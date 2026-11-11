Gran acumulación de algas marinas depositadas en la orilla de una playa. RESILCROPS

La investigación española que busca cultivos más resilientes a la sequía: "Los resultados están siendo prometedores"

¿Qué pueden tener en común una macroalga invasora que se acumula en las playas y un subproducto de la industria láctea? Ambos podrían convertirse en recursos para una agricultura más resiliente frente al cambio climático.

Bajo esta premisa nace RESILCROPS, un proyecto europeo que explora cómo transformar estos materiales en bioestimulantes capaces de ayudar a las plantas a soportar situaciones de estrés, especialmente la falta de agua. Comenzó hace aproximadamente un año y tiene una duración prevista de 36 meses.

La iniciativa, cuyo nombre completo es Harnessing Circular Economy to Improve Crop Resilience in the Atlantic Area, cuenta con una financiación total de 2,6 millones de euros del programa Interreg Atlantic Area.

Su meta es avanzar hacia un modelo agrícola más sostenible mediante el aprovechamiento de recursos naturales y subproductos que pueden tener una segunda vida.

"El principal objetivo del proyecto RESILCROPS es aprovechar fuentes naturales de la economía circular, como son las algas de arribazón que llegan a nuestras costas atlánticas o subproductos como el suero de la industria láctea, para la obtención de bioestimulantes que ayuden a los cultivos a ser más resilientes al estrés hídrico", explica Andrés A. Borges Rodríguez, investigador del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) y coordinador del proyecto.

La propuesta conecta dos desafíos: gestionar materiales que se acumulan en el entorno o proceden de procesos industriales y encontrar nuevas herramientas para proteger los cultivos frente a condiciones ambientales adversas.

Una estrategia que, si los resultados se confirman, podría contribuir a aprovechar mejor los recursos disponibles y reforzar la adaptación de la agricultura al cambio climático.

Nueva vida para la macroalga

Entre las materias primas que estudia el equipo figura Rugulopteryx okamurae. Se trata de una macroalga invasora que se ha convertido en un problema ambiental en algunas zonas del litoral español. El proyecto plantea explorar su potencial agrícola a partir de la biomasa que se acumula en las playas.

Andrés A. Borges Rodríguez junto a una cámara de cultivo. RESILCROPS

"Para convertir esta alga en un potencial bioestimulante la recolectamos de las playas donde se acumula y la sometemos a un proceso de extracción química para separar las dos fases acuosa y orgánica. Posteriormente, evaluamos el extracto acuoso en nuestros experimentos de eficacia frente al estrés hídrico", detalla Borges Rodríguez.

La investigación no se limita a esta macroalga. RESILCROPS también estudia microorganismos marinos, como microalgas y bacterias, como posibles fuentes de compuestos con aplicación agrícola. La finalidad es identificar sustancias que puedan favorecer la respuesta de las plantas ante condiciones adversas y determinar cuáles ofrecen mejores resultados.

Primeros resultados

El tomate es uno de los cultivos con los que el equipo está evaluando los posibles efectos de estos tratamientos.

Los primeros resultados obtenidos en cámaras de crecimiento apuntan a mejoras en la biomasa y en el uso eficiente del agua respecto a plantas no tratadas, según explica el coordinador del proyecto.

Para llegar a estos ensayos, los investigadores siguen varias etapas. Borges Rodríguez explica que "en primer lugar son sometidos a cribados in vitro en levaduras, añadiendo al medio líquido donde crece la levadura sorbitol, un agente que imita las condiciones de estrés osmótico/hídrico, o calor".

Manto de algas en una zona costera. RESILCROPS

Con estos tratamientos, asegura, "encontramos que muchos de estos bioestimulantes aumentaban el crecimiento comparado con un control sin tratar".

Después seleccionan los tratamientos más prometedores y los prueban en plántulas de tomate en semilleros bajo déficit hídrico. Finalmente, evalúan su comportamiento en plantas adultas sometidas también a estrés hídrico.

Para medir su eficacia, el equipo utiliza instrumentos para estudiar la cinética estomática, es decir, el comportamiento de los pequeños poros de las hojas que regulan la transpiración y el intercambio gaseoso necesario para la fotosíntesis. También analiza la biomasa a través del peso fresco y seco de las plantas.

Semilleros. RESILCROPS

No obstante, el investigador apunta que hay que tomar estos datos con cautela, porque los resultados corresponden a condiciones controladas, y "aún queda por ensayar estos bioestimulantes en condiciones reales de cultivo en campo", subraya.

Por lo tanto, el siguiente paso será comprobar si los efectos se mantienen en condiciones reales y si pueden traducirse en beneficios para los cultivos.

"Si se confirman estos efectos beneficiosos sobre la resiliencia de las plantas de tomate que hemos observado (mejora en el uso eficiente del agua, mayor biomasa frente al control no tratado) en condiciones de campo, podría contribuir al ahorro hídrico en la agricultura en un escenario de cambio climático", apunta el coordinador.

Contra el estrés hídrico

La segunda línea de investigación parte de un subproducto de la industria láctea: el suero de la leche. En este caso, el objetivo es utilizar bacterias ácido-lácticas para obtener compuestos que puedan ayudar a las plantas a responder al estrés hídrico.

Mediante la manipulación del proceso fermentativo de estas bacterias, los investigadores buscan aumentar la concentración de GABA —ácido gamma-aminobutírico—, además de otros metabolitos como putrescina, ornitina y triptamina.

"La posible utilización de estos compuestos usando estas bacterias como biofactorías tendría indudables ventajas frente a su uso como reactivo químico desde un punto de vista económico y de la sostenibilidad agrícola", explica Borges Rodríguez.

La lógica de esta vía es aprovechar un material que requiere gestión para convertirlo en una fuente de compuestos de interés agrícola. "Estaríamos usando un subproducto de la industria láctea de difícil gestión en una fuente sostenible de obtención de bioestimulantes para proteger a nuestros cultivos", añade.

En esta línea, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC), que codirige el proyecto junto al IPNA-CSIC, contribuye a la obtención de bioestimulantes a partir de bacterias ácido-lácticas.

De la investigación al campo

La posibilidad de aprovechar estos recursos a mayor escala es otro de los aspectos que contempla RESILCROPS. Según Borges Rodríguez, en las costas se acumulan grandes volúmenes de biomasa procedente de macroalgas de arribazón, que en algunos casos alcanzan toneladas y cuya gestión resulta necesaria.

El proyecto cuenta, además, con la participación de la empresa francesa Polymaris Biotechnology, especializada en bioestimulantes marinos y con capacidad para escalar procesos relacionados tanto con microorganismos de origen marino como con bacterias ácido-lácticas.

Pero el potencial de estas soluciones todavía debe concretarse y lo hará a lo largo del tiempo que durará el proyecto, por lo que queda trabajo por delante para evaluar los tratamientos y avanzar hacia su posible aplicación.

Algas fardas del género Fucus. RESILCROPS

Y aunque el tomate es uno de los cultivos estudiados, el equipo prevé optimizar el uso de los bioestimulantes en otras especies. Entre ellas, la lechuga, el trébol blanco —utilizado como forrajera en Irlanda—, el trigo y el maíz.

RESILCROPS reúne a nueve beneficiarios de España, Portugal, Francia e Irlanda, entre ellos ocho universidades y centros de investigación y la empresa Polymaris. En España participan el IPNA-CSIC, el IPLA-CSIC y la Universidad de La Laguna (ULL), con la colaboración como socios asociados del Cabildo de Tenerife y la organización agrícola COPLACA.

La meta es desarrollar alternativas que aprovechen recursos locales y contribuyan a una agricultura más sostenible. Para Borges Rodríguez, el potencial de esta estrategia "es muy grande y estos primeros resultados están siendo tan prometedores como esperábamos".