El peligro de la irrupción de la IA en la campaña electoral: "No son los bulos, es la escala que pueden alcanzar"

¿Puede la IA decirte a quien votar? En Estados Unidos los expertos advertían sobre la cantidad de ciudadanos que, de cara a las pasadas midterms, preguntaban a su interfaz favorita a quién debería votar, aunque si se atiende a los resultados y la sospecha de que las grandes tecnológicas podían ser favorables a Donald Trump, no les salió muy bien.

En España, un estudio reciente de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) junto Science4Insights, investigó las posibles respuestas electorales de cinco asistentes, los más populares: ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok y Perplexity. Les realizó más de 1.200 consultas y además en todas las lenguas cooficiales del Estado (español, gallego, catalán y euskera).

Los resultados pueden ser sorprendentes, inquietantes o tranquilizadores, según se vea. ChatGPT y Grok recomiendan el voto de partidos concretos (o la abstención) en más ocasiones, un 43,2% y un 35,8% de las consultas, mientras que el resto tendían a la neutralidad, sin apoyar a unas siglas concretas, en el 90%.

Los investigadores, además, preguntaron un por un tema concreto, la vivienda. Por partidos, los modelos tendían a recomendar al PSOE, seguido de Sumar y Podemos. Mencionaban mucho a Vox, dándole alta visibilidad, pero solo 'pedían' el voto en un 6% de las ocasiones.

Lo más interesante son, quizá, las fuentes. Al ser consultadas por sus fuentes de autoridad, las IA apuntaban a Wikipedia (con 958 menciones), seguida de medios de comunicación nacionales como El País (620) y RTVE (505), y las propias webs oficiales de los partidos.

Destaca el caso de Gemini, que apenas cita fuentes externas (menos del 1 % del total), mientras que Grok y ChatGPT concentran la gran mayoría de citas a terceros.

Así las cosas, ¿si uno aprende a contaminar las fuentes de los asistentes de IA podría conseguir que recomienden votar a un partido concreto? Los expertos no se ponen de acuerdo, pero su respuesta va más allá: en realidad no importa.

"No es el bulo, es la escala"

El divulgador y experto en tecnología Rodrigo Taramona opina para Enclave ODS que el "riesgo electoral" más cercano de la mano de la inteligencia artificial "es la generación de contenido con una voluntad de manipulación, lo que se conoce 'AI Slop'.

Algo que recuerda que han usado partidos en campaña, organizaciones de todo tipo e incluso las cuentas oficiales de la Casa Blanca. Vídeos o montajes difundidos por redes sociales en los que se genera contenido a favor o en contra, desde un Lula de animación bailando para pedir el voto hasta el famoso montaje de falsos sindicalistas de mariscada.

Taramona apunta a que parte de ese contenido "basura" también se genera desde una intención más económica que política.

"Hay países donde redes como Facebook permiten monetizar muy fácilmente las interacciones. Así que se está detectando cómo hay usuarios que crean una gran cantidad de contenido de AI slop sobre temas políticos sensibles desde esos terceros países, pero solo para generar enfado y tener muchas interacciones que les den dinero, sin más agenda detrás".

La cuestión de 'envenenar' a la IA para que dé respuestas concretas la ve "más complicada por la cantidad de tiempo, dinero y energía que necesitarías". El único caso comprobado, apunta, fue el Hanover Institute for Public Policy.

Es un falso think tank en política internacional que publicó 124 informes en apenas unos días con formato optimizado para modelos de lenguaje y cuyo contenido era siempre acerca del conflicto árabe-israelí con un enfoque favorable a la actuación de Israel en Gaza y Cisjordania. Lo complicado del proceso y su escasa efectividad hacen que Taramona opine "que no es viable, o al menos no es rentable".

Para el experto es más peliaguda la cuestión de las suplantaciones. Aunque apunta : "No hacen falta leyes nuevas: si yo hago un deepfake en el que te atribuyo alguno que no has dicho, me puedes denunciar".

El problema es "que no es lo mismo si eso lo hace un partido que una o muchas cuentas anónimas y no rastreables. ¿A quién llevas al juzgado?" Aún así Taramona insiste: "Este tipo de manipulaciones, de una forma u otra, han existido siempre. No es el método de intoxicar, es la escala.

Antes, continúa, generar contenido falso implicaba sentarse a escribirlo y producir un vídeo falso era muy complejo. Ahora, con un modelo de IA generativa, se puede hacer en unos minutos y tenerlo programado y difundido por varias redes. "Incluso si tu intención es económica y no política, el resultado es el mismo: embarrar el debate y provocar el odio".

"No es la IA, es el algoritmo"

Liubba El Hadi es ingeniera en telecomunicaciones y consultora estratégica sobre tecnología y apunta a Enclave ODS: "No es tanto la inteligencia artificial generativa como el algoritmo".

Explica que el negocio está construido sobre un modelo de atención sostenida que va más allá de los mecanismos de control para información poco ética que pudiesen existir en los medios tradicionales. La viralidad hace muy complejo desmontar la desinformación y tiene un impacto en la forma de ver el mundo de las personas.

La experta apunta a como ya se están dando los primeros pasos en regular esa amplificación de contenido 'tóxico', pero también que será un proceso complejo.

El pasado 11 de noviembre la Comisión su propuesta de Digital Fairness Act (DFA), que podríamos traducir como Ley de Equidad Digital. Su objetivo es ampliar las obligaciones para las plataformas ya existentes en la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) y la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act).

El punto clave es el artículo 10 de la propuesta de la DFA, el cual prohíbe a los agentes del sector "diseñar, organizar o gestionar sus interfaces en línea, incluidos sus componentes visuales y auditivos, de forma que puedan engañar o manipular a los consumidores".

También identifica una serie de los llamados "patrones oscuros", en su mayoría enfocados a cuestiones comerciales pero que redundan en una mayor transparencia y claridad en redes y el ámbito digital

El Hadi apunta a la cuestión económica que ya "truca" el algoritmo. "La mayoría de redes ya no son horizontales, otorgan más visibilidad a quien paga o se suscribe, pero es que, además, si quieres viralizar un contenido puedes apoyarte en los bots de pago".

En ese sentido, expone que el activismo digital pasa por defender unas redes o un espacio de los que no tienen dinero. El uso político es obvio: "Las plataformas pueden permitir que haya empresas que se favorezcan de campañas electorales, algo que es ilegal con las leyes electorales de cada país, como hemos visto con la condena a Facebook en Brasil".

La experta defiende que, en Europa, "estamos llegando tarde, pero aunque países como Brasil o Estados Unidos ya hayan llevado determinadas prácticas a los tribunales, si la respuesta no es global, no servirá de nada, porque esta tecnología es muy opaca".

Para ella, la respuesta son redes abiertas como las del Fediverso, como resume: "un Mastodon más potente, robusto y con ergonomía". Sbre todo, y cómo se debate en la UE: "Interoperable, que sea fácil que la gente cambie de unas redes a otras y tenga control sobre sus datos".