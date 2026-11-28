Movember: los 30 bigotes que concienciaron a más de 6 millones de personas por la salud masculina

Quién podría decir que dos amigos y una cerveza podrían convertirse en una de las concienciaciones de cáncer de próstata más populares de nuestra época.

En 2003, Travis Garone y Luke Slattery convencieron en Melbourne a otros 30 hombres para dejarse bigote en noviembre. Aquel primer año no recaudaron dinero, pero la broma encontró una causa y se convirtió en Movember.

La iniciativa llegó a España en 2007 y ha reunido a más de seis millones de participantes y financiado más de 1.320 proyectos. El bigote se convirtió en una excusa para hablar del cáncer de próstata y testículo, pero también de asuntos que muchos hombres todavía evitan en consulta.

Javier Romero-Otero, director de ROC Clinic y de la unidad de urología de HM Hospitales en Madrid, también ha participado dejándoselo. "Me parece una forma original y divertida de llamar la atención sobre cuestiones muy serias. Al final, lo interesante es que algo tan sencillo despierte la curiosidad, genere conversaciones y haga que los hombres se interesen más por su salud".

Un estudio publicado en 2021, basado en las búsquedas de Google realizadas entre 2009 y 2019, observó que el interés por el cáncer de próstata aumentaba un 17,4% en España durante noviembre. En las búsquedas mundiales en español, el incremento alcanzaba el 35,4%.

Romero-Otero pide interpretar esos datos con prudencia. También recuerda que buscar información no equivale necesariamente a someterse a una revisión. "Para mí, el verdadero éxito de Movember no sería que todos los hombres acudieron al urólogo en noviembre, sino que incorporan el cuidado de su salud a lo largo de todo el año".

Bigote en la consulta

Durante sus más de dos décadas, Movember ha incorporado a su mensaje la salud mental, y la prevención del suicidio, englobando más problemas relacionados con la salud masculina.

"La fotografía es solo el primer paso. De poco sirve que todos nos dejemos bigote si después no sabemos qué debemos hacer para cuidar nuestra salud. Lo importante es aprovechar esa visibilidad para transmitir información útil, conocer nuestros factores de riesgo y perder el miedo a consultar".

Dr. Javier Romero Otero en el quirófano. ROC Clinic

Todavía resulta difícil demostrar que esa visibilidad modifica los hábitos. "El gran reto de Movember ya no es conseguir que se hable de salud masculina. Eso lo ha logrado. El siguiente paso es demostrar cuánto consigue mejorarla", resume.

En 2026, el cáncer de próstata será previsiblemente el tumor más diagnosticado entre los hombres en España, con 34.833 nuevos casos. La cifra puede llevar a pensar que hacerse pruebas cuanto antes siempre es mejor, pero la detección precoz no funciona así.

Las recomendaciones de las guías europeas aconsejan empezar a valorarla a partir de los 50 años cuando no existen factores de riesgo, e incluso antes si hay antecedentes familiares, ascendencia africana o determinadas mutaciones.

"No se trata de hacer más pruebas a todo el mundo, sino de hacer las pruebas adecuadas a las personas que realmente pueden beneficiarse de ellas. Así podemos favorecer la detección de tumores clínicamente significativos y, al mismo tiempo, evitar diagnósticos y tratamientos innecesarios".

Hablar con el médico

Otro tabú a tener en cuenta es la disfunción eréctil que sigue rodeada de un silencio difícil de romper, incluso delante de un médico. Muchos hombres tardan meses o años en hablar de ella y solo se atreven a hacerlo al final de la consulta.

"A veces, aquello que más les preocupa es precisamente lo que más les cuesta contar", reconoce. Además de afectar a la calidad de vida, la disfunción eréctil puede advertir de problemas cardiovasculares o metabólicos.

Entre los jóvenes persiste otro mito: pensar que un problema testicular siempre produce dolor. Este cáncer afecta especialmente a hombres de entre 15 y 35 años y puede manifestarse mediante un bulto, un aumento de tamaño, pesadez o un cambio de consistencia. "Que no duela no significa que no haya que consultarlo", advierte.

Los problemas urológicos también repercuten en la autoestima, las relaciones, el descanso y el bienestar emocional. Por eso, el especialista defiende una atención que no se limite a tratar una enfermedad: "No podemos separar la salud física de la mental".

Movember ha demostrado que una conversación puede empezar un centímetro por encima de la boca, pero necesita que termine en información útil y consultas a tiempo. "No necesitamos únicamente un noviembre de concienciación, sino doce meses de atención a la salud masculina".