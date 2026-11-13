Pedro del Hierro apuesta por los nuevos materiales textiles: algas del mar Rojo para "demostrar" la sostenibilidad de la moda

Pedro del Hierro ha ampliado su colaboración con PYRATEX para explorar nuevas materias primas textiles y trasladar sus desarrollos tanto a las colecciones comerciales como a la pasarela.

La principal novedad de esta temporada es un tejido elaborado con fibra de alga del Mar Rojo, aunque la firma también trabaja con materiales desarrollados mediante tecnología de reciclaje textil de CIRC, en una estrategia que busca diversificar los recursos utilizados en la confección.

La alianza entre ambas compañías suma ya tres temporadas de trabajo conjunto. Un tiempo en el que Pedro del Hierro ha incorporado fibras y tejidos innovadores a sus colecciones y ha ampliado progresivamente el alcance de la colaboración.

Esta temporada, el proyecto se extiende a nuevas referencias comerciales, con lanzamientos a finales de septiembre, y a prendas de pasarela. PYRATEX participa, además, como socio de innovación textil de la MBFWM.

Ana Pastrana, womenswear director de Pedro del Hierro Mujer, sitúa el origen de esta apuesta en la posibilidad de combinar diseño, funcionalidad y responsabilidad ambiental. Y es que la colaboración permite trabajar con materias primas como el algodón español, así como desarrollar tejidos con nuevas composiciones.

"PYRATEX nos aporta una nueva generación de materiales desarrollados desde la innovación textil española en la que la sostenibilidad e innovación van de la mano", explica.

La trazabilidad constituye otro de los elementos que Pastrana destaca de esta relación. Pues, conocer el recorrido de los materiales desde la fibra hasta el tejido y la fabricación permite seguir las distintas etapas de producción.

La responsable de la firma considera que este conocimiento debe acompañar al desarrollo de cada prenda y contribuir a evaluar las decisiones sobre las materias primas.

El sargazo como textil

El nuevo desarrollo a partir de algas abre una vía de investigación basada en recursos de origen biológico. Según explica Pastrana, el sargazo recogido en las costas de Arabia Saudí puede combinarse con celulosa de madera y sustituir una parte de la materia prima forestal empleada en la elaboración de determinadas fibras.

El objetivo es explorar alternativas a los recursos convencionales, aunque sus ventajas ambientales deben evaluarse en función del proceso completo de producción.

La recogida del alga está vinculada a la Universidad de KAUST, en Arabia Saudí, colaboradora de PYRATEX en este proyecto, dado que la acumulación de sargazo en zonas costeras puede alterar los ecosistemas y ocasionar dificultades para las comunidades locales.

La cuestión es que cuando la biomasa se descompone en las playas, también libera dióxido de carbono y metano. De ahí que su aprovechamiento textil plantee una posible salida para parte de ese material, siempre que la extracción y la transformación se realicen con criterios compatibles con la protección marina.

Pastrana considera que el interés de esta fibra reside en abrir nuevas posibilidades de abastecimiento. Sin embargo, la procedencia biológica de una materia prima no basta por sí misma para demostrar que una prenda tiene un impacto ambiental menor.

El resultado depende de factores como los recursos necesarios para procesarla, la energía consumida y las características del producto final.

La flexibilidad de estas innovaciones también varía según el tejido y el uso al que se destinen. Pastrana señala que los nuevos materiales pueden representar entre el 5% y el 100% de la composición de una prenda. De hecho, en el programa de algodón español, las piezas están confeccionadas íntegramente con esta materia prima nacional.

En el último desfile, la firma presentó vestidos elaborados con un 100% de fibra de lyocell que contiene alga del Mar Rojo y otros confeccionados con un 100% de lyocell desarrollado por CIRC.

Mantener la calidad

La comparación con los tejidos convencionales es uno de los asuntos pendientes de esta transformación. Pastrana defiende que las decisiones sobre materiales deben acompañarse de indicadores que permitan comprobar sus resultados ambientales.

La evaluación debe considerar el origen de las materias primas, el consumo de agua y energía, los productos químicos utilizados y la vida útil de la prenda, sin sacrificar su calidad.

"Queremos pasar de preguntarnos si un material es sostenible a demostrar con datos comparables en qué aspectos reduce su impacto frente a la alternativa convencional", afirma la directora de moda femenina. La firma busca así disponer de información que pueda orientar las decisiones de futuras colecciones y permita comparar materiales con criterios comunes.

El reciclaje textil constituye otra de las líneas de trabajo. Los desarrollos de CIRC permiten transformar residuos textiles en nueva materia prima para su incorporación a la producción. El proceso, sin embargo, presenta dificultades desde la clasificación y separación de los residuos hasta la obtención de fibras que respondan a las exigencias de una colección comercial.

Los tejidos resultantes deben ofrecer niveles de resistencia, tacto y color comparables a los materiales habituales.

Desde la pasarela La presentación de nuevos tejidos en un desfile es una etapa del desarrollo, pero su continuidad depende de que puedan fabricarse a escala industrial. Pastrana insiste en que los materiales deben responder a las necesidades del producto y encontrar una aplicación viable en el mercado. "La pasarela es un espacio de presentación de nuevas tendencias y posibilidades, pero no es el punto final", señala. La colaboración con PYRATEX ya se traduce en producciones destinadas a camisetas, sudaderas y prendas de punto. El alga asiática invasora: así es el organismo que ha destrozado entre el 50% y el 100% de la pesca en el Mediterráneo El objetivo para las próximas temporadas es ampliar de forma recurrente la variedad de materiales utilizados y construir una base de tejidos que pueda crecer sin depender de iniciativas aisladas. La firma no concreta qué porcentaje de su colección estará compuesto por estos desarrollos, pero prevé incrementar progresivamente su presencia.

A mayor escala

La expansión de estas alternativas depende de que la industria pueda ofrecer volúmenes suficientes, mantener una calidad constante y reducir los costes.

Pastrana apunta a la necesidad de invertir en capacidad productiva, desarrollar proveedores especializados y mejorar las infraestructuras de reciclaje. También reclama una mayor colaboración entre marcas, fabricantes, suministradores y administraciones para facilitar la incorporación de nuevos materiales a las cadenas de producción.

La responsable de Pedro del Hierro identifica la dificultad de escalar soluciones circulares a precios competitivos como uno de los principales obstáculos del sector. "La innovación ya está ocurriendo, el siguiente paso es conseguir que la industria tenga capacidad de escalarla", resume.

Para la firma, el avance de esta estrategia dependerá de combinar la investigación de nuevas fibras con procesos industriales capaces de garantizar su disponibilidad y calidad.

La ampliación de la colaboración con PYRATEX, los desarrollos con CIRC y las nuevas referencias comerciales marcan los próximos pasos de un trabajo que busca consolidar estos materiales en las colecciones de Pedro del Hierro.