La falsa seguridad de trabajar en un recinto conocido: "La ausencia de incidentes no constituye una garantía"

Hay trabajos que comienzan con una tapa que se levanta, una escotilla que se abre o una escalera que desciende hacia el interior de un recinto. En ocasiones, el lugar es conocido y la intervención forma parte de las tareas habituales de mantenimiento.

Sin embargo, basta con que la ventilación sea insuficiente, se acumule un contaminante o falte oxígeno para que las condiciones cambien por completo. Por ese motivo, en los espacios confinados, la seguridad empieza antes de que la persona trabajadora cruce el acceso.

María Teresa Calvo Roso, técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales en Quironprevención, advierte de que uno de los principales problemas es identificar correctamente estos lugares.

La definición técnica contempla espacios con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, con posibilidad de acumulación de contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente en oxígeno. Además, no está concebido para una ocupación continuada.

La dificultad aparece cuando las características del emplazamiento no coinciden con los ejemplos más conocidos. Un depósito, un pozo o una red de alcantarillado suelen reconocerse como espacios confinados, pero otros lugares pueden generar dudas.

Calvo Roso señala que la interpretación de la definición y de los documentos técnicos de referencia puede dejar fuera recintos que reúnen las condiciones necesarias para recibir esa clasificación. "La omisión en la identificación y evaluación de un espacio confinado constituye una deficiencia preventiva grave", explica la especialista.

También existe una confusión habitual entre la clasificación del recinto y las condiciones de seguridad de una intervención. La instalación de ventilación, detectores o protecciones puede reducir los riesgos, pero no cambia por sí misma las características del lugar. "Un recinto no deja de ser un espacio confinado porque se hayan implantado medidas preventivas de control del riesgo".

Trabajando en las alcantarillas. iStock

La distinción resulta importante porque la peligrosidad no depende exclusivamente de la atmósfera que se encuentra al abrir el acceso. La evaluación debe considerar, además, las dificultades de acceso y evacuación, las condiciones del entorno y los efectos de intervenciones anteriores y las previstas a efectuar.

La prevención tampoco puede limitarse a una clasificación administrativa. El objetivo es identificar los peligros y establecer medidas que permitan realizar el trabajo con seguridad.

En este proceso, la evaluación de riesgos puede modificar la valoración del riesgo y las medidas preventivas asociadas a una intervención concreta, pero la condición de espacio confinado únicamente dejará de existir cuando desaparezcan de forma efectiva las características que justificaban su clasificación como tal.

Peligros invisibles

La identificación debe corresponder a personal competente y formar parte de la evaluación de riesgos de la empresa. Para Calvo Roso, no puede trasladarse esa responsabilidad al trabajador que se dispone a entrar. La configuración del lugar, sus accesos, la ventilación y las condiciones de evacuación deben analizarse antes de autorizar la intervención.

Entre los peligros que pueden pasar inadvertidos figuran la falta de oxígeno, la presencia de contaminantes tóxicos o sustancias inflamables y otros riesgos asociados a las condiciones materiales del recinto. Las caídas, los atrapamientos, los sepultamientos, las inundaciones y las dificultades para salir también deben incorporarse al análisis.

Las tareas de limpieza, inspección, reparación, mantenimiento o toma de muestras pueden llevar a trabajadores al interior de recintos que reúnen las características de un espacio confinado. En esos casos, la atención suele concentrarse en la operación que se va a realizar y no en las condiciones del recinto en las que se desarrolla.

La experiencia previa no exime de comprobar los riesgos de cada entrada. Las condiciones de un confinado pueden variar por cambios en los procesos, residuos acumulados, trabajos simultáneos, operaciones de limpieza o condiciones meteorológicas, entre otros, por lo que cada intervención debe evaluarse según sus circunstancias reales.

"La ausencia de incidentes en actuaciones anteriores no constituye una garantía de seguridad para intervenciones futuras", advierte la especialista.

Cambios inesperados La comprobación de las condiciones de la atmósfera es una de las medidas esenciales antes de acceder a un espacio confinado. Sin embargo, una medición favorable al comienzo no garantiza que el aire siga siendo seguro durante toda la intervención. "La atmósfera puede modificarse rápidamente como consecuencia de la actividad desarrollada o contaminaciones sobrevenidas", señala Calvo Roso. Las fugas, las reacciones químicas, las fermentaciones o los fallos de ventilación pueden alterar las condiciones del recinto mientras las personas trabajadoras permanecen en su interior. Por eso, la evaluación debe determinar qué parámetros se medirán, dónde se realizarán las comprobaciones y con qué frecuencia. La especialista identifica como errores habituales la utilización de detectores sin calibración o verificación funcional, la medición en un único punto y la interpretación incorrecta de las alarmas.

El rescate

La respuesta ante una emergencia exige una planificación específica para cada espacio confinado. El procedimiento debe contemplar los accidentes que podrían producirse, las zonas en las que ocurrirían y los medios humanos y materiales necesarios para intervenir.

"La mera disponibilidad de equipos de rescate o la formación teórica de las personas trabajadoras no constituyen por sí mismas una garantía de respuesta eficaz", advierte Calvo Roso. Las maniobras previstas deben comprobarse antes de comenzar los trabajos, mediante formación práctica y simulacros que permitan verificar la coordinación de los intervinientes.

La preparación resulta determinante para evitar que quienes intentan auxiliar a una persona accidentada se conviertan también en víctimas. El plan debe adaptarse a las características del recinto, sus accesos y las condiciones reales de evacuación.

La aptitud como prevención

El acceso a estos espacios requiere que la persona trabajadora sea mayor de edad y disponga de un certificado de aptitud vigente emitido por el servicio de vigilancia de la salud, conforme al protocolo aplicable.

La valoración debe comprobar que cuenta con las capacidades físicas y psíquicas necesarias para realizar la tarea, utilizar los equipos de protección y responder ante una emergencia. También debe tener en cuenta las dimensiones del recinto, sus obstáculos, las condiciones de movilidad y las posibilidades de rescate.

Calvo Roso insiste en que la aptitud debe valorarse en relación con las exigencias concretas del trabajo. Las características del espacio y los equipos que deban utilizarse pueden condicionar la capacidad de acceso, permanencia y evacuación.

La prevención de estos trabajos requiere, por tanto, una evaluación que abarque desde la identificación del recinto hasta la preparación de una posible emergencia. En palabras de la especialista, "nuestro trabajo es cuidar del suyo", una labor que comienza antes de la entrada y que exige mantener las medidas de seguridad durante toda la intervención.