Olivares en peligro de extinción o viñedos que suben de altitud: así cambiará el campo español en 2036 por el calentamiento

Nadie duda que dentro de diez años seguiremos teniendo en nuestras mesas aceite de oliva, trigo, uvas o melocotones. Lo que no es tan seguro es que sigan viniendo de Andalucía o de la huerta murciana.

En 2025, España registró una temperatura media de 1,75 °C superior a la de 1961, según el informe sobre el estado del clima de España de AEMET. Fue, además, uno de los años más cálidos de la serie histórica.

Los agricultores llevan tiempo avisando del impacto de los cambios. Una encuesta de Cooperativas Agro-alimentarias de España de 2024 reveló que el 88% de los agricultores consultados han visto cómo en los últimos diez años están sufriendo sequías prolongadas, más calor durante el ciclo de los cultivos y la falta de frío invernal que necesitan algunos frutales.

De seguir esta tendencia, en 2036 los cultivos de cereales pueden disminuir, los viñedos tendrán que crecer en otros territorios y algunos productos, como determinadas variedades de aceitunas, por ejemplo, tendrán que dejar de cultivarse. Los agricultores tendrán que tomar este tipo de decisiones intentando anticiparse a unas condiciones ambientales cada vez menos previsibles.

"Vamos hacia un clima en general más cálido, sobre todo en los meses de verano, pero también más variable", explica Esteban Rodríguez Guisado, jefe del Área de Evaluación y Modelización del Clima de AEMET. "El problema no es sólo que están subiendo las temperaturas, sino que nos encontramos con episodios extremos incluso fuera de temporada".

Rodríguez Guisado recuerda que una ola de calor en primavera puede ser devastadora si llega en una fase delicada del desarrollo de los cultivos. En los cereales, por ejemplo, las altas temperaturas durante la formación del grano hacen que se pierda buena parte de la cosecha.

El otro gran factor es el agua. Las lluvias irregulares y los aguaceros dificultan que el agua se almacene y esté disponible para las plantas cuando la necesitan. A la vez, el calor reseca más el suelo y obliga a los cultivos a consumir más agua.

Bajo presión

El aceite de oliva es uno de los productos más expuestos a este escenario. El estudio Empieza la cuenta atrás. Impactos del cambio climático en la agricultura española, publicado por COAG en 2022, anticipó fuertes pérdidas en determinadas zonas productoras, especialmente en las variedades de secano más vulnerables al déficit hídrico.

En un escenario de calentamiento de 2,5 °C, el informe estimaba que el rendimiento de la variedad picual podría caer un 83% en Sevilla y un 41% en Córdoba.

Los cereales ofrecen otra señal de alarma. Un análisis del Banco de España publicado en mayo de 2025, estimó que la escasez de agua entre 2021 y 2023 redujo entre un 20% y un 30% las cosechas del trigo y la cebada.

Los estudios muestran que los cultivos de secano son especialmente sensibles a la falta de agua. En Castilla y León, donde los cereales ocupan grandes extensiones, las consecuencias podrían afectar tanto a la producción como a la rentabilidad de las explotaciones.

Rodríguez Guisado apunta, además, a cambios en los calendarios agrícolas. Algunos modelos de crecimiento de cultivos combinados con proyecciones climáticas para Castilla y León indican que la cosecha de cereales podría adelantarse aproximadamente un mes.

El vino también tendrá que adaptarse. El calor acelera la maduración de la uva y altera el equilibrio entre azúcar y acidez, y eso termina notándose en el grado alcohólico y en el sabor. Según Rodríguez Guisado, algunas bodegas ya estudian o incluso plantan viñedos en zonas donde antes no se cultivaba la vid, a mayor altitud o más al norte, para que el calor extremo les afecte menos.

Viñedos con vistas a la montaña de Montserrat. iStock

Los frutales afrontan un problema diferente. Algunas especies, como el manzano, necesitan acumular suficiente frío durante el invierno para desarrollar sus yemas. Si las temperaturas invernales no son muy bajas, la floración y la producción pueden verse comprometidas.

En los frutales de hueso, como melocotoneros y cerezos, los agricultores están probando variedades que necesiten menos frío. Aun así, las heladas tardías pueden seguir haciendo daño a las flores, sobre todo cuando el calor adelanta su floración.

El arroz que se cultiva en zonas costeras también se ve amenazado. La subida del nivel del mar y la intrusión de agua salada pueden aumentar la salinidad del suelo y perjudicar el cultivo.

Las alternativas

En algunas zonas es está optando por plantar especies adaptadas a condiciones más secas. El pistacho, el almendro y el algarrobo figuran entre las alternativas que plantea Xavier Domene Casadesús, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona e investigador del CREAF.

Pero no se trata de sustituir automáticamente un cultivo por otro. Cada especie tiene sus propias necesidades de suelo, temperatura y agua. Además, arrancar una plantación e iniciar otra requiere inversión y varios años hasta alcanzar una producción rentable.

Domene considera que antes de cambiar de cultivo hay opciones menos costosas. En frutales, olivos y viñedos, elegir variedades y portainjertos más resistentes puede ser una de las vías más rápidas para adaptarse. Y recuperar variedades locales que llevan generaciones adaptadas a condiciones difíciles también puede ayudar.

Los cultivos subtropicales, como el aguacate y el mango, podrían mantener o ampliar su presencia en algunas zonas mediterráneas y andaluzas. Pero dependerá también de que exista agua suficiente.

La adaptación no se apoya solo de qué se planta, sino también de cómo se gestiona la tierra. Mantener el suelo cubierto, reducir el laboreo y favorecer la materia orgánica puede mejorar su estructura, facilitar la infiltración del agua y reducir la erosión.

El mapa agrícola de 2036

El informe ERICC-2025 del Ministerio para la Transición Ecológica identifica entre los principales riesgos para el futuro la pérdida de zonas óptimas de cultivo, el estrés hídrico, los fenómenos extremos y una mayor variabilidad de las cosechas.

Las proyecciones climáticas no permiten elaborar una lista definitiva de alimentos que desaparecerán en diez años. Como explica Rodríguez Guisado, los modelos del clima deben combinarse con modelos de crecimiento de las plantas para estimar cómo responderá cada cultivo en cada territorio.

Campos de trigo. iStock

"No podemos seguir manteniendo los mismos cultivos y los mismos calendarios de crecimiento que teníamos históricamente", advierte el investigador de AEMET. El desafío consiste en traducir la información climática en decisiones útiles para agricultores, cooperativas y administraciones.

Xavier Domene coincide en que el futuro pasa por adaptar las especies a cada zona, gestionar mejor el agua y favorecer el relevo generacional. Para lograrlo harán falta asesoramiento, financiación y tiempo.

En 2036, España seguirá produciendo aceite de oliva, cereales, vino y fruta. Pero los cultivos tendrán que desplazarse o adaptarse a nuevas variedades, porque el clima no dará tregua.