Alberto Tortuero, Director VB Integra, CEE de VB Group; Juan Carlos Fernandez, CEO y fundador de 3LIM2000 y su CEE, Prolimpia Integra -t; Javier Martinez, Socio Fundador de LEIALTA, consultoría empresarial y social integral; y Héctor, trabajador de VB Integra. León Núñez Figaredo

La Ley de Economía Social cambia las reglas del empleo protegido: "Tenemos que ser rentables por nosotros mismos"

Héctor lleva tres años trabajando en VB Integra, el centro especial de empleo de VB Group dedicado a los viajes corporativos. Antes de incorporarse a la empresa, su trayectoria profesional estaba vinculada a la informática y la ingeniería de sonido. Ahora gestiona reservas de vuelos y hoteles para empresas que necesitan organizar desplazamientos por todo el mundo.

Tiene una discapacidad auditiva y, cuando se le pregunta por las dificultades que ha encontrado en su puesto, responde que no ha "visto barrera como tal" porque ya se ha adaptado.

Su experiencia transcurre en un sector en el que la contratación de personas con discapacidad todavía resulta poco habitual. Para acceder a él ha tenido que aprender una profesión distinta, familiarizarse con herramientas tecnológicas y adaptarse a un trabajo que exige resolver cambios de última hora. "Me enamoré del turismo", explica.

Y es que la inclusión no depende exclusivamente de encontrar un puesto de trabajo, más bien de que las empresas abran oportunidades en actividades diferentes de aquellas a las que tradicionalmente se ha concentrado la contratación de personas con discapacidad.

La nueva Ley de Economía Social introduce cambios en ese escenario. La norma refuerza el papel de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS), que deben destinar la totalidad de sus beneficios a la propia actividad o a su finalidad social. La reforma también eleva del 10% al 15% la reserva de contratos públicos para estas entidades.

El cambio no obliga a todos los centros especiales de empleo a convertirse en CEEIS. Los centros de iniciativa empresarial pueden mantener su actividad y continuar accediendo a las ayudas correspondientes, aunque quedan fuera del reconocimiento como entidades de economía social y pierden acceso a una parte de la contratación pública reservada.

Héctor, trabajador en VB Integra. León Núñez Figaredo

Javier Martínez, socio fundador de Leialta, consultora especializada en la creación y gestión de centros especiales de empleo, considera que la reforma marca una dirección clara. "Se percibe un mayor interés por parte de la Administración pública en que sean los CEEIS y no los centros especiales de empleo empresariales quienes dominen o reciban las ayudas".

La consultora ha participado en la creación de cerca de 40 centros especiales de empleo, que han proporcionado trabajo a más de 3.000 personas con discapacidad; motivo por el que su experiencia le permite observar las consecuencias de una transformación que afecta tanto a la estructura jurídica de las empresas como a sus posibilidades de crecimiento.

Los centros de iniciativa social deben reinvertir sus beneficios en la actividad o en la entidad sin ánimo de lucro que los controla, mientras que los centros de iniciativa empresarial pueden repartir dividendos. La reforma busca favorecer estructuras en las que los recursos generados contribuyan directamente a sostener el empleo y mejorar las condiciones de las plantillas.

Javier Martinez, Socio Fundador de LEIALTA, consultoría empresarial y social integral. León Núñez Figaredo

Sin embargo, el nuevo escenario también genera incertidumbre entre los centros que no han adoptado ese modelo. Martínez advierte de que el aumento de los contratos reservados puede reducir las oportunidades de las empresas que trabajan con las administraciones públicas. "Se están dando más contratos a los CEEIS", asegura.

La preocupación se extiende a las ayudas futuras, aunque el consultor distingue entre los cambios ya aprobados y los escenarios que todavía no se han concretado. "No descartamos para nada" que puedan producirse nuevas diferencias en el acceso a las subvenciones, señala. Por eso, recomienda estudiar la transformación cuando las condiciones de cada una lo permitan.

Por una inclusión real

La adaptación de Prolimpia Integra ilustra cómo puede llevarse a cabo ese proceso. Juan Carlos Fernández, fundador de la empresa, explica que la decisión de convertirse en centro especial de empleo de iniciativa social estuvo vinculada a la necesidad de anticiparse a los cambios normativos.

La compañía, especializada en limpieza, conserjería, jardinería, piscinas y recepción, ya contaba con una fundación que facilitó la transformación. El procedimiento incluyó modificar los estatutos, definir los objetivos sociales y obtener la calificación de la Comunidad de Madrid.

"En el día a día, los trabajadores no se han enterado", afirma Fernández. La transición se ha desarrollado principalmente en el ámbito jurídico y administrativo, sin alterar el funcionamiento diario de la plantilla. La diferencia está en el destino de los recursos.

Juan Carlos Fernandez, CEO y fundador de 3LIM2000 y su CEE, Prolimpia Integra -t. León Núñez Figaredo

"El dinero destinado anteriormente, que nosotros no lo estábamos haciendo en dividendos, ahora ya va al 100% volcado a todo el tema de acciones sociales", explica.

La transformación no elimina las dificultades que encuentran las personas con discapacidad para acceder al mercado laboral. Fernández señala que la búsqueda de trabajadores y la adaptación de los puestos siguen siendo tareas complejas, especialmente cuando existen necesidades de apoyo específicas.

En su experiencia, la contratación también depende de que las empresas dejen de considerar la discapacidad como una dificultad añadida a la organización. "Es una labor muy ingente la nuestra, intentar mentalizar, intentar que a la persona con discapacidad se la vea igual que a la ordinaria".

Alberto Tortuero, director de VB Integra, comparte ese diagnóstico. La empresa ha apostado por incorporar personas con discapacidad a un sector que exige formación tecnológica y conocimientos especializados. Sus trabajadores realizan tareas de gestión de viajes corporativos y participan en un mercado competitivo en el que la calidad del servicio es determinante.

La formación ha sido una de las claves para abrir esas oportunidades. "Ninguna de las personas que hemos incorporado sabía realizar las funciones de agente de viajes", explica Tortuero. La empresa ha tenido que enseñarles las herramientas y los procedimientos necesarios para desempeñar el trabajo.

El resultado demuestra que la contratación puede extenderse a actividades que requieren cualificación. En VB Integra trabajan personas con discapacidad física, sensorial, intelectual y visual. Algunas han pasado posteriormente al mercado ordinario, mientras otras continúan desarrollando su carrera dentro del centro.

Tortuero considera que el principal obstáculo no está en la falta de capacidades de los candidatos, sino en la organización de las empresas. Los responsables de los departamentos deben cumplir objetivos de productividad y, cuando no reciben instrucciones claras desde la dirección, pueden mostrarse reticentes a incorporar trabajadores que necesiten adaptaciones.

"La discapacidad no puede ser un problema del departamento de selección", sostiene. Para el director de VB Integra, la inclusión debe incorporarse a los objetivos de las empresas, junto a la rentabilidad, la productividad y la calidad del servicio.

Alberto Tortuero, Director VB Integra, CEE de VB Group. León Núñez Figaredo

La legislación establece que las empresas de 50 o más trabajadores deben reservar al menos el 2% de sus puestos a personas con discapacidad, con las excepciones y medidas alternativas previstas legalmente. Sin embargo, el cumplimiento de esa obligación continúa siendo un reto.

Tortuero recuerda que los centros especiales de empleo de iniciativa privada representan más de 25.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad. Pero la nueva ley ha generado preocupación en parte del sector por sus consecuencias sobre las entidades que quedan fuera del reconocimiento de iniciativa social.

"No hay que ser catastrófico", apuntan, aunque advierte de que las administraciones deberán valorar las consecuencias de la reforma. Su prioridad es que los centros mantengan su capacidad para generar empleo y que las personas con discapacidad puedan acceder a puestos de trabajo en condiciones adecuadas.

Garantizar la rentabilidad

Para Tortuero, la viabilidad económica es una condición imprescindible para sostener el empleo. "Tenemos que ser rentables por nosotros mismos", afirma. Considera que depender exclusivamente de las subvenciones puede poner en riesgo los puestos de trabajo si cambian las condiciones de financiación.

Esa visión también se refleja en la defensa de los convenios sectoriales. El director de VB Integra considera que las personas con discapacidad deben cobrar conforme a las condiciones del sector en el que trabajan, sin quedar sometidas a salarios inferiores por pertenecer a un centro especial de empleo.

"Eso es una aberración", afirma sobre la posibilidad de que un agente de viajes con discapacidad cobre menos que otro trabajador que desempeñe las mismas funciones en una empresa ordinaria.

La formación, los servicios de ajuste personal y social y la inspección laboral aparecen entre las medidas que los entrevistados consideran necesarias para mejorar la inclusión. Martínez apunta que el incumplimiento de la cuota de reserva continúa siendo elevado y reclama más recursos para comprobar que las empresas cumplen con sus obligaciones.

El consultor también destaca el papel de la tecnología para reducir barreras, especialmente en el caso de personas con discapacidad intelectual o sensorial. Los avances en IA y los dispositivos adaptados pueden facilitar el acceso a determinados puestos de trabajo, aunque advierte de que las soluciones deben responder a las necesidades de cada persona.

La experiencia de Héctor ofrece un ejemplo de ese cambio. Su discapacidad auditiva no le ha impedido incorporarse a un sector nuevo ni desarrollar una actividad que exige atención constante a las necesidades de los clientes. "Nosotros somos una persona más, trabajamos igual", resume.