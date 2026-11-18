En el parque Mazalmadrit, en Rivas-Vaciamadrid, 21 alumnos del colegio CEM Hipatia FUHEM se preparan para plantar encinas (Quercus ilex) y coscojas (Quercus coccifera). Cada ejemplar necesita un espacio, un protector y un tutor. La actividad se desarrolla en un entorno afectado por un incendio forestal en 2004 que arrasó cerca de cinco hectáreas de bosque.

La jornada, desarrollada en la mañana del martes 17 de noviembre, forma parte del Bosque de Ecovidrio, un proyecto que la entidad desarrolla junto a WWF para restaurar espacios naturales afectados por catástrofes ambientales y recuperar su biodiversidad. Por primera vez, la iniciativa llega a Madrid con más de 100 ejemplares autóctonos.

La actuación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, la Comunidad de Madrid y el colegio CEM Hipatia FUHEM. Los estudiantes participan en la plantación acompañados por especialistas forestales de WWF, que también les explican el valor ecológico del entorno.

El proyecto lleva cinco años en marcha. Durante sus cuatro primeras ediciones, Ecovidrio y WWF concentraron sus actuaciones en Doñana, donde plantaron más de 400 ejemplares para contribuir a recuperar los ecosistemas afectados por el incendio de Las Peñuelas de 2017.

"Estamos aquí para hacer esa replantación porque hace ya algunos añitos, en 2004, hubo un fuego y, replantando estas especies, vamos a conseguir esa regeneración de este ecosistema", explica Carlos del Corte, gerente de Ecovidrio en la Comunidad de Madrid.

Ampliar la biodiversidad

Antes de comenzar, Jorge Aguado, ingeniero forestal de Bosques de WWF, explica a los estudiantes por qué se están retirando algunos árboles. Y es que el pinar tenía una densidad elevada de ejemplares que habían crecido demasiado juntos, generando competencia entre ellos.

Por ese motivo, los trabajos forestales han incluido la retirada de los ejemplares más pequeños y muertos. ¿El objetivo? Reducir la densidad del arbolado y mejorar las condiciones del espacio ante el riesgo de futuros incendios.

"Si hubiera aquí un fuego, que esperemos que nunca lo haya, podría ser muy peligroso, no solo para el pinar, sino también para las casas y la gente que viven en Rivas", advierte Aguado.

Un momento durante la explicación a los jóvenes del CEM Hipatia FUHEM. E.E.

La intervención incorpora también especies distintas de los pinos que predominaban en el terreno. Las encinas y las coscojas permitirán diversificar la vegetación y contribuir a aumentar la biodiversidad del entorno. "La naturaleza es variedad. Lo que queremos es que haya muchas especies diferentes porque habrá más diversidad", explica el ingeniero forestal.

La plantación requiere preparar el terreno para facilitar el desarrollo de los ejemplares. De este modo, los estudiantes aprenden a realizar alcorques, pequeñas depresiones que permiten retener el agua de lluvia y facilitan su infiltración en el suelo. Pues, como recuerda Aguado, la zona ha pasado prácticamente de mayo hasta octubre sin apenas precipitaciones.

También les enseña a colocar protectores y tutores para mantener las plantas rectas y evitar que los protectores se hundan y las cubran.

Cuidar el entorno

La actividad incorpora una dimensión educativa, los 21 alumnos reciben explicaciones sobre el valor ecológico de los bosques, las amenazas que afrontan por el cambio climático y la importancia de recuperar la vegetación autóctona.

José Antonio Lozano Díaz, conservador del Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid, aprovecha la jornada para explicar por qué tampoco deben abandonarse restos de comida en el campo. Y es que aunque las cáscaras de frutas sean biodegradables, su descomposición puede prolongarse y su acumulación alterar la composición química del suelo.

"Cuando vamos al campo tenemos que tener siempre el hábito de dejarlo exactamente igual que cuando llegamos", recuerda.

El conservador también advierte del peligro de abandonar botellas de vidrio. Estos recipientes pueden convertirse en trampas para pequeños animales que entran en busca de refugio y no consiguen salir por sus paredes interiores resbaladizas.

En ese sentido, Eva Barrio subdirectora de Residuos y Calidad Hídrica de la Comunidad de Madrid, anima a los jóvenes a separar correctamente los residuos orgánicos y utilizar el contenedor marrón. Y es que su tratamiento permite obtener compost que puede aprovecharse para mejorar los suelos. "El residuo tiene valor con pequeños gestos", transmite Barrio.

Restauración forestal

La recuperación de Mazalmadrit conecta con la actividad habitual de Ecovidrio, centrada en la recogida selectiva y el reciclaje de envases.

El año pasado se reciclaron más de 120.000 toneladas de vidrio en la región. Según los datos de la entidad, esta actividad permitió evitar la extracción de 146.000 toneladas de materias primas. A ello se suman un ahorro superior a 86.000 megavatios hora de energía y una reducción de más de 74.000 toneladas de emisiones de CO2.

Un momento durante la plantación realizada por Ecovidrio en Rivas, Madrid. E.E.

Sin embargo, Madrid todavía se encuentra por debajo de la media nacional. La región registra alrededor de 17 kilogramos de vidrio recogidos por habitante, frente a los 20 kilogramos del conjunto de España. Del Corte anima a mantener el hábito de depositar los envases en el contenedor verde.

"Cada envase que depositamos supone beneficios ambientales, tanto a nivel de ahorro de materias primas y energía como de emisiones de CO2", explica el gerente de Ecovidrio.

Bajo seguimiento

La plantación tendrá continuidad mediante revisiones periódicas de WWF. La organización comprobará el estado de los ejemplares y su tasa de supervivencia. Víctor Sarrión, del departamento de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Ecovidrio, explica que este seguimiento permitirá conocer cómo evolucionan las plantaciones realizadas.

Para Jorge Aguado, la participación ciudadana también resulta fundamental en la recuperación de estos espacios. "La restauración ecológica es una de las mejores herramientas que tenemos para recuperar la naturaleza y generar paisajes resilientes ante la crisis climática", señala.

El ingeniero forestal destaca especialmente el papel de los jóvenes en estas actividades. "Involucrar a la población, en especial a los más pequeños, permite sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de cuidar el entorno natural", añade.