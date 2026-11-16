Ecoinserta, el proyecto de jardinería para personas con problemas de salud mental que facilita su acceso al empleo

Encontrar trabajo requiere algo más que conocer un oficio. La experiencia laboral, la preparación para afrontar una entrevista, la confianza en las propias capacidades y el manejo de las relaciones profesionales también influyen en las posibilidades de acceder a un empleo y mantenerlo.

Para las personas con problemas de salud mental, estas dificultades pueden sumarse al estigma que todavía rodea a sus condiciones y convertirse en obstáculos adicionales para su incorporación al mercado laboral.

FEAFES Valladolid El Puente ha puesto en marcha Ecoinserta, un proyecto que busca reducir esas barreras mediante la formación en jardinería y floristería; la colaboración de la Fundación Mutua Madrileña, a través de su XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social, ha permitido la disposición de profesionales especializados, materiales y herramientas de jardinería.

La iniciativa está dirigida a 15 personas con problemas de salud mental y combina el aprendizaje de técnicas profesionales con el desarrollo de habilidades personales, la orientación laboral y el acompañamiento durante el proceso de búsqueda de empleo.

El proyecto parte de la experiencia acumulada por la entidad durante más de 35 años de trabajo por la inclusión sociolaboral. Su propuesta vincula la capacitación profesional con los empleos verdes y utiliza el contacto con la naturaleza como herramienta complementaria de recuperación psicosocial.

Aprender un oficio

La formación de Ecoinserta abarca distintas tareas relacionadas con la instalación y el mantenimiento de jardines y zonas verdes, la producción de plantas en viveros y las actividades de floristería.

El programa incluye contenidos sobre poda, riego, fertilización, control de plagas, composiciones florales y técnicas de venta, además de prevención de riesgos laborales, manejo seguro de herramientas y maquinaria y sostenibilidad ambiental.

La elección de este ámbito responde a la necesidad de proporcionar conocimientos aplicables al mercado laboral y a la posibilidad de adquirirlos mediante ejercicios prácticos. Plantar, podar o realizar tareas de riego permite trabajar sobre situaciones concretas y familiarizarse con actividades propias del oficio.

Con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña, la entidad pretende promover la inserción laboral de 15 personas. Cedida

Las prácticas se desarrollan en el huerto de la sede de la entidad y en los jardines del centro educativo Cristo Rey, en Valladolid. El objetivo es que los participantes no se limiten a estudiar técnicas de jardinería, sino que experimenten cómo se organizan, planifican y ejecutan las tareas en espacios verdes.

La propuesta incorpora también el contacto con la naturaleza como un elemento complementario de la intervención. Esta dimensión convive con el objetivo principal del programa, que es mejorar las posibilidades de acceso al empleo mediante una capacitación ajustada a las necesidades de cada participante.

Las habilidades

Las barreras laborales no se limitan a la falta de formación técnica. Según explica FEAFES Valladolid El Puente, también pueden estar relacionadas con la falta de experiencia, las dificultades para afrontar procesos de selección, la motivación, la confianza personal o la necesidad de reforzar determinados hábitos laborales.

El estigma asociado a los problemas de salud mental puede añadir otra dificultad.

Por eso, Ecoinserta combina el aprendizaje del oficio con el desarrollo de competencias personales y sociales. Durante el proyecto se trabajan la regulación emocional, la gestión del estrés, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la organización de tareas y el apoyo mutuo.

La formación incluye, además, el reconocimiento de las propias fortalezas y la identificación de áreas de mejora. Estas herramientas buscan preparar a los participantes para desenvolverse en un entorno laboral, afrontar dificultades y sostener una rutina de trabajo.

El programa incorpora orientación individual, formación grupal y apoyo ante posibles dificultades personales o de aprendizaje. También contempla el entrenamiento en herramientas para la búsqueda activa de empleo, de modo que la capacitación profesional vaya acompañada de recursos para identificar oportunidades y presentarse a ellas.

La finalidad es trabajar tanto las competencias necesarias para conseguir un puesto como aquellas que pueden ayudar a mantenerlo. La inserción laboral no depende exclusivamente de completar una formación, por lo que el proyecto prevé un acompañamiento ajustado a las necesidades de cada persona.

El seguimiento continúa

La intervención no termina cuando concluyen las sesiones formativas. Ecoinserta contempla una fase específica de acompañamiento y seguimiento posterior para facilitar que los conocimientos adquiridos puedan traducirse en oportunidades laborales reales.

Esta etapa permite continuar trabajando la búsqueda de empleo y abordar las dificultades que puedan surgir durante el proceso. La entidad pretende que las personas participantes avancen hacia una demanda activa de trabajo o consigan incorporarse al mercado laboral, con apoyo profesional adaptado a su situación.

El proyecto ya cuenta con un resultado concreto. Una de las personas participantes, de 22 años, ha conseguido empleo en el sector antes de finalizar la formación. La incorporación supone un avance en su proceso de autonomía y demuestra que la transición al mercado laboral puede producirse antes de completar el itinerario previsto.

La entidad espera que varias personas participantes puedan tener una experiencia laboral durante los seis meses posteriores a la finalización del proyecto. Es una previsión que permitirá valorar la evolución de la iniciativa, aunque sus resultados también dependerán de las oportunidades disponibles y de las necesidades de cada participante.