Guillermo Guna-Vivas, director de Ayúdame3D, y Vanesa Martínez, madre de un usuario, en la sede de la ONG. Sara Fernández

La independencia tiene forma de juguete: las sillas de ruedas en 3D que devuelven el juego a los niños con discapacidad

La cuarta planta del número 9 de la calle Soria en Madrid está repleta de impresoras 3D, cajas y unas sillas de ruedas muy especiales. Es la sede de la ONG Ayúdame 3D y las fabrican para niños pequeños.

No es solo que las hagan personalizadas con sus colores y personajes favoritos, sino que son los únicos que las hacen totalmente adaptadas a su tamaño. A diferencia de las sillas usuales, que a pesar de que pueden ser más pequeñas siguen siendo difíciles de manejar para ellos, estas las pueden impulsar sus pequeños usuarios por completo.

Pueden moverse ellos solos empujando las ruedas o los pueden llevar sus padres e, incluso, otro niño. Es lo que ocurre en casa de Vanesa Martínez, madre de uno de estos usuarios.

Uno de sus hijos pequeños, Mateo, tiene casi tres años y sufre una parálisis cerebral con afección de la función motora y gracias a la silla de ruedas sus hermanos pueden moverlo por la casa para que no se quede solo mientras ellos juegan.

Él todavía no tiene la fuerza suficiente para ir solo, pero se asegura de no quedarse atrás. Lo mismo ocurre en el parque. Martínez no quiere llevar a su hijo en brazos para no dar una imagen de sobreprotección, pero con una silla de ruedas convencional estos niños suelen quedarse apartados porque parecen más frágiles.

En cambio, gracias a la que han creado en Ayúdame 3D es uno más. Una herramienta que les permite a estos niños "estar a la altura de sus iguales y ser partícipes del juego a su manera", destaca la madre.

Esa independencia e integración eran objetivos que en Ayúdame3D tenían en mente cuando empezaron a diseñarlas. "Solo existen sillas pensadas para los padres, en la dependencia total", cuenta Guillermo Gauna-Vivas, director y creador de la ONG.

Lo que ellos querían era ofrecer a los pequeños algo que, más que una silla, fuera un juguete. "Queríamos darles un divertimento, algo con lo que puedan jugar, que puedan estar una hora jugando e intentando moverse", agrega.

La clave de Ayúdame 3D: "Diseños que nunca han existido para gente que nunca ha sido ayudada"

Gauna-Vivas recuerda con cariño el caso de un niño que al ir a recoger su silla comenzó a moverla empujando un rueda y luego la otra. "Es algo que nos emociona mucho, porque vemos que puede conseguirlo en un futuro y que tendrá más autonomía", cuenta.

Otro aspecto que Martínez, la madre de Mateo, destaca es la ligereza de esta herramienta frente a los mecanismos ortopédicos convencionales, que suelen ser muy pesados. Ellos, además, viven en un tercer piso sin ascensor, por lo que contar con esta silla supone una gran diferencia: "Nos da la libertad para poder salir de casa".

La de Mateo es de color azul, por el color de Rayo McQueen en una de las películas de Cars, pero en Ayúdame3D las personalizan como cada niño quiera. Estas sillas están pensados para menores hasta los 5 o 6 años, pero la ONG ya está trabajando con algún prototipo para intentar crear otra para niños más mayores.

De momento, van con calma. Empezaron con estas sillas hace solo unos meses, en febrero, y en lo que va de año ya han hecho 25, una de ellas para Mateo. Martínez cuenta que conoció a la ONG y lo que ofrecían a través de redes sociales. Les contactó, rellenó el formulario necesario y en un mes y medio la tenían.

Ahora, ella ayuda a otras personas a ponerse en contacto con la entidad. Hace un año abrió una cuenta en redes sociales para visibilizar el caso de Mateo y ahora hay familias que al ver vídeos de su pequeño le preguntan cómo conseguir una silla como esa.

Varios modelos de las sillas de ruedas para niños y, en el centro, Helpi, la mascota de Ayúdame3D Sara Fernández

Más que sillas

Las sillas son el último proyecto, pero no el único de Ayúdame3D. Realmente, la entidad nació en casa de Gauna-Vivas, concretamente en su habitación, donde ya llevaba 2 años experimentando con una impresora 3D. En 2017, su último año de universidad, quiso hacer un viaje diferente y su fue a Kenia.

No quería que fuera algo al uso, sino que su visita tuviera una utilidad real. Estuvo investigando y vio que necesitaban prótesis para personas con amputación por encima del codo. Un diseño que no existía previamente y que él creó, las trésdesis. Ayudó a tres personas y volvió a España teniendo claro que quería continuar con ello.

Desde entonces, han llegado prótesis de manos o 'chembox' –cajas donde poner la bolsa de quimio para los niños en los hospitales para facilitarles el proceso–. También fabricaron pantallas para los sanitarios en la pandemia y hacen protectores personalizados para el Port-a-Cath, un catéter venoso central que se coloca bajo la piel, normalmente en el tórax.

Su labor ha sido reconocida recientemente por su impacto social en la última edición de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre.

Guillermo Gauna-Vivas muestra una prótesis para una persona con una amputación debajo del codo. Sara Fernández

En solo una década, Ayúdame3D ha pasado de ser el proyecto de un joven universitario en su habitación a una ONG con numerosos empleados y una sede que ocupa dos plantas. En ella trabajan desde ingenieros hasta un departamento de comunicación. Todo gracias a la "vocación de curiosear" de su fundador, como él mismo describe.

No solo ayudan a personas en España. La ONG ha llegado ya a 70 países, cuenta su director. Solo con las trésdesis ya han ayudado a más de 1.000 personas en todo el mundo.

Lo más importante para él es que todo lo entregan de forma absolutamente gratuita. Para contar con financiación, además de las donaciones, venden trofeos y merchandising fabricados por ellos mismos. Una actividad que les permite contar con los fondos necesarios para que los usuarios no tengan que pagar ni un solo euro por recibirlo. "Mantener esa filosofía nos ha hecho crecer de forma constante", asegura Gauna-Vivas.

El otro factor de eso es que nunca dicen que no. Cuando una persona, o una familia, acude a ellos, les ayudan independientemente de la renta. Su único criterio es priorizar las causas más humanitarias.

Además, les encantan los retos, señala su director. Por eso, cuando alguien llega a pedirles una prótesis que no existe en las ortopedias, no paran hasta dar con la clave y conseguir fabricarla. "Hay casos en los que tardamos meses e, incluso, años", asegura Gauna-Vivas.

Una de las trabajadoras de Ayúdame3D monta una prótesis de mano. Sara Fernández

Lo que más destaca Martínez, la madre del pequeño Mateo, es el seguimiento permanente que reciben los usuarios. El proceso no acaba cuando salen de la sede con una silla de ruedas o una prótesis. Si necesitan cualquier ajuste o modificación pueden acudir de nuevo a ellos sin problemas.

En el caso de este pequeño, necesita unas correcciones para mantener la postura adecuada y desde la entidad ya están trabajando para ver cómo instaurarlas en su silla. "No ven usuarios, ven personas y familias que necesitan ayuda".

De momento, en la ONG siguen con la misma ambición por seguir ayudando. Su director asegura que están siempre pensando en formas para innovar y tener nuevas creaciones. "Este año han sido sillas [de ruedas] y el año que viene, alas", teoriza bromeando.