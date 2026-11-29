La lucha de Gabriela por esclarecer el suicidio de su hermano, víctima de bullying: "No pusieron medidas”

El sábado iba a ser un día especial para Adonis. Su prima cumplía años y toda la familia preparaba una fiesta sorpresa. Él tenía algo importante que contarles: quería explicarles que se sentía una niña.

Sólo se lo había confiado a su prima Ashley, con quien tenía una relación muy estrecha. Pero no llegó a hacerlo al resto de la familia. Tres días antes de aquella celebración, el 15 de septiembre, Adonis, de 14 años, se suicidó en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La familia no supo hasta después de su muerte que el adolescente estaba pensando en dar ese paso y que incluso había elegido un nombre femenino con el que quería identificarse: Mari.

Su prima sólo se lo había contado a su madre, quien le respondió que no pasaba nada, que lo amarían igual, explica Gabriela, su hermana mayor, de 22 años, en una entrevista con ENCLAVE.

"Yo siempre lo sospeché. Pero nunca le quise meter presión. Eso es algo que tenía que contar cuando quisiera y estuviera preparado. Yo le decía: 'Sé lo que quieres hacer, yo te apoyo’. Pero si le estaba pasando algo, no nos lo contaba. Si estaba sufriendo, lo disimulaba muy bien", explica su hermana.

La última vez que ella lo vio fue el lunes 14 de septiembre, el día anterior a su muerte. "Llegó a casa y lo vi muy apagado, deprimido... Se le notaba en la cara". Le preguntó qué le ocurría, pero él no le dijo nada.

Al día siguiente, Adonis fue a casa de su tía y de su prima, donde también se encontraba Gabriela. El menor dijo que iba a dejar unos tuppers de comida y que ya se marchaba. "Antes de irse, mi prima contó que le pidió un abrazo, no le dijo nada más”, cuenta Gabriela.

Segundos más tarde, el joven salió al rellano y se lanzó por el hueco de las escaleras, desde el octavo piso. "Un vecino nos advirtió y salimos, sin creérnoslo, a ver qué había pasado. Fue terrible”, relata la joven.

Antes de morir, Adonis había enviado por Whatsapp cartas de despedida a dos amigas de su antiguo instituto, a las que ha tenido acceso este periódico. En una de ellas, agradecía a su amiga que hubiera mantenido la relación con él pese a los conflictos que habían tenido.

La describía como una persona "comprensiva, divertida e increíble" y le decía que siempre llevaría su recuerdo consigo. Aunque reconocía que ya no hablaban tanto, le aseguraba que seguía guardándola en su alma.

El mensaje terminaba con una advertencia especialmente dolorosa: "Mi niña, jamás tomes la decisión que yo tomaré, ni siquiera lo pienses". Después le pedía que se mantuviera fuerte y que pensara en positivo, "aunque el mundo pareciera demostrar lo contrario”.

Adonis también dejó su teléfono móvil sin contraseña. El dispositivo quedó a disposición judicial y la familia espera que su análisis ayude a esclarecer el infierno en el que estaba viviendo el adolescente.

El acoso que nunca contó

La familia no conoció la dimensión de lo que podía estar ocurriendo hasta después de la muerte. Fue entonces cuando las amigas de Adonis empezaron a contarles lo que, según ellas, sucedía en el instituto. "Ahí fue cuando supimos que a Adonis le hacían bullying. Y que no solo era de un día, era de todos los días", cuenta.

Entre las palabras que, según los testimonios de sus compañeras de clase, utilizaban algunos alumnos estaban "gay" y "maricón". "También se burlaban de sus cortes de pelo, que lo llevaba largo, y de su aspecto afeminado", asegura.

Adonis en una imagen de archivo. Cedida

La familia sostiene que el posible acoso no comenzó en el último centro en el que estudió. Según la documentación que Gabriela entregó a los Mossos d'Esquadra, Adonis habría sufrido también situaciones de acoso en el instituto Can Palmer de Viladecans, antes de trasladarse al Institut Pedraforca de L'Hospitalet.

Entre las capturas de mensajes que conserva Gabriela hay una conversación especialmente significativa y a la que ha tenido acceso este periódico. En ella, uno de los jóvenes señalados como presunto acosador se dirige a una amiga de Adonis y le pregunta: "Hablando sinceramente, ¿tú crees que fue por mi culpa?".

La joven no responde. El chico vuelve a escribirle poco después: "Bueno, que sepas que me la pela lo que creas. ¿Ok?".

La familia considera que este intercambio forma parte de las pruebas que pueden ayudar a esclarecer el trato que recibía Adonis y lo que ocurrió antes de su muerte.

"Mi hermano pidió ayuda"

Uno de los datos que más desconcierta a la familia es que Adonis había comunicado al propio Institut Pedraforca que estaba recibiendo insultos. El 22 de abril de 2026, el menor presentó una queja formal a la directora por los comentarios de un compañero, quien lo llamaba "maricón".

La familia asegura que no fue informada de aquello y que no supo de su existencia hasta después de la muerte. Gabriela pidió explicaciones a la dirección del centro. Tras varios intentos para conseguir una cita, la familia mantuvo una reunión con los responsables del instituto el 30 de septiembre.

El encuentro, al que acudió también José Manuel López, presidente de la asociación Trencats (dedicada a la prevención, visibilización y lucha contra el acoso escolar), se prolongó durante cuatro horas.

Según el relato de Gabriela, al principio los responsables del centro describieron a Adonis como un alumno aplicado y negaron que sufriera acoso. La conversación se tensó cuando ella preguntó por qué nadie había informado a su madre de la queja del joven. "¿Cómo puede ser posible que a mi hermano lo estén agrediendo verbalmente y no le puedan avisar a mi mamá? Creo que es la primera que tiene que saberlo", reprocha.

Fue entonces cuando, siempre según su versión, la dirección del centro reconoció que existía tal queja por parte de Adonis. Pero, según la hermana, la respuesta fue que el centro había hablado con él y consideró que había sido "un episodio puntual” y "que no era necesario informar a la familia porque el centro había intervenido".

Pero Gabriela sostiene que los testimonios de sus compañeras contradicen esa explicación. "Claro que pasó a más. Porque aquí tengo pruebas que me dicen que no solo es de un día, era de todos los días".

La familia también denuncia que no se activara el protocolo antibullying, cuando era evidente que él sufría acoso. "¿Muchas compañeras se dieron cuenta y los profesores no? No pusieron medidas”, se lamenta la joven.

La investigación en curso

La familia ha llevado la denuncia al Juzgado de Gavà, que investiga el caso, y ha solicitado personarse como acusación particular. En el escrito presentado ante el tribunal reclama que se investigue el posible acoso escolar y la actuación del Institut Pedraforca, así como las circunstancias que rodearon la queja que el menor había presentado meses antes.

Entre las diligencias que solicita figuran que el centro identifique a los compañeros señalados por Gabriela y por las amigas de Adonis, y que remita al juzgado la documentación relativa a posibles situaciones de violencia, conflictos de convivencia, quejas o medidas de apoyo.

También pide que se localice el ordenador portátil que tenía asignado el adolescente, que se preserve su teléfono móvil para analizar su contenido y que se dé traslado del caso a la Fiscalía de Menores de Barcelona, ante la posible implicación de alumnos menores de edad.

La familia se pregunta si la falta de apoyo que encontró en el instituto pudo agravar el sufrimiento del adolescente. Gabriela no puede saber qué ocurrió exactamente en sus últimos días. "No sé cuánto sufrimiento pasó mi hermano, la verdad, pero tuvo que ser inmenso para que decidiera acabar con su vida. No pudo aguantar más", dice.

Y añade: "Si él tenía planes de contárnoslo el sábado y el martes se quitó la vida, es porque el lunes pasó algo muy fuerte en el cole". Es la hipótesis que la familia quiere esclarecer.

Gabriela insiste en que, si hubieran conocido el alcance de lo que estaba viviendo, habrían intentado ayudarlo. "Si nosotros lo hubiésemos sabido, lo hubiésemos llevado a un psicólogo que lo apoyara".

Pero también recuerda que Adonis nunca les contó lo que ocurría. "Si a mí me dice que está pasando algo, nosotros somos los primeros en defenderlo. Tanto mi mamá, mi tía como yo”.

Ahora es ella quien está intentando reconstruir los últimos meses de su hermano. Su madre apenas tiene fuerzas para afrontar lo ocurrido. "Como mi madre no tiene fuerzas para hablar, por eso yo me estoy encargando… Mi madre está derrumbada. Le plancha la ropa, como si él estuviera aún, y tuviera que ponérsela para ir al instituto", cuenta Gabriela, entre lágrimas.

Gabriela ha asumido las gestiones, ha contactado con las amigas de Adonis y ha reunido las conversaciones y los documentos que la familia quiere que se investiguen. Cuando habla de por qué sigue adelante, vuelve a su hermano: "Vamos a luchar todo lo posible para que esto no se vuelva a repetir", concluye.