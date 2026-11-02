El equipo del doctor Oreste Gualillo, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS). Cedida

La grasa corporal bajo sospecha en el dolor lumbar: una investigación busca cómo frenar el deterioro de los discos

El dolor lumbar podría tener un origen que va más allá del peso que soporta la espalda. Y es que el tejido graso libera unas sustancias llamadas adipoquinas que intervienen en procesos inflamatorios y metabólicos y que podrían contribuir al deterioro de los discos intervertebrales.

Por ese motivo, averiguar cómo actúan estas moléculas es el objetivo de una investigación liderada por Oreste Gualillo, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), que busca identificar nuevas dianas terapéuticas para tratar la degeneración discal.

Con el apoyo de la XXII Convocatoria de Ayudas a la Investigación Médica de la Fundación Mutua Madrileña, el equipo analizará cómo determinadas adipoquinas alteran el comportamiento de las células de los discos vertebrales.

El proyecto, de tres años de duración, estudiará tejido humano sano y degenerado para identificar los cambios moleculares asociados a estas sustancias.

"Durante mucho tiempo se pensó que la obesidad dañaba la columna solo por el peso. Sin embargo, su relación con la artrosis de articulaciones que no soportan carga, como las de las manos, apuntaban a que el tejido graso hacía algo más que pesar", explica Gualillo.

Capacidad de reparación

Los discos intervertebrales se encuentran entre las vértebras y actúan como amortiguadores. Cuando se deterioran, pierden hidratación y altura, lo que puede favorecer complicaciones como las hernias discales, la estenosis del canal vertebral o la espondilolistesis degenerativa.

La degeneración puede provocar dolor persistente, dificultades para caminar y limitaciones en actividades cotidianas. Sin embargo, no todas las personas con discos deteriorados presentan síntomas. Por ese motivo, comprender por qué algunos pacientes desarrollan dolor incapacitante y otros apenas sufren molestias es uno de los retos de la investigación.

El tejido adiposo funciona como un órgano endocrino que libera moléculas capaces de influir en otros tejidos. Entre ellas figuran la leptina, la resistina y la lipocalina-2, relacionadas con procesos inflamatorios y metabólicos.

El doctor Oreste Gualillo recoge su Ayuda a la Investigación Médica. Fundación Mutua Madrileña

"El disco intervertebral es especialmente vulnerable. Es un tejido sin vasos sanguíneos, sus células sobreviven en condiciones muy precarias y tienen poca capacidad de reparación", señala el investigador.

Los estudios previos del equipo sobre enfermedades como la artrosis han observado que algunas adipoquinas favorecen la inflamación y la degradación de la matriz del cartílago. Ahora pretenden comprobar si mecanismos similares intervienen en el deterioro de los discos vertebrales.

Y es que aunque existen estudios que relacionan la obesidad y las alteraciones metabólicas con una mayor degeneración discal, estas asociaciones no demuestran por sí mismas que las adipoquinas sean responsables del daño.

Encontrar nuevas terapias

Para investigar estos mecanismos, el equipo utilizará la secuenciación de ARN de célula única, una técnica que permite estudiar qué genes expresa cada célula y cómo cambia su actividad en distintas condiciones.

Los investigadores compararán discos sanos procedentes de donantes con discos degenerados de pacientes operados. También analizarán la respuesta celular a tres moléculas: la leptina, la adiponectina y la lipocalina-2.

El objetivo es identificar qué células responden a estas sustancias y si activan procesos que favorecen la inflamación o dificultan la reparación del tejido. Los resultados podrían ayudar a localizar dianas terapéuticas y a encontrar biomarcadores medibles en sangre que permitan distinguir distintos perfiles de pacientes.

Si se confirma la participación de estas moléculas, una posible vía futura sería desarrollar fármacos capaces de bloquear determinadas adipoquinas o sus receptores. También podría estudiarse si estos mecanismos permiten identificar a personas con mayor riesgo de degeneración discal.

Gualillo advierte de que no todo dolor lumbar tiene un origen metabólico. La edad, la genética, las características del trabajo y otros factores también influyen. El propósito es identificar qué pacientes presentan un componente inflamatorio y metabólico especialmente relevante.

Tres años de investigación

El apoyo de la Fundación Mutua Madrileña permitirá utilizar una tecnología que facilita el análisis detallado de las células del disco. Durante la primera fase, el equipo elaborará un mapa celular de los tejidos sanos y degenerados. Después estudiará las dianas más prometedoras y buscará posibles señales en sangre relacionadas con la gravedad de la enfermedad.

Para trasladar los resultados a la práctica clínica será necesario confirmar los hallazgos en más pacientes, comprobar la eficacia y seguridad de las posibles intervenciones y desarrollar los tratamientos o pruebas diagnósticas correspondientes. Cualquier medicamento deberá superar los ensayos clínicos necesarios antes de su aplicación generalizada.

La investigación se encuentra todavía en una fase de descubrimiento y validación. No permitirá disponer de un tratamiento inmediato para regenerar los discos, pero podría orientar nuevas estrategias para actuar sobre los mecanismos que favorecen su deterioro.

"El gran cambio será dejar de ver el dolor lumbar como una sola enfermedad. Detrás de ese nombre hay pacientes muy distintos, y tratarlos a todos igual explica buena parte de los fracasos actuales", concluye Gualillo.