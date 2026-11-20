Lixy Yorleny Pineda Flores tuvo que interrumpir sus estudios por las dificultades personales y familiares que atravesó. Sin embargo, mantuvo el propósito de continuar formándose y construir un futuro mejor para ella y su hija.

A través de ALFAZÚCAR, un proyecto de atención al rezago educativo impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y sus organizaciones aliadas, logró completar la educación básica hasta noveno grado. Después, se formó como guía turística local, realizó cursos de primeros auxilios y continuó sus estudios universitarios.

Actualmente cursa la carrera de Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con la aspiración de convertirse en profesora.

Su trayectoria refleja una de las líneas de trabajo que la OEI desarrolla en Cantarranas, un municipio hondureño próximo a Tegucigalpa. Allí, la organización impulsa distintas iniciativas educativas, culturales y económicas con el propósito de ampliar las oportunidades de jóvenes y adultos.

El trabajo incluye programas de alfabetización, formación técnico-profesional, emprendimiento y educación artística, en colaboración con la Alcaldía Municipal y otros actores locales.

El punto de partida es una realidad en la que parte de la población no ha podido completar la educación básica y las oportunidades laborales son limitadas. Al mismo tiempo, Cantarranas cuenta con recursos culturales, artísticos y patrimoniales que pueden contribuir a su desarrollo económico, especialmente mediante el turismo.

Abrir nuevas puertas

ALFAZÚCAR está dirigido a personas mayores de 15 años que no han terminado la educación básica y quieren retomar su formación. Los participantes acuden uno o dos días por semana a círculos de aprendizaje, donde avanzan en sus estudios y adquieren competencias fundamentales para desenvolverse con mayor autonomía.

No haber completado la educación básica puede dificultar el acceso a empleos formales y mejor remunerados. Leer una oferta laboral, interpretar instrucciones, rellenar documentos o utilizar herramientas tecnológicas son tareas que requieren conocimientos que no todas las personas han podido adquirir durante su etapa escolar.

La alfabetización permite trabajar esas carencias y facilita que los participantes continúen formándose. Según la OEI, algunas personas que han completado sus estudios a través de ALFAZÚCAR han accedido después a cursos técnicos, becas universitarias u otras oportunidades educativas.

Entrega de kits, Proyecto ALFAZUCAR comunidad de Cantarranas. OEI

El caso de Lixy ilustra esa conexión entre distintas etapas formativas. Tras recuperar sus estudios, la joven amplió sus conocimientos con cursos relacionados con el turismo y los primeros auxilios. Esa preparación le ha permitido reforzar sus habilidades comunicativas y participar en espacios de promoción turística de su municipio.

Su trayectoria continúa ahora en la universidad, donde se prepara para trabajar en el ámbito educativo.

La organización busca que la educación básica pueda servir como punto de partida para nuevos itinerarios. Completar los estudios supone un avance académico, pero también puede facilitar el acceso a otras formaciones y mejorar las posibilidades de participación en la vida económica y social.

Como parte de su compromiso con la educación a lo largo de la vida, la OEI también ha comenzado a impulsar iniciativas de alfabetización digital y envejecimiento activo dirigidas a las personas adultas mayores, promoviendo su inclusión, autonomía y participación activa en la sociedad.

Potencial turístico

La OEI también ha promovido procesos de formación técnico-profesional dirigidos a jóvenes y adultos, con especial atención al turismo, la gastronomía, la promoción cultural y el emprendimiento. La intención es que los conocimientos adquiridos respondan a las actividades económicas que pueden desarrollarse en el municipio.

Entre las iniciativas figuran las capacitaciones para guías turísticos y los cursos de panadería, repostería, cocina básica, elaboración de dulces tradicionales y gestión empresarial. En algunos casos, estas formaciones se han acompañado de la entrega de kits de emprendimiento para apoyar la puesta en marcha o continuidad de actividades económicas.

La propuesta busca conectar a quienes ofrecen servicios turísticos con los emprendedores locales. De esta forma, los visitantes pueden conocer el patrimonio de la zona y acceder a productos elaborados en el propio municipio, mientras los negocios encuentran nuevas oportunidades para comercializar sus productos.

Una de las iniciativas vinculadas a este enfoque es la Ruta del Azúcar, que busca reforzar el turismo y el emprendimiento en Cantarranas, Villa de San Francisco y San Juancito. El proyecto contempla recursos para mejorar la experiencia de los visitantes, entre ellos señalética con códigos QR que faciliten el acceso a información sobre los atractivos turísticos.

La OEI también ha elaborado el documento Conceptualización y Guía Metodológica para el Diseño de Itinerarios Culturales y Rutas Turísticas, concebido como una referencia para que otros municipios puedan diseñar sus propios recorridos a partir de su patrimonio y sus recursos turísticos.

Estas actuaciones responden a una misma orientación, adaptar la formación a las características del territorio y facilitar que los participantes puedan aplicar lo aprendido en actividades económicas locales. La capacitación puede abrir vías de empleo por cuenta ajena o apoyar iniciativas de autoempleo, aunque las oportunidades concretas dependen de la evolución de la actividad económica.

Arte y cultura

El trabajo de la OEI en Cantarranas se apoya en la colaboración con la Alcaldía Municipal y otros agentes del territorio. La municipalidad manifestó desde 2019 su interés en impulsar iniciativas relacionadas con la alfabetización, la formación técnica, el emprendimiento y el turismo.

Desde 2021, la organización mantiene una alianza estratégica con el gobierno local que también ha permitido desarrollar actuaciones de educación artística.

A partir de 2022, jóvenes del municipio han participado en talleres de escultura, música, danza y pintura y dibujo con instructores especializados. La Alcaldía ha contribuido facilitando espacios para estas actividades, orientadas al desarrollo de capacidades artísticas y al fortalecimiento de la identidad cultural local.

La colaboración incluye también a líderes comunitarios, sector privado y diferentes Secretarías de Estado.

Graduación escuela de arete EMACAN Cantarranas 2025. OEI

Esta coordinación permite adaptar los proyectos a las necesidades detectadas sobre el terreno y aprovechar los recursos existentes. En el caso de Cantarranas, la educación se relaciona con ámbitos diversos, desde la adquisición de competencias básicas hasta la promoción del patrimonio, la actividad turística y el desarrollo de pequeños negocios.

La OEI también desarrolla iniciativas de educación técnico-profesional dual en otros contextos. Sin embargo, conviene distinguirlas de las actuaciones dirigidas a la población de Cantarranas. Aunque un grupo de jóvenes realizó prácticas en una empresa azucarera ubicada en el municipio, esos participantes no eran originarios de la localidad.

Por tanto, esa experiencia no debe confundirse con los proyectos de alfabetización, emprendimiento, cultura y formación local descritos en este reportaje.

Esta iniciativa evidencia la importancia del trabajo articulado entre la OEI, el sector empresarial y los gobiernos locales para impulsar oportunidades educativas que contribuyan al desarrollo integral de las juventudes hondureñas.

Nuevas oportunidades

La organización señala que uno de los resultados observados en Cantarranas es el cambio en la confianza y las expectativas de algunas personas participantes. La formación les ha permitido reconocer capacidades, adquirir conocimientos y explorar opciones educativas o laborales que antes tenían más lejos.

Algunos participantes de ALFAZÚCAR han completado la educación básica hasta noveno grado y después han accedido a becas universitarias o a procesos de formación técnica. Otros se han preparado como guías turísticos o han puesto en marcha iniciativas vinculadas con las oportunidades económicas del municipio.

Estas experiencias muestran la importancia de facilitar la continuidad entre la educación básica y otras vías de aprendizaje. La alfabetización puede reducir barreras cotidianas y educativas, mientras que la formación técnica permite adquirir competencias relacionadas con actividades profesionales concretas.