen tutorías, espacios de supervisión y apoyo emocional.

Además, la investigación implementó nuevas herramientas para no estar limitados por las metodologías tradicionales. Un grupo se enfrentó mediante realidad virtual inmersiva a situaciones críticas habituales en su profesión, como una parada cardiorrespiratoria, una sepsis pediátrica o la atención domiciliaria de un paciente paliativo.

Las pruebas permitieron observar cómo actuaban bajo presión, de qué manera regular sus emociones y si eran capaces de pedir o prestar ayuda a sus compañeros. Esto permite saber no solo la opinión de los profesionales, sino su respuesta a situaciones reales.