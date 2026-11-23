El programa sevillano que impulsa a jóvenes vulnerables a conseguir un empleo: "Toda la teoría se lleva al mundo real"

Sharith Julieth Hernar Páez llevaba tiempo buscando su primer empleo. Tenía el título de Bachillerato homologado, pero no contaba con experiencia ni formación específica en el sector comercial, el ámbito en el que quería trabajar.

Se inscribía en ofertas y las opciones de respuesta solo eran dos. O bien recibía una respuesta negativa o, sencillamente, no volvía a saber nada. Ni siquiera podía saber si alguna empresa había llegado a leer su currículum.

"Nunca había hecho una entrevista, no sabía cómo hacer un CV ni cómo funcionaba la inserción laboral en España", recuerda. Sin formación específica ni experiencia previa, encontrar trabajo parecía una tarea imposible. Pero su primera entrevista llegó antes de lo esperado.

Mientras participaba en Impulsa Joven, una empresa respondió a una de sus solicitudes y la citó para conocerla. Antes de acudir, Desirée Fernández, formadora del programa, le explicó cómo presentarse y qué responder. Sharith ya había preparado su currículum y ensayado situaciones similares mediante juegos de rol. Poco después recibió un mensaje: había sido seleccionada.

Impulsa Joven es un programa de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla para jóvenes de hasta 29 años con dificultades para acceder al empleo, desarrollado con el apoyo de la XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña.

A lo largo de cinco ediciones celebradas durante el mismo año, el proyecto formará a 50 jóvenes en actividades auxiliares de comercio. Actualmente, en las cuatro primeras ediciones ya han participado 38 personas. Con la quinta edición, cuya selección está prácticamente cerrada, la entidad espera alcanzar el medio centenar de participantes previstos.

Más allá de un banco

Impulsa Joven no nació en un aula, sino de una pregunta que la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla llevaba tiempo planteándose: ¿cómo ayudar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad a encontrar un empleo?

Algunos participantes terminaron la Educación Secundaria, pero no continuaron estudiando. Otros comenzaron a trabajar y, tras quedarse en paro, carecían de formación para buscar una nueva oportunidad. También llegan jóvenes de otros países cuyas titulaciones todavía no han sido homologadas en España.

Dentro de una de las clases de Impulsa Joven. Impulsa Joven

Los puntos de partida son diferentes, pero este programa ofrece esta formación para ganar autonomía a todos sus estudiantes, además de facilitar herramientas con las que acceder a un empleo y mantenerlo.

En el caso de Sharith, el punto de partida fue su propia búsqueda. Al comprobar que las ofertas exigían experiencia o formación, comenzó a buscar cursos que le permitieran prepararse.

Otros alumnos llegan derivados por entidades sociales que conocen su situación. Trayectorias distintas pero mismas necesidades de prepararse para un mercado laboral al que no saben cómo acceder

Formación a empresa

El itinerario consta de 240 horas: 160 de formación y 80 de prácticas en empresas. Las dos fases son obligatorias y deben terminarse para recibir el diploma que acredita la realización del curso.

El aula se convierte en un espacio tanto práctico como teórico donde aprenden contenidos relacionados con el trabajo en comercios, pero también habilidades necesarias para buscar y conservar un empleo.

Preparan el currículum, practican entrevistas y trabajan mediante juegos de rol situaciones que después pueden encontrarse en un proceso de selección o durante la jornada laboral.

Las prácticas trasladan todo lo aprendido en un entorno real gracias a los convenios que la fundación mantiene con empresas como Álvaro Moreno, Supermercados El Jamón, Tiger y Grupo Día, donde los alumnos adquieren su primera experiencia profesional.

"Todo lo que se ve en la teoría se lleva al mundo real", explica Desirée. Para ella, estas dinámicas permiten corregir los errores dentro del aula antes de enfrentarse a una situación real.

Acompañamiento continuo

Concluyen las prácticas, pero el recorrido de Impulsa Joven no termina ahí. El equipo mantiene el contacto con los participantes mientras buscan empleo ayudándoles a preparar entrevistas o revisa con ellos las oportunidades que van apareciendo. "No es solamente una formación, un título y a casa", resume Desirée.

Los participantes terminan el curso con su currículum y su carta de presentación preparados, conocen los principales portales de empleo y han ensayado entrevistas individuales y grupales además de saber interpretar un contrato, una nómina o un convenio colectivo y a comprobar si están dados de alta.

Dentro de una de las clases de Impulsa Joven. Impulsa Joven

El trabajo se adapta además a las preferencias de cada alumno. ¿El participante quiere dedicarse al almacén? La búsqueda de prácticas y el currículum se orientan hacia la logística. ¿Atención al público? Se refuerzan las habilidades necesarias para trabajar en una tienda o supermercado.

Después comienza el seguimiento. Durante los meses siguientes, el equipo mantiene el contacto con preguntas como "¿Qué tal? ¿Has encontrado empleo? ¿Te ayudamos en algo?" para compartir ofertas y volver a revisar el currículum o a preparar una entrevista cuando es necesario.

Aunque este acompañamiento suele prolongarse entre seis meses y un año, la relación no siempre termina al cumplirse ese plazo. "Para nosotros forman parte de la historia del banco", replica Ana Algora, elaboradora del proyecto, "Son un cachito de nosotros".

Algunos alumnos continúan recurriendo al equipo mucho después: "Todavía tengo alumnos de otros proyectos de hace años que se ponen en contacto con nosotros". Precisamente por la duración de ese proceso, la fundación todavía no ofrece un porcentaje definitivo de inserción laboral.

Al terminar las cinco ediciones se calculará un resultado que tendrá en cuenta no solo cuántos jóvenes encuentran trabajo, sino también cuánto tiempo permanecen empleados y en qué sector lo hacen.

Sharith ya sabe que, aunque termine el curso, seguirá teniendo a quién recurrir. "Siempre nos dicen que ya son un contacto para nosotros",