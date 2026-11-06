Sudán del Sur. Viviendas resistentes al clima para las familias de los repatriados y de las comunidades de acogida en Aweil. Peter Louis Gume ACNUR

El cambio climático agrava la crisis de los desplazados con casi 90 M de afectados: "Es una cuestión de supervivencia"

El agua ha vuelto a subir junto a la casa de Fatima Kofolo, en Chad. En septiembre de 2024, las lluvias elevaron el nivel del río Chari hasta amenazar su vivienda. Las autoridades levantaron un dique y tuvieron que aumentar su altura a medida que el agua seguía avanzando.

Fatima, que había huido de Camerún después de que la escasez de agua desencadenara enfrentamientos entre comunidades, vuelve a vivir pendiente de una posible evacuación. "Es muy estresante. No sé adónde iremos si el agua rompe el muro", cuenta el informe No Escape III, publicado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ante la celebración de la COP31.

Su historia condensa una realidad que afecta a cerca de 90 millones de personas desplazadas por la fuerza. Y es que, según el informe, tres de cada cuatro viven en países con una exposición elevada o extrema a amenazas climáticas como las inundaciones, las sequías y el calor extremo.

El documento reúne ocho testimonios de personas refugiadas, retornadas y desplazadas que viven en primera línea de la crisis climática. Sus experiencias muestran cómo el deterioro ambiental puede agravar conflictos, destruir medios de vida y obligar a abandonar de nuevo un hogar que parecía seguro.

"Las personas refugiadas sufren una doble injusticia. Se han visto obligadas a huir de conflictos que no han provocado y ahora están en primera línea de una crisis climática a la que apenas han contribuido", afirma Antón Leis García, alto comisionado adjunto de ACNUR para Operaciones.

El responsable advierte de que, para millones de personas, el cambio climático ya está destruyendo y poniendo en peligro sus posibilidades de reconstruir sus vidas.

Chad. Refugiados afectados por las inundaciones en el distrito de N'Djamena. Andrew McConnell ACNUR

La crisis se manifiesta de formas distintas según el lugar de acogida. En Farchana, en el este de Chad, Monira Bahraldin dedica buena parte de su jornada a buscar agua. Huyó de El Fasher, en Sudán, en junio de 2023. Desde entonces vive en un asentamiento de refugiados situado en una zona especialmente expuesta a la sequía y al conflicto.

El calor extremo añade otro riesgo. ACNUR calcula que, de aquí a 2050, uno de cada tres asentamientos de refugiados del África subsahariana podría registrar al menos 100 días al año de calor peligroso para la salud. Más de la mitad de los lugares analizados podrían experimentar 50 días adicionales de temperaturas extremas.

En algunos asentamientos de Etiopía, el estrés térmico podría superar los 200 días anuales. Además, el aumento de temperaturas afecta a la salud, el acceso al agua y a la capacidad de trabajar. Y, para las familias que dependen de la agricultura o la ganadería, reduce la productividad y amenaza sus ingresos.

Desplazamiento múltiple

Los desastres meteorológicos provocaron más de 255 millones de desplazamientos internos en el mundo durante la última década, una media de cerca de 70.000 movimientos diarios. El informe advierte de que estas cifras no representan necesariamente a personas distintas, ya que una misma familia puede verse obligada a huir varias veces.

En julio de 2026, las lluvias monzónicas, las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Cox's Bazar, Bangladés, afectaron a más de 52.000 refugiados rohinyás y desplazaron a más de 13.000. La previsión de un episodio muy intenso de El Niño añade presión a una situación ya frágil.

En África oriental, las inundaciones podrían desplazar entre 770.000 y tres millones de personas en Somalia, Kenia, Sudán del Sur y Uganda antes de finales de año.

Afganistán. ACNUR entrega 30 viviendas permanentes y resistentes a familias vulnerables de Baminyan. Oxygen Empire Media Production ACNUR

La relación entre clima y conflicto es compleja. La escasez de agua, tierra y recursos puede intensificar tensiones que ya existen, especialmente en países afectados por la violencia y con servicios públicos debilitados. El cambio climático no explica por sí solo los conflictos, pero puede agravar sus causas y prolongar la inseguridad.

Fatima Kofolo conoce esa relación desde ambos lados. En Camerún, la falta de agua contribuyó a los enfrentamientos que la obligaron a huir. En Chad, donde había reconstruido su vida como farmacéutica y formado una familia, las inundaciones amenazan ahora con desplazarla de nuevo.

"Vi a personas asesinadas, niños huyendo solos y a otros quemados", recuerda sobre su salida de Camerún. Hoy, junto a su bebé, vive junto al dique que protege su casa del río Chari.

Inseguridad constante

El retorno tampoco garantiza el final del desplazamiento. Durante el primer semestre de 2026, más de dos tercios de las personas refugiadas que regresaron a sus países lo hicieron a lugares altamente vulnerables a las amenazas climáticas.

No obstante, la falta de agua, las inundaciones y la degradación de las tierras pueden comprometer la recuperación de comunidades que todavía arrastran las consecuencias de la guerra.

Siria concentra buena parte de estos desafíos. Desde el 8 de diciembre de 2024, alrededor de 1,8 millones de sirios han regresado desde países vecinos y más de dos millones de desplazados internos han vuelto a sus lugares de origen, según ACNUR. Sin embargo, la reconstrucción coincide con una crisis hídrica que amenaza la sostenibilidad de esos retornos.

En Alepo, las reservas de agua subterránea descienden a un ritmo estimado de 1,75 metros al año. Cerca de dos tercios de los pozos privados carecen de licencia y las redes de abastecimiento sufrieron daños durante el conflicto. En mayo de 2026, las inundaciones del Éufrates dañaron viviendas y desplazaron a más de 3.600 personas en Deir ez-Zor.

El informe advierte de que las decisiones sobre vivienda, agua, energía y servicios públicos condicionarán las posibilidades de reconstrucción. Si las infraestructuras no se adaptan a las nuevas condiciones climáticas, los retornos pueden convertirse en otra etapa de un desplazamiento que parecía haber terminado.

Sudán. El riego con energía solar está ayudando a las comunidades a cultivar alimentos y a reconstruir sus medios de vida ante el cambio climático y los desplazamientos. Antonia Vadala ACNUR

La situación también afecta a quienes regresan a Afganistán. Haji Mohammad Shafi volvió con su familia después de pasar 44 años en Pakistán. Ahora vive en un refugio improvisado en la provincia de Kabul, con plásticos en las ventanas y piedras para tapar los huecos de las paredes. "No tengo ropa de abrigo para mis hijos. Nada que nos proteja del frío", explica.

El calor, las sequías y las inundaciones amenazan también a las personas que carecen de nacionalidad reconocida. Cerca del 90% de los 4,5 millones de apátridas registrados en el mundo viven en países con una exposición elevada a riesgos climáticos, según el informe.

Financiación imposible

ACNUR reclama que las políticas climáticas incorporen a las personas refugiadas y desplazadas desde el inicio.

Los países frágiles y afectados por conflictos reciben alrededor del 10% de la financiación climática mundial, pese a acoger a algunas de las comunidades más expuestas. Además, solo el 6% de los fondos climáticos se canaliza mediante subvenciones, una limitación para países que ya soportan una elevada carga de deuda.

"La adaptación al cambio climático en contextos de fragilidad y desplazamiento es una cuestión de supervivencia", sostiene Antón Leis García. El responsable pide inversiones a largo plazo que permitan reforzar los medios de vida y evitar nuevos desplazamientos.

Siria. Inundaciones a lo largo del río Éufrates en Deir ez-Zor. ACNUR

El informe documenta iniciativas que ya están dando resultados. En Uganda, el agricultor y emprendedor congoleño Paulinho Muzaliwa fundó UNIDOS, una organización que ayuda a personas refugiadas y comunidades de acogida a recuperar tierras degradadas y producir alimentos.

Con el apoyo de ACNUR, formaron a agricultores en técnicas de agricultura regenerativa. Cuando terminó la financiación inicial, los participantes continuaron el trabajo y transmitieron sus conocimientos. "No estamos esperando simplemente a que alguien nos ayude", afirma Muzaliwa.

En Sudán del Sur, un programa financiado por Japón ayuda a 26.000 personas a prepararse frente a las inundaciones mediante viviendas resistentes, sistemas de alerta temprana y puntos de agua alimentados con energía solar.

La iniciativa forma parte de un programa del Fondo Verde para el Clima de 50 millones de dólares, destinado a reforzar la resiliencia de 1,7 millones de personas.

En la COP31, ACNUR pedirá a los gobiernos que incluyan a las personas refugiadas y desplazadas en sus planes climáticos y amplíen las inversiones en adaptación. La organización defiende que las respuestas humanitarias deben complementarse con infraestructuras resistentes, servicios públicos y soluciones diseñadas desde las propias comunidades.

"Las personas refugiadas están en primera línea de la crisis climática, pero también forman parte de la solución", afirma Leis García. La conferencia de Antalya, en Turquía, deberá traducir los compromisos internacionales en inversiones para las poblaciones más expuestas.

El informe concluye que la adaptación climática debe convertirse en una parte esencial de la protección de las personas desplazadas. Para Fatima Kofolo, esa protección empieza junto al dique que contiene las aguas del Chari. Para otras familias, significa disponer de agua, una vivienda segura o tierras que puedan volver a cultivar.

En todos los casos, la posibilidad de reconstruir una vida depende de que la protección frente al conflicto vaya acompañada de condiciones que permitan resistir la próxima crisis climática.