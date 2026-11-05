Paraguay refuerza la protección de menores víctimas de trata con atención psicosocial y prevención comunitaria

La captación de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata puede comenzar con una promesa de empleo, una oportunidad para estudiar o la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Detrás de estas ofertas engañosas puede esconderse una situación de explotación que permanece oculta hasta que alguien identifica las señales de alerta.

En Paraguay, las instituciones implicadas en la protección de la infancia buscan reforzar la prevención y mejorar la respuesta ante estos casos, también en entornos donde las situaciones de riesgo pueden pasar inadvertidas.

El proyecto de prevención y atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata reúne al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay (MINNA), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La iniciativa combina acciones territoriales, acompañamiento psicosocial y sensibilización comunitaria para mejorar la detección, la protección y la atención de las víctimas.

La dimensión real del problema resulta difícil de establecer únicamente a partir de los casos detectados, ya que muchas situaciones no llegan a las instituciones.

Entre los riesgos identificados por el MINNA figuran las ofertas engañosas, la captación a través de medios digitales, la violencia familiar y prácticas como el criadazgo, una forma de relación en la que niños y adolescentes pueden quedar expuestos a situaciones de abuso o explotación.

La trata puede producirse dentro del propio país, sin necesidad de cruzar una frontera.

Detectar las señales

Una de las dificultades de la lucha contra la trata es reconocer el peligro cuando se presenta bajo la apariencia de una oportunidad. Una oferta laboral que promete ingresos, una propuesta para estudiar o una invitación a trasladarse a otro lugar pueden convertirse en mecanismos de captación cuando ocultan las verdaderas condiciones a las que se enfrentará la víctima.

La prevención exige, por tanto, que las personas que mantienen contacto cotidiano con niños y adolescentes sepan reconocer posibles señales de alerta. Escuelas, servicios de salud, autoridades locales y referentes comunitarios pueden detectar cambios en la vida de un menor, ofertas sospechosas o situaciones de explotación que no han llegado a los canales oficiales.

El proyecto busca reforzar esta capacidad mediante acciones en las comunidades, formación de equipos y coordinación con las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, conocidas como CODENI.

Fotograma del mediometraje 'El Precio del Pasaje'. OEI

La intención es mejorar la orientación a las familias y facilitar la activación de los mecanismos de protección, especialmente en zonas fronterizas y lugares con dificultades para acceder a servicios especializados.

La respuesta territorial resulta relevante porque la distancia puede retrasar la detección y la atención. Acercar la información y los recursos a las comunidades permite que la protección no dependa exclusivamente de que una víctima consiga llegar por sus propios medios a una institución.

La pobreza puede aumentar la vulnerabilidad ante determinadas ofertas, pero no convierte a las víctimas en responsables de lo que les ocurre. La responsabilidad recae en quienes captan y explotan.

Por ello, la prevención debe dirigirse tanto a la identificación de riesgos como a la actuación de los adultos y las instituciones que tienen la obligación de proteger a la infancia.

Salir de la explotación

La atención a las víctimas no termina cuando abandonan la situación de explotación. Niñas, niños y adolescentes pueden necesitar asistencia médica, apoyo psicológico y jurídico, continuidad educativa y un entorno seguro en el que recuperar la confianza.

El proyecto pretende fortalecer una respuesta integral, adaptada a la edad y las necesidades de cada persona. Esto implica coordinar a los distintos servicios para evitar que la víctima tenga que recorrer por separado las instituciones que intervienen en su caso o relatar reiteradamente lo sucedido.

La protección también exige valorar cuidadosamente el entorno familiar. La reunificación solo puede plantearse cuando existan condiciones de seguridad; si no es posible garantizar un ambiente protector, deben buscarse alternativas de cuidado adecuadas.

El acompañamiento psicosocial forma parte de este proceso. La recuperación puede requerir tiempo y apoyo continuado, por lo que la intervención debe respetar el ritmo de cada menor, escuchar sus necesidades y evitar cualquier actuación que pueda provocar una nueva situación de daño.

En Paraguay, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia ha impulsado también el Centro de Protección Ñasaindy, presentado por el propio ministerio como el primer centro estatal de protección para niñas y adolescentes mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Este recurso forma parte de las actuaciones destinadas a reforzar la atención especializada.

El reto es que los mecanismos de protección puedan activarse de manera oportuna y que las víctimas reciban un acompañamiento sostenido. Como plantea el MINNA, "la protección no termina cuando una víctima sale de la explotación", sino que debe continuar hasta que pueda reconstruir su proyecto de vida.

Falsas promesas

La sensibilización comunitaria constituye otra de las líneas de trabajo. Entre las acciones impulsadas figuran la campaña #HayPromesasPeligrosas, los talleres en instituciones educativas y comunidades, la formación de referentes locales y la difusión de los canales de orientación y denuncia, como Fonoayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

A estas herramientas se suma El precio del pasaje, un mediometraje que aborda los riesgos de la captación y permite trabajar sobre ellos en espacios educativos y comunitarios. La producción busca mostrar cómo una oferta que parece ofrecer una vida mejor puede convertirse en una vía hacia la explotación.

El recurso audiovisual facilita abordar un delito complejo mediante una historia que ayuda a identificar situaciones de riesgo y abre la puerta a conversaciones sobre derechos, prevención y búsqueda de ayuda.

Fotograma del mediometraje 'El Precio del Pasaje'. OEI

Su utilización en las aulas puede servir para que los adolescentes reconozcan señales de alerta y sepan a quién acudir cuando una propuesta o una situación les genere dudas.

La prevención, sin embargo, no puede descansar exclusivamente en los menores. La información y el acompañamiento de las familias, los profesionales educativos y las instituciones son necesarios para que puedan pedir ayuda y recibir una respuesta adecuada.

En los entornos digitales, esta tarea requiere prestar atención a las formas de captación que pueden esconderse detrás de contactos y ofertas aparentemente legítimas.

El proyecto también busca que los mecanismos de orientación y denuncia sean conocidos por las comunidades. La existencia de un canal de ayuda solo resulta útil si las personas saben que pueden recurrir a él y si las alertas reciben una respuesta coordinada.

Respuesta institucional

La intervención se desarrolla con la participación del MINNA, la OEI y la AECID. Desde el Ministerio paraguayo, el viceministro de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Eduardo Escobar Said, ha detallado las principales actuaciones y los desafíos que afronta el país en la prevención y atención de la trata de menores.

La OEI ha respaldado la iniciativa y su dimensión educativa, incluida la utilización del mediometraje El precio del pasaje como herramienta de sensibilización. La AECID participa como aliada de la cooperación española, en un ámbito en el que la coordinación entre instituciones resulta necesaria para reforzar la prevención y la atención a las víctimas.

El trabajo conjunto busca mejorar la formación de los equipos, acercar la información a las comunidades y facilitar que las señales de alerta se traduzcan en actuaciones de protección. La coordinación entre los servicios implicados es especialmente importante para evitar respuestas fragmentadas y reducir el riesgo de que un menor quede sin atención durante el proceso.

La trata puede tener una dimensión internacional, pero no se limita a los casos en los que una víctima es trasladada a otro país. También puede producirse dentro de Paraguay, por lo que la prevención y la protección deben alcanzar a las comunidades del territorio nacional.