El cáncer de pulmón en España, una carrera contra el tiempo: "No contamos con la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz"

María Delgado Rodríguez recuerda perfectamente la hora, el lugar y el trayecto hasta el hospital. Eran las 9:30 de la mañana cuando recibió una llamada que cambiaría su vida. Acababa de abrir el establecimiento de artes gráficas de su familia cuando le comunicaron que el médico quería verla inmediatamente.

Tenía 42 años, llevaba meses con tos y fatiga respiratoria y todavía pensaba que aquellas molestias eran secuelas de la Covid-19. No imaginaba que detrás de ellas podía esconderse un cáncer de pulmón.

"Era demasiado joven para tener un cáncer. Era lo único que pensé en aquel trayecto a pie hasta llegar al hospital", recuerda. Su padre la acompañó en un recorrido que normalmente habría durado entre 20 y 30 minutos y que hicieron en apenas 15.

La primera sospecha había aparecido en una radiografía y las pruebas posteriores terminaron conduciendo al quirófano. Allí, para sorpresa de todos, el análisis del tejido confirmó un adenocarcinoma de pulmón en estadio II. Pero, lamentablemente, este es solo un caso más entre los miles que surgen cada año.

En 2026 se diagnosticarán 34.908 nuevos casos, según las estimaciones recogidas por la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP). Es el tercer tumor más frecuente en España y el que provoca más muertes por cáncer.

Entre el 70% y el 80% de los diagnósticos se producen en fases avanzadas. La supervivencia neta a cinco años se sitúa en el 16,3% en hombres y el 23,5% en mujeres, aunque las posibilidades cambian sustancialmente cuando el tumor se identifica en las primeras etapas.

Según los datos difundidos por AEACaP, la supervivencia puede situarse entre el 55% y el 92% en los estadios iniciales, aunque Dolores Isla, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, explica que el problema comienza con la propia naturaleza de la enfermedad.

"Cuando produce síntomas se encuentra en una fase avanzada", señala. A ello se suma la ausencia de un programa nacional de detección precoz dirigido a la población de riesgo.

Dolores Isla, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Cedida

Delgado Rodríguez conoce bien esa dificultad. Durante los primeros meses atribuyó el ahogo y la tos al coronavirus. En una primera consulta se planteó que pudieran estar relacionados con la ansiedad o incluso con el uso de la mascarilla. Sin embargo, la situación cambió cuando otra médica volvió a escucharla, solicitó una radiografía y la derivó a Neumología.

"Se tomó mucho interés en mi caso. Desde aquí quiero agradecerle, porque me salvó la vida", cuenta.

El diagnóstico tampoco llegó de forma inmediata. La ubicación del tumor impedía realizar una biopsia y, tras estudiar las pruebas, el comité de tumores decidió intervenir quirúrgicamente. La operación permitió extirpar la lesión, aunque el análisis posterior detectó afectación de un ganglio pulmonar.

Casi un mes después, Delgado Rodríguez recibió en su domicilio el informe anatomopatológico. "No te puedes imaginar lo que te pasa por el cuerpo cuando lees la palabra metástasis", recuerda. La información tampoco llegó acompañada de una explicación médica y tuvo que ser ella quien señalara al cirujano dónde aparecía aquella palabra en el documento.

Cambio de pronóstico

La ausencia de cribado contrasta con los programas de detección precoz que España ya tiene implantados para los tumores de mama, colon y cérvix. En el cáncer de pulmón, la herramienta que concentra la evidencia científica es el TAC de baja dosis de radiación, una prueba que permite identificar lesiones antes de que produzcan síntomas.

Dolores Isla considera que existen datos suficientes para avanzar en esa dirección. "Un diagnóstico temprano permite curar un porcentaje de pacientes muy superior", afirma. Sin embargo, su incorporación como programa poblacional sigue pendiente.

Entre las iniciativas destaca CASSANDRA, un proyecto piloto que estudia la viabilidad de implantar un programa de cribado en España, junto con algunas experiencias regionales. El debate pasa por identificar a las personas que deben someterse a estas pruebas y organizar circuitos asistenciales para que los resultados conduzcan a una intervención temprana.

Un hombre sufre dolor en el pecho. iStock

El investigador Luis Montuenga, responsable del Grupo de Investigación en Biomarcadores y Nuevas Dianas Terapéuticas en Cáncer de Pulmón de la Clínica Universidad de Navarra, defiende que "si queremos cambiar el pronóstico, hay que actuar antes". CASSANDRA, sostiene, permite avanzar hacia una implantación responsable y basada en criterios de seguridad.

La prevención también exige revisar la imagen tradicional del paciente. El tabaco continúa siendo el principal factor de riesgo, pero el cáncer de pulmón aparece igualmente en no fumadores y a edades más tempranas. Isla apunta a la influencia de factores ambientales, posibles causas hereditarias y otros elementos que aún no se conocen. "Hay un largo camino por investigar", advierte.

Entre los factores ambientales destaca el radón, un gas radiactivo natural que puede entrar en los edificios desde el subsuelo y acumularse en espacios interiores. Es incoloro, inodoro e insípido, por lo que sus ocupantes pueden respirar concentraciones elevadas sin advertirlo.

José Miguel Rodríguez, director del Programa Vive sin Radón de la Fundación Vivo Sano, explica que se genera por la desintegración natural del uranio presente en rocas y suelos. En el exterior se diluye, pero puede penetrar en viviendas y centros de trabajo a través de grietas, juntas y conducciones. "Solo se detecta midiéndolo", subraya.

La Organización Mundial de la Salud lo clasifica como cancerígeno del grupo 1 y lo considera la segunda causa de cáncer de pulmón por detrás del tabaco. Según Rodríguez, es la primera entre las personas que nunca han fumado. La exposición prolongada incrementa el riesgo y su interacción con el tabaco puede multiplicarlo, llegando a tener "25 veces más riesgo".

Rodríguez identifica las mayores extensiones de riesgo en Galicia, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid, aunque advierte de que ninguna comunidad está completamente libre. Se estima que el radón está presente en zonas que representan cerca del 20% del territorio español y que más de 1.640 municipios se encuentran en áreas de alto riesgo.

La geología, especialmente la presencia de rocas graníticas, influye en su aparición, pero también las características constructivas de cada inmueble. En ese sentido, el especialista insiste en que los mapas del Consejo de Seguridad Nuclear sirven para orientar la prevención, pero no permiten conocer la concentración de un edificio concreto.

Para obtener una medición fiable de la media anual se necesitan pruebas de largo plazo, realizadas durante al menos tres meses por laboratorios acreditados conforme a la norma ISO 17025. Si los niveles son elevados, existen soluciones como sellar las vías de entrada, mejorar la ventilación o instalar sistemas que extraigan el gas acumulado bajo el edificio.

Riesgos y prevenciones

La normativa española obliga a medir el radón en determinados centros de trabajo situados en municipios prioritarios, especialmente en plantas bajas y espacios bajo rasante. Sin embargo, Rodríguez denuncia que muchas empresas desconocen esta obligación y que tampoco existe una estructura de inspección suficiente para garantizar su cumplimiento.

"Sin información y sin inspección, cumplir depende de la buena voluntad de cada empresa", resume. El especialista reclama una estrategia nacional con presupuesto, campañas divulgativas y participación de empresas, sindicatos y organizaciones sociales. También cuestiona que para vender o alquilar una vivienda se exija un certificado energético.

La OMS recomienda un nivel de referencia de 100 becquerelios por metro cúbico, frente a los 300 establecidos por la legislación española. Ninguna de las dos cifras representa una frontera entre seguridad y peligro. "No existe un nivel de radón por debajo del cual la exposición sea segura", explica.

La prevención es una de las reivindicaciones que la AEACaP incorpora a su campaña ¿A qué estamos esperando?, presentada el 10 de noviembre junto con un informe sobre la situación de la enfermedad en España. El documento también identifica deficiencias en el conocimiento de los síntomas y en el acompañamiento de los pacientes.

El 73% de los pacientes no era consciente del riesgo de desarrollar la enfermedad y el 78,2% considera que antes del diagnóstico conocía insuficientemente sus síntomas. El impacto emocional es igualmente elevado. El 97,6% declara haber experimentado dificultades emocionales complejas de gestionar y el 66,4% refiere consecuencias negativas en su salud mental.

Además, uno de cada tres pacientes apenas comunica al equipo sanitario el impacto físico y emocional de la enfermedad.

Llegar a tiempo

Una vez confirmado el diagnóstico, el acceso a pruebas moleculares determina buena parte de las decisiones terapéuticas. Estas permiten identificar alteraciones genéticas del tumor y seleccionar medicamentos dirigidos a características concretas de cada paciente.

Isla destaca que España ha avanzado considerablemente en este ámbito y que la cartera común del Sistema Nacional de Salud contempla el acceso a estas pruebas. En su hospital, explica, los estudios se realizan directamente o mediante centros de referencia. Sin embargo, el acceso todavía presenta diferencias territoriales.

Según datos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón recogidos en el informe Cáncer de pulmón: diagnóstico de la situación en España realizado por la asociación, el 81% de los pacientes tuvo acceso a biomarcadores en 2024, por lo que esta posibilidad aún no está garantizada para todos.

Tras la cirugía Delgado Rodríguez recibió cuatro ciclos de quimioterapia adyuvante para reducir el riesgo de recaída. Pero en el verano de 2024 una revisión detectó que el cáncer había regresado. Las nuevas pruebas, incluida una biopsia líquida, permitieron identificar una mutación en el gen RET y la paciente comenzó entonces un tratamiento dirigido con selpercatinib.

"Desde el primer momento hizo respuesta completa", explica. Actualmente continúa con la medicación y se somete a controles mediante PET-TAC cada tres meses. Hasta el momento la respuesta ha sido favorable, aunque reconoce que el miedo a una nueva recaída sigue presente. "Aprendes a no angustiarte antes de tiempo", cuenta.

María Delgado Rodríguez fue diagnosticada con cáncer de pulmón a los 42 años. Cedida

La rapidez para acceder a estas innovaciones constituye otra de las grandes asignaturas pendientes. Según el informe de AEACaP, en 2025 transcurrieron una media de 627 días entre la aprobación europea de un tratamiento oncológico y su financiación en España, frente a los 180 días establecidos como referencia por la normativa europea.

La media para el conjunto de los nuevos medicamentos fue de 537 días y solo el 8% de los fármacos se financió dentro de ese plazo de 180 días. Por ese motivo, Isla advierte de que los retrasos pueden privar a los pacientes de oportunidades para mejorar su supervivencia.

Entre los factores que los explican señala el elevado impacto económico de los nuevos medicamentos. A esta demora se añade la financiación de la investigación, frente a la que Bernard Gaspar Martínez, presidente de AEACaP, denuncia que el cáncer de pulmón apenas recibe el 4% de la inversión pública destinada a investigación oncológica.

Isla considera imprescindible profundizar en las bases biológicas de la enfermedad y acelerar los estudios clínicos. Entre las líneas con mayor potencial menciona los anticuerpos conjugados con fármacos, que transportan medicamentos directamente hacia las células tumorales, y los anticuerpos biespecíficos capaces de actuar sobre distintas dianas.

Delgado Rodríguez también ha encontrado en ese recorrido una nueva forma de relacionarse con la enfermedad. Tras la recaída dejó temporalmente su trabajo, recuperó actividades que había aparcado y comenzó a escribir un blog. Su incorporación a AEACaP le permitió encontrar apoyo emocional.

Actualmente trabaja en comunicación y marketing en el Centro de Estudios Biosanitarios, donde divulga conocimientos sobre oncología. "He encontrado mi lugar seguro", afirma. También insiste en que las asociaciones de pacientes deberían formar parte del acompañamiento sanitario.

La entidad plantea cinco medidas para reducir las esperas, entre ellas establecer vías prioritarias de financiación para tumores con baja supervivencia metastásica, publicar los tiempos de incorporación de medicamentos por comunidades autónomas, extender el cribado, reforzar los registros de tumores torácicos y desarrollar una estrategia nacional específica.

También propone que los tumores con una supervivencia metastásica a cinco años inferior al 15% puedan acceder a una vía de urgencia oncológica con un plazo máximo de 90 días, así como publicar trimestralmente los tiempos de incorporación de los nuevos tratamientos.

El objetivo es que las oportunidades diagnósticas y terapéuticas no dependan del lugar de residencia ni de la capacidad de cada paciente para sortear los tiempos administrativos.