Madrid aúna ciencia, empresas y administraciones para hablar de economía circular en la era de la IA: "Es una necesidad"

La economía circular se ha abierto paso en los discursos europeos, en las estrategias empresariales y en los planes de las administraciones. El desafío ahora es que también llegue a las fábricas, los sistemas de recogida y los productos que terminan en la basura. Ese salto ha centrado este jueves 19 de noviembre el CIRMAT 2026, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid.

El encuentro, organizado por la UC3M y ENCLAVE de EL ESPAÑOL, ha reunido a investigadores, empresas y representantes públicos para debatir sobre competitividad, inteligencia artificial y autonomía estratégica.

Alberto García-Peñas, presidente de CIRMAT y organizador del congreso, ha subrayado la necesidad de sentar en una misma mesa al ámbito académico, empresarial, institucional y a la sociedad. También ha alertado de que hay una parte de la población a la que la economía circular no le interesa porque no la percibe como una contribución al crecimiento económico.

La jornada ha puesto sobre la mesa una contradicción europea. El continente necesita materiales para sostener su transformación energética y digital, pero depende de proveedores externos para conseguir buena parte de ellos; motivo por el que recuperar los recursos que ya están en circulación se perfila como una cuestión industrial y económica, además de ambiental.

Mariano Martínez Cepa, presidente y patrono de la Fundación para la Economía Circular, ha resumido el cambio de perspectiva al asegurar que "un residuo es en el fondo un recurso al que le falta un dato". Para aprovecharlo, ha detallado, hace falta conocer su composición, cómo desmontarlo y quién puede reutilizarlo, y, en ese sentido, el pasaporte digital de producto puede facilitar la trazabilidad.

La inteligencia artificial puede ayudar a identificar materiales, anticipar el mantenimiento de equipos y conectar los subproductos de una fábrica con las necesidades de otra. Pero también consume recursos, dado que los centros de datos necesitan energía y agua, mientras que los chips requieren cobre, galio y tierras raras.

De izquierda a derecha: Alberto García-Peñas, presidente del CIRMAT; David Perejil, director general de la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Mariano Martínez Cepa, presidente y patrono de la Fundación para la Economía Circular. León Núñez Figaredo

"La IA necesita la economía circular tanto como la economía circular la necesita a ella", ha advertido Martínez Cepa. El problema, ha precisado, es "ese tramo entre lo que sabemos y lo que llega al mercado" y, para cruzarlo, ha reclamado colaboración entre empresas e investigadores desde el inicio de los proyectos y capacidad para llevar las soluciones a escala industrial.

El experto ha añadido que Europa debe competir con una inteligencia artificial más eficiente en el uso de recursos, no necesariamente con la de mayor tamaño.

El reto de la industria

La dependencia de materias primas también ha centrado la intervención de Juan Manuel Báñez Romero, experto en políticas europeas de sostenibilidad y economía circular. Tal y como ha expuesto, la futura Ley de Economía Circular de la UE, cuya presentación se espera para el 2 de diciembre, aspira a crear un mercado único de materiales secundarios.

"Hemos regulado mucho, pero hemos avanzado muy poco", ha resumido. "Que algo sea sostenible no lo hace circular", ha remarcado, en referencia a tecnologías como los paneles solares y las baterías, cuya fabricación debe contemplar también qué ocurrirá con sus componentes al terminar su vida útil.

Sin volumen, recogida y demanda de material reciclado, ha advertido, no habrá industria competitiva. Para Báñez Romero, el reto pasa por conseguir que los materiales recuperados puedan competir en precio y disponibilidad con las materias primas vírgenes.

La dimensión política y social ha aparecido también en la intervención de David Perejil, director general de Agenda 2030. Según ha precisado, la estrategia española fija, entre otros objetivos para 2030, reducir un 30% el consumo material doméstico y un 15% la generación de residuos.

Sin embargo, para Perejil, la circularidad debe incorporarse al centro de las políticas económicas y no quedar relegada a la gestión de los desechos. El director general ha enmarcado esta transformación dentro de una estrategia que también contempla el refuerzo del Estado del bienestar y la cohesión social y territorial.

En la primera mesa, dedicada a la competitividad e inteligencia artificial frente a la Agenda 2030 y moderada por la profesora de la UC3M Elisa Ruiz, los participantes han coincidido en que la transición necesita soluciones aplicables.

Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas (Toledo), ha puesto el acento en las infraestructuras necesarias para atraer la actividad al medio rural. "Mientras no haya redes eléctricas no hay desarrollo", ha recalcado al reclamar más capacidad energética para los municipios.

Desde la investigación, María del Puerto Morales, coordinadora de Nanomed-CSIC, ha planteado que la sostenibilidad debe incorporarse desde el comienzo de los proyectos científicos y que las empresas han de implicarse antes de que los resultados lleguen al laboratorio. También ha reivindicado el papel de la ciencia básica, cuyos avances no siempre tienen una aplicación inmediata.

María Fernández Pumares, responsable de Calidad y Sostenibilidad de Alcampo, ha detallado cómo la compañía utiliza compost procedente de residuos orgánicos gestionados en sus tiendas para elaborar sustrato de la propia marca. La directiva ha reivindicado que "la sostenibilidad tiene que ser más accesible, no excluyente" y ha pedido información clara para que los consumidores puedan decidir.

De izquierda a derecha: Estíbaliz Sáez de Cámara Oleaga, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN Spain); María Fernández Pumares, responsable de Calidad y Sostenibilidad de Alcampo; Elisa Ruiz, profesora de la UC3M; María del Puerto Morales, coordinadora de Nanomed-CSIC; y Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas. León Núñez Figaredo

En esa misma mesa, Estíbaliz Sáez de Cámara, presidenta de REDS-SDSN Spain, ha calificado que la sostenibilidad "no es un freno, es una palanca de supervivencia". También ha instado a reforzar la colaboración y planificación a largo plazo para que los proyectos no se queden en iniciativas aisladas.

La presidenta de REDS-SDSN Spain ha recordado que España ocupa el puesto 16 de 126 países en el informe de desarrollo sostenible de 2026, aunque ha avisado de que el ritmo de avance se ha ralentizado durante los últimos dos años.

La segunda mesa, conducida por Charo Izquierdo, directora de Magas de EL ESPAÑOL, ha abordado la relación entre IA y transición ecológica. La periodista ha recuperado una frase de Mario Benedetti para describir el momento actual: "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas".

Entre las conclusiones, ha insistido en que "lo que no se mide no se transforma" y ha propuesto la necesidad de avanzar hacia una economía regenerativa, en un debate que ha reunido a representantes de la construcción, la investigación y las finanzas.

Edith Guedella, responsable de Sostenibilidad de Negocio en Construcción de Acciona, ha descrito que la IA permite simular desde la fase de diseño el comportamiento de los edificios y las infraestructuras frente a los riesgos climáticos como las inundaciones o las olas de calor. Estas herramientas, ha indicado, ayudan a optimizar las estructuras y reducir su impacto ambiental, aunque requieren comprobar la fiabilidad de los datos.

Isabel Abellán, directora global de ESG y Finanzas Sostenibles de Banco Sabadell; Charo Izquierdo, directora de Magas de EL ESPAÑOL; Edith Guedella, responsable de Sostenibilidad del Negocio de Construcción de Acciona; y Eduardo Espinosa, profesor permanente del Área de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba (UCO) e investigador de BIOPREN. León Núñez Figaredo

Eduardo Espinosa, profesor de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba, ha llamado a la cautela ante las promesas tecnológicas. "Que algo sea muy tecnológico no significa que sea muy sostenible", ha recalcado. Y es que, pese a que la IA puede acelerar la búsqueda de nuevos materiales y biopolímeros, sus resultados necesitan validación experimental.

"No podemos alcanzar la independencia haciéndonos dependientes de otra tecnología", ha agregado. El investigador ha defendido que la sociedad debe marcar los objetivos de la innovación y evitar que la tecnología determine por sí misma las prioridades de la transición.

Isabel Abellán, directora global de ESG y Finanzas Sostenibles de Banco Sabadell, ha puesto el foco sobre el consumo de energía y agua de los centros de datos. También ha explicado que la IA permite a las entidades financieras procesar información sobre los riesgos climáticos.

El 'drama' textil

Uno de los flujos que espera una nueva regulación es el de la ropa y el calzado usados. Juan Ramón Menéndez Agudín, director general de ReViste, ha detallado que el futuro real decreto de responsabilidad ampliada del productor obligará a las empresas que ponen estos productos en el mercado a financiar y participar en la gestión de sus residuos.

En España se generan alrededor de 800.000 toneladas anuales de residuos textiles y de calzado y, según las estimaciones expuestas por Menéndez Agudín, el 88% acaba en la recogida de resto y solo el 12% se recoge por separado.

En ese sentido, ReViste pretende coordinar a las compañías para ampliar esa recogida, impulsar la reutilización y desarrollar plantas capaces de clasificar los materiales antes de reciclarlos.

El director general ha puesto de relieve que la colaboración entre empresas es imprescindible para alcanzar escala. Entre las compañías que impulsaron el proyecto hace tres años y medio figuran Inditex, H&M, El Corte Inglés y Decathlon.

El objetivo es que las prendas en buen estado puedan volver al mercado y que las que no sean reutilizables se conviertan en materia prima secundaria.

Necesidades europeas

La autonomía estratégica ha protagonizado otra de las mesas, dedicada a materias primas críticas, reciclaje avanzado e inteligencia artificial. David Redoli Morchón, director general de Circularis, ha calificado la economía circular como "la única opción viable que nos habilita para poder seguir generando bienestar y progreso".

También ha alertado de que "llevamos demasiadas toneladas a los vertederos" y ha reivindicado que la transformación se aborde como un objetivo de país, no como una responsabilidad exclusiva de las empresas.

Gonzalo Torralbo, director comercial y de Relaciones Institucionales de Recyclia, ha resumido el desafío con una advertencia: "No estamos preparados". Ha situado el reto en la capacidad de recuperar materiales estratégicos y reindustrializar el reciclaje para obtener materias primas de valor, reducir la dependencia exterior y reforzar la autonomía europea.

Laura Sanz de Siria, directora general de IMPLICA; Gonzalo Torralbo, director comercial y de Relaciones Institucionales de Recyclia; Manuel Guerrero, director de la Fundación para la Economía Circular; Alejandro Dorado, comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); y Nancy Villaluenga, coordinadora de Relaciones Institucionales de Ecoembes. León Núñez Figaredo

Alejandro Dorado, comisionado para la Economía Circular del MITECO, ha admitido que España todavía no está preparada para dejar de depender de terceros países, aunque ha asegurado que ya se están desarrollando herramientas para reducir esa vulnerabilidad.

Laura Sanz de Siria, directora general de IMPLICA, ha destacado que España dispone de capacidad de reciclaje superior a la que actualmente utiliza. El problema, ha puntualizado, es competir con el precio de las materias primas vírgenes importadas.

Por su parte, Nancy Villaluenga, de Ecoembes, ha situado otro obstáculo en la coordinación. "No lo veo un problema de capacidad, sino de coordinación y velocidad". La representante ha insistido en que hacen falta decisiones compartidas entre los distintos agentes de la cadena y una mayor coordinación para acelerar la implantación de soluciones circulares.

De izquierda a derecha: Alberto García-Peñas, presidente del CIRMAT y Alejandro Dorado, comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). León Núñez Figaredo

En la intervención dedicada a los retos de la transición energética en la Comunidad de Madrid, Violeta Bonet Atienza, concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Leganés, ha planteado que las estrategias deben traducirse en proyectos concretos en los barrios, los centros educativos y las empresas. "El futuro no se construye solo con grandes estrategias. Se construye con decisiones concretas", ha resumido.

La investigación también ha mostrado aplicaciones concretas. Raquel Lebrero, catedrática de la Universidad de Valladolid, ha expuesto tecnologías que utilizan microalgas y bacterias para depurar biogás y convertirlo en biometano.

En una prueba industrial en Zaragoza, su equipo obtuvo un gas con más del 96% de metano. El proceso permite, además, generar biomasa aprovechable como biofertilizante.

Soluciones reales

La jornada ha reservado un espacio para reconocer trabajos académicos capaces de responder a problemas concretos. En la primera edición de los premios a la investigación en economía circular e impacto social, Estíbaliz Sáez de Cámara ha comunicado la recepción de 29 propuestas procedentes de 11 universidades.

El primer premio ha recaído en Iker Epelde Labayen, por su trabajo Ecodiseño y circularidad del impacto ambiental de envases y embalajes en la cadena alimentaria. El segundo ha sido para Marina Martínez Romero, autora de Economía circular e inclusión social: adaptabilidad del modelo de gestión textil de Emaús en el País Vasco al contexto de Amiab en La Mancha.

El reconocimiento a toda una trayectoria ha recaído en Ángel Fernández Homar, presidente de honor de la Fundación para la Economía Circular, por su contribución a una fundación que lleva 33 años trabajando en sostenibilidad.

De izquierda a derecha: Manuel Guerrero, director de la Fundación para la Economía Circular; Ángel Fernández Homar, presidente de honor de la Fundación para la Economía Circular; y Mariano Martínez Cepa, presidente y patrono de la Fundación para la Economía Circular. León Núñez Figaredo

La próxima edición ya tiene destino. CIRMAT 2028 se celebrará en Perú, en colaboración con la Universidad César Vallejo, cuya representación académica en el congreso ha estado vinculada a la profesora Rita Cabello.

El congreso ha dejado así una tarea compartida para administraciones, universidades y tejido productivo. Recuperar materiales, modernizar plantas, verificar los datos y conseguir que los productos duren más exige inversión y coordinación. La economía circular tendrá que demostrar su competitividad en cada eslabón de la cadena.