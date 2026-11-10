Un curso de competencias digitales en lengua de signos para reducir las barreras que afrontan las personas sordas

Realizar un trámite administrativo, buscar información, completar una formación o acceder a una oferta de empleo son tareas cada vez más vinculadas al entorno digital. Sin embargo, disponer de conexión a internet no garantiza que todas las personas puedan desenvolverse en él en igualdad de condiciones.

Para parte de la comunidad sorda, la falta de formación adaptada a la lengua de signos española constituye una barrera que dificulta el acceso a estos recursos.

La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación trabaja para reducir esa desigualdad con un proyecto que adaptará a la lengua de signos española una formación en competencias digitales basada en el marco europeo DigComp.

La iniciativa contempla un curso online gratuito de 60 horas, dirigido inicialmente a 120 personas sordas, y la capacitación de 32 profesionales de las federaciones autonómicas de la CNSE para facilitar su implantación en distintos territorios.

"Vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada y tener competencias digitales es fundamental para estudiar, trabajar, acceder a información, realizar trámites o relacionarnos con otras personas", explican desde la Fundación CNSE.

El problema, añaden, es que la formación disponible no siempre está adaptada a las necesidades de las personas sordas ni ofrece contenidos en su lengua natural.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña, a través de su XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social, y con la cofinanciación de Fundación ONCE.

Formación comprensible

La accesibilidad digital no depende exclusivamente de que una persona pueda entrar en una plataforma o utilizar una aplicación. También requiere que comprenda la información, pueda seguir las explicaciones y disponga de herramientas adecuadas para aprender.

Una parte de la formación digital se ofrece mediante materiales escritos. Sin embargo, dentro de la comunidad sorda existe una gran diversidad y no todas las personas tienen el mismo nivel de comprensión de los textos escritos. Por eso, facilitar documentos o instrucciones en este formato no garantiza por sí solo que el aprendizaje sea accesible.

Mª Ángeles Abadía Beltrán (Confederación Estatal de Personas Sordas). Cedida

La propuesta de la Fundación CNSE contempla ofrecer los contenidos en lengua de signos española y en formato escrito adaptado. El objetivo es que las personas participantes puedan comprender las explicaciones y desarrollar las habilidades necesarias para utilizar las tecnologías con mayor autonomía.

"La accesibilidad no consiste únicamente en poder acceder a una plataforma, sino también en poder comprender la información y aprender en condiciones de igualdad", señala la entidad.

La formación se incorporará a SignoCampus, la plataforma de aprendizaje online de la Fundación CNSE. Una vez elaborados, grabados y editados, los materiales podrán seguir disponibles para futuras ediciones, lo que permitirá reutilizar los contenidos y ampliar progresivamente su alcance.

Cinco áreas para desenvolverse

El curso tomará como referencia DigComp, el marco europeo de competencias digitales para la ciudadanía.

Este modelo organiza las habilidades necesarias para desenvolverse en entornos digitales en cinco áreas: búsqueda y gestión de información y datos; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad; y resolución de problemas tecnológicos.

La formación corresponderá al nivel A1, el inicial, y tendrá una duración de 60 horas. Los contenidos se adaptarán a las necesidades de las personas sordas tanto en su presentación como en los formatos utilizados para explicar los conceptos y las tareas.

El programa abordará habilidades relacionadas con la búsqueda de información, la comunicación mediante herramientas digitales, la creación de contenidos, la protección en internet y la resolución de dificultades tecnológicas cotidianas. Son competencias que pueden utilizarse en distintos ámbitos, desde la vida personal hasta la formación y el empleo.

La elección de DigComp permite organizar el aprendizaje a partir de un marco europeo común. La adaptación en lengua de signos española busca que ese contenido resulte accesible para las personas destinatarias, sin renunciar a las competencias que se consideran necesarias para participar en una sociedad digitalizada.

La iniciativa también contempla que los materiales puedan servir de base para desarrollar itinerarios formativos posteriores de nivel A2 y B1. La intención es que el curso inicial no constituya una acción aislada, sino un punto de partida para seguir ampliando conocimientos y habilidades digitales.

Formar a profesionales

El proyecto no se limita a crear los contenidos del curso. También prevé formar a 32 profesionales de las federaciones autonómicas de la CNSE para que puedan facilitar posteriormente su implantación en sus respectivos territorios.

Esta formación de formadores busca reforzar las capacidades de la red asociativa y facilitar que la iniciativa llegue a personas sordas de diferentes comunidades autónomas. La colaboración con federaciones y asociaciones permitirá acompañar el desarrollo del curso y favorecer su continuidad una vez concluida la primera edición.

La previsión inicial es beneficiar directamente a 152 personas. De ellas, 120 participarán en el curso online gratuito de competencias digitales y otras 32 recibirán formación para actuar como formadoras.

El modelo permite combinar una herramienta de aprendizaje común con una red de profesionales que puedan contribuir a su desarrollo en distintos territorios. Además, al quedar los materiales incorporados a SignoCampus, los recursos elaborados podrán reutilizarse en nuevas ediciones.

La continuidad será relevante para ampliar el alcance de la iniciativa y facilitar que las personas sordas puedan avanzar hacia niveles de competencia digital más elevados. El proyecto plantea así una estructura que combina formación directa, capacitación profesional y recursos digitales reutilizables.