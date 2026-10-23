80 proyectos dedicados a la biomedicina reciben 32,4 M para combatir el cáncer, alzhéimer y la salud mental

Nuevas técnicas para ayudar a las células inmunitarias a alcanzar los tumores, una vacuna frente a la bacteria Klebsiella pneumoniae o una plataforma de apoyo para personas que han sufrido crisis suicidas. Estas son algunas de las líneas incluidas entre los 80 proyectos de investigación e innovación biomédica que recibirán financiación de la Fundación 'la Caixa' en 2026.

La entidad destinará 32,4 millones de euros a iniciativas de hospitales, universidades y centros que buscan desarrollar tratamientos y diagnósticos, pero también mejorar la atención prestada en hospitales y comunidades. Las tres convocatorias recibieron 1.828 propuestas de las cuales se eligieron 80, 60 se desarrollarán en España y 20 en Portugal.

La financiación cubre casi todo el recorrido de una investigación. Parte de los estudios intentan explicar cómo aparece y avanza una enfermedad y llega hasta los tratamientos, pruebas diagnósticas o dispositivos que deben demostrar su utilidad. Por primera vez, una nueva convocatoria también incluye intervenciones que ya se aplican con pacientes y comunidades.

Estudios de la enfermedad

La Convocatoria de Investigación en Salud financia la primera parte de ese recorrido. Su novena edición recibió 800 candidaturas y seleccionó 32. De ellas, 23 son instituciones españolas y nueve de centros portugueses de los cuales cada uno podrá recibir hasta un millón de euros.

Fotografía de familia de los premiados con ayudas a la investigación e innovación 2026 por parte de la Fundación "la Caixa". Fundación "La Caixa"

Los equipos estudiarán enfermedades neurológicas, cardiovasculares, metabólicas, oncológicas e infecciosas. Analizarán cómo se comportan las células, de qué manera se relacionan los sistemas del organismo y qué influencia tienen la genética o el entorno en la evolución de una enfermedad.

Las investigaciones premiadas combinan biología con herramientas avanzadas como la genómica, la bioingeniería, la modelización computacional y la ciencia de datos. El conocimiento obtenido puede servir más adelante para desarrollar tratamientos, mejorar los diagnósticos o plantear nuevas formas de intervención.

Previo al paciente

Un breakthrough en el laboratorio no está directamente correlacionado a su inmediato uso en la atención sanitaria. El resultado prometedor todavía debe superar numerosas pruebas. Esa etapa es la que cubre CaixaImpulse de Innovación en Salud, promovida por la Fundación 'la Caixa' y Criteria Bio Ventures desde 2015.

La investigadora Mireia López Siles, en el laboratorio de la Universitat de Girona. Fundación "La Caixa"

En esta edición fueron elegidos 30 de los 449 proyectos presentados y, de ellos, 24 proceden de centros españoles y seis de instituciones portuguesas. Las ayudas pueden alcanzar los 700.000 euros, según el grado de desarrollo de cada propuesta.

El programa contempla tres fases: demostrar que la idea puede funcionar, validarla y desarrollar un prototipo y, finalmente, preparar los requisitos regulatorios y el plan financiero necesario para continuar.

Los proyectos trabajan en terapias, diagnósticos, dispositivos médicos y herramientas digitales para abordar el cáncer y distintas enfermedades neurológicas, metabólicas, musculoesqueléticas e infecciosas. Entre las tecnologías empleadas figuran la terapia génica, los biosensores, la medicina de precisión y la rehabilitación personalizada.

Proyecto en práctica

La principal novedad de 2026 es la primera Convocatoria de Investigación en Promoción de la Salud. Esta línea se ocupa de ese traslado entre el resultado prometedor y el paciente, es decir, comprobar si una intervención es viable, llega a distintos grupos de población y puede incorporarse a la atención sanitaria.

De las 579 propuestas recibidas, la fundación ha seleccionado 18: 13 en España y cinco en Portugal. Cada proyecto podrá obtener hasta 300.000 euros para realizar estudios piloto, revisar los resultados de intervenciones que ya existen o poner en marcha otras nuevas.

Material de laboratorio, tubos de ensayo. Fundación "La Caixa"

El principal foco está en la salud mental, salud de las mujeres y de la infancia, enfermedades crónicas y pacientes con necesidades complejas. Para medir sus resultados recurrirán a datos obtenidos en la práctica asistencial, herramientas digitales y la participación de pacientes o comunidades.

En el conjunto de las convocatorias también aparecen investigaciones sobre la administración de medicamentos a través de las barreras protectoras del cerebro, una prueba para mejorar el cribado neonatal y el uso de música en directo con personas que tienen alzhéimer avanzado.