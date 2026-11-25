El 1 de octubre de 2026 un juez de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla condenó a tres jóvenes mayores de edad por difundir falsos desnudos de tres antiguas compañeras del colegio. Los habían fabricado con inteligencia artificial a partir de fotos de los perfiles públicos de Instagram de las jóvenes.

El magistrado aplicó la agravante de género al entender que los acusados habían tratado a sus excompañeras como objetos sexuales. Junto con un menor, habían abierto dos grupos, uno en WhatsApp y otro en Discord, para compartir los archivos. La sentencia acreditó que las imágenes salieron de ambos chats. Hasta dónde llegaron los reenvíos sigue sin conocerse.

Tres años antes, en septiembre de 2023, varias madres del municipio pacense de Almendralejo denunciaron que circulaban por WhatsApp montajes de contenido sexual de sus hijas. Los rostros procedían de fotografías que las chicas habían publicado en sus redes sociales, pero los cuerpos desnudos que les acompañaban eran imágenes superpuestas.

El Juzgado de Menores de Badajoz impuso un año de libertad vigilada a quince menores por veinte delitos de pornografía infantil y otros veinte contra la integridad moral.

A este tipo de montaje se le conoce como deepfake o ultrafalsificación. Se trata de una imagen, un vídeo o un audio que la IA crea o altera para que parezca auténtico. En el caso de Almendralejo, para fabricar los desnudos bastó con que en las fotos originales se distinguiera la cara de cada chica.

Las mujeres representaban el 99% de las personas identificadas en los vídeos pornográficos manipulados con IA que analizó en 2023 la firma de ciberseguridad Security Hero. En aquel estudio, citado por ONU Mujeres, solo las cantantes y actrices surcoreanas suponían el 53% del total.

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2024 estima que, en España, unas 161.000 mujeres de 16 o más años han sufrido alguna vez la difusión de fotos o vídeos sexuales suyos sin su consentimiento. La pregunta abarcaba tanto las imágenes reales como las manipuladas.

En esa misma línea, en 2024, Fad Juventud y la Universidad Complutense de Madrid preguntó a 1.212 jóvenes de 16 a 29 años residentes en España por los montajes íntimos o sexuales con IA. El 13,5% de los hombres y el 10,1% de las mujeres reconocieron haber creado alguno de una persona de su entorno. La proporción más alta se dio entre los 20 y los 24 años (14,7%).

Por otro lado, en la Revista Española de Sociología, Jacinto Gutiérrez Lorca y Héctor Puente-Bienvenido analizaron qué motivos atribuían esos jóvenes a quienes hacían los montajes. En las respuestas aparecían el deseo de llamar la atención, las ganas de provocar y la despreocupación por las consecuencias.

En el caso de Sevilla, el juez sí dio por probado qué pretendían los tres excompañeros. Actuaron con un "claro propósito de burla", pudiendo llegar a provocar culpabilidad en las propias afectadas. Sin embargo, como explica a ENCLAVE la ciberpsicóloga Ariadna Vilalta, "haber publicado una fotografía nunca equivale a dar consentimiento para que alguien la manipule o sexualice".

La sentencia de Sevilla es firme. El magistrado de la plaza número 15 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Sevilla impuso a cada acusado nueve meses de cárcel por delitos contra la integridad moral. Los tres reconocieron los hechos y abonaron 2.000 euros a cada víctima. También tienen prohibido usar WhatsApp, Discord, Instagram y Telegram durante tres años y nueve meses.

Marcado por la IP

Sergio Cámara Arroyo, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ya estudiaba en 2023 los desnudos de menores simulados con IA. Desde entonces, las aplicaciones han ganado en precisión y realismo.

Tal es el avance de dicha tecnología que una prueba de la firma iProov con 2.000 participantes de Estados Unidos y el Reino Unido demostró solo el 0,1% es capaz de acertar al clasificar todas las fotos y vídeos como reales o manipulados.

"No estamos tan desprotegidos ni existe una laguna de impunidad insalvable", sostiene Cámara Arroyo, quien explica que el trato degradante puede perseguirse aunque el montaje se haya compartido en un grupo privado.

Para los reenvíos posteriores distingue entre una foto íntima auténtica y un desnudo inventado de una adulta. Este último "no revela secreto real alguno", razona. De ahí que, a su juicio, resulte difícil aplicar a ese reenvío el artículo 197.7 del Código Penal, que castiga en determinados supuestos la difusión sin permiso de imágenes íntimas auténticas.

Cuando el montaje llega a varias webs, suele ser la afectada quien ha de localizar a cada administrador y pedirle que lo borre. Es lo que Cámara Arroyo describe como "un penoso peregrinaje por los espacios de la red", donde las plataformas, añade, "no tienen una obligación general de supervisar de forma previa todo lo que publican los usuarios, pero sí asumen responsabilidades estrictas sobre cómo gestionan, moderan y retiran ese contenido".

En una investigación publicada en 2024, un equipo subió a X (anterior Twitter) 50 desnudos generados con IA. Denunció 25 por infracción de derechos de autor y la plataforma los borró en un plazo de 25 horas. Para la otra mitad marcó la casilla de desnudez no consentida. Más de tres semanas después, los 25 seguían publicados.

"En principio, conservamos todos los derechos sobre nuestra propia imagen, aunque publiquemos una fotografía en Internet", recuerda Cámara Arroyo. La víctima puede reclamar por la vía civil que cese la difusión y que se la indemnice, para lo que el penalista aconseja guardar la fecha, el enlace y los datos de la cuenta.

Ya en 2023, a raíz del caso de Almendralejo, la Agencia Española de Protección de Datos recordó que su Canal Prioritario permite pedir la retirada urgente de imágenes sexuales publicadas en internet si su difusión pone en grave riesgo los derechos o la salud de la afectada, aunque si el montaje circula solo por mensajería privada, queda fuera del canal.

El precio del clic

"Nuestra reacción puede contribuir a frenar el daño o a multiplicarlo", advierte Vilalta. Por ese motivo, ante la recepción de este tipo de contenidos aconseja pedir en el propio grupo que dejen de compartirlo.

Asimismo, la experta aconseja que, "si conocemos a la persona afectada, debemos avisarla de manera privada, respetuosa y sin enviarle el montaje de forma inesperada". Indica que "podemos explicarle lo ocurrido, ofrecerle información sobre dónde ha aparecido y preguntarle cómo prefiere proceder". Así, la afectada puede decidir con quién hablar o si quiere ver la publicación.

Vilalta cree que esa conversación también tiene que llegar a las aulas. Asegura que "durante años hemos centrado buena parte de la educación digital en enseñar a los jóvenes a protegerse de los riesgos de internet, pero también debemos enseñarles a asumir la responsabilidad de sus actos y a comprender las consecuencias psicológicas que sus comportamientos digitales pueden tener sobre otras personas".

"Aunque racionalmente sepamos que una imagen es falsa, emocionalmente podemos experimentar vergüenza, humillación o miedo al juicio social. La persona puede preguntarse quién la ha visto, qué comentarios se han hecho o si alguien la mirará de otra manera", explica la ciberpsicóloga.

Con el tiempo, el silencio de un conocido o la mirada de un antiguo compañero pueden adquirir otro significado. Vilalta denomina hipervigilancia a ese estado de alerta en el que se buscan indicios de que el otro ha visto el montaje. Incluso, algunas víctimas dejan de publicar fotos, cierran sus perfiles o evitan lugares donde antes se sentían cómodas.

Esa alerta tiene también un componente de género. "Históricamente, el cuerpo y la sexualidad de las mujeres han estado sometidos a un escrutinio social mucho mayor", recuerda Vilalta. A su juicio, esa presión ayuda a explicar por qué la afectada puede sentir que debe "demostrar su inocencia ante una imagen que nunca existió", incluso ante quienes saben que es falsa.

Entre el mensaje de Instagram y la sentencia de Sevilla pasaron tres años. Al dictarse el fallo, aún se desconocía quién más había recibido los montajes. Ariadna Vilalta explica qué significa vivir con esa duda. "El daño no termina cuando deja de circular la imagen. Puede continuar cada vez que la víctima se pregunta quién la habrá visto".