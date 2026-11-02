El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, posan para una foto durante la Cumbre de Líderes sobre Biodiversidad. Oficina de la Presidencia iraní Apaim/APA Images ZUMA Press Wire/dpa

La cumbre por la biodiversidad acuerda una hoja de ruta para acelerar los objetivos de 2030: estas son las cinco claves

La COP17 de Biodiversidad necesitó algunas horas más de las previstas para cerrar sus acuerdos. Tras dos semanas de intensas negociaciones, la cumbre concluyó con cerca de 50 decisiones en ámbitos científicos, técnicos y de implementación y, sobre todo, con un mensaje difícil de ignorar: el mundo no avanza a la velocidad necesaria para cumplir los objetivos globales de biodiversidad.

Cuatro años después de acordar el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, había llegado el momento de comprobar si los compromisos empezaban a traducirse en resultados. La implementación era una de las grandes pruebas de la COP17.

Se han alcanzado acuerdos, pero la primera revisión global del Marco confirma que el mundo no está en trayectoria para cumplir sus 23 metas en 2030. Estos son los cuatro mensajes clave que deja Ereván.

Pisar el acelerador

El principal acuerdo político de la cumbre es el Yerevan Pathway o Camino de Ereván, la respuesta negociada a la primera revisión global de los avances desde la adopción del Marco Global en 2022.

Casi el 90% de los países ha establecido metas nacionales alineadas con el Marco. Sin embargo, menos de la mitad de las metas evaluadas por los propios países están en trayectoria para cumplirse, reflejando la brecha que todavía existe entre los compromisos asumidos y su implementación efectiva.

La hoja de ruta busca acelerar la acción en financiación, reforma de incentivos, apoyo técnico e integración de la biodiversidad en las decisiones económicas. Con solo cuatro años hasta 2030, el reto será convertir estas prioridades en resultados.

Medir ya no es suficiente

Desde una perspectiva empresarial, la revisión deja un mensaje relevante para la Meta 15, centrada en la evaluación y divulgación de impactos, dependencias y riesgos relacionados con la naturaleza.

En los últimos años se han producido importantes avances en la medición de los impactos y dependencias de las empresas respecto a la naturaleza. El desafío ahora es utilizar esa información para tomar decisiones.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el Presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y el Primer Ministro armenio, Nikol Pashinyan, asisten a la Cumbre de Líderes sobre Biodiversidad, celebrada antes de la COP17. Oficina de la Presidencia iraní Apaim/APA Images ZUMA Press Wire/dpa

Saber que una compañía depende del agua, de determinadas materias primas o de ecosistemas vulnerables es importante, pero el verdadero cambio se produce cuando ese conocimiento influye en una decisión de inversión, en la gestión de proveedores, en la localización de un activo o en la estrategia de negocio.

Desde Forética lo vemos claramente en nuestro trabajo con empresas: necesitamos avanzar de medir a gestionar y de gestionar a decidir.

Perjudicar a la naturaleza

La Meta 18 establece reducir los incentivos perjudiciales para la biodiversidad en al menos 500.000 millones de dólares anuales para 2030, pero continúa siendo una de las metas más alejadas de su cumplimiento.

El acuerdo final reconoce la necesidad de acelerar la implementación de esta meta, pero no concreta medidas para reformar los incentivos perjudiciales en sectores clave como la agricultura.

Fuera de la negociación formal, la COP17 dio un nuevo impulso político a esta agenda con el lanzamiento de la Yerevan Call on Incentives Positive to Biodiversity, Friends of Target 18 y el Yerevan Biodiversity Finance Challenge, iniciativas dirigidas a acelerar la reforma de los incentivos perjudiciales y favorecer alternativas positivas para la biodiversidad.

Aunque estos programas refuerzan el compromiso político, el reto sigue siendo convertirlo en cambios efectivos en las políticas económicas. Acelerar la transformación empresarial requerirá reorientar los incentivos económicos hacia actividades positivas para la naturaleza.

El reto de la financiación

Uno de los grandes puntos de fricción de la COP17 fue cómo movilizar la financiación necesaria para cumplir los objetivos globales de biodiversidad. La Meta 19 plantea movilizar al menos 200.000 millones de dólares anuales para biodiversidad en 2030 y, durante la cumbre, se anunciaron cerca de 2.000 millones de dólares de nueva financiación, procedentes de distintas fuentes públicas y privadas.

Los nuevos recursos suponen un avance, pero siguen lejos de la escala necesaria para cumplir esta meta.

Las negociaciones permitieron avanzar en los criterios que deberán orientar la estructura institucional del mecanismo financiero, pero no cerraron el debate sobre su configuración futura. Antes de la COP18 deberá revisarse el progreso, evaluar el funcionamiento del Global Biodiversity Framework Fund y valorar si, después de 2030, se crea una nueva entidad financiera o se mantienen las existentes.

César Luena copreside la delegación del Parlamento Europeo a la COP17 sobre Diversidad Biológica. ALEXIS HAULOT

En paralelo, la COP17 avanzó en el Fondo de Cali, que busca movilizar recursos a partir del uso de información digital sobre secuencias genéticas y afecta especialmente a sectores como el farmacéutico, la biotecnología, la agricultura, la alimentación o la cosmética. Se avanzó en aspectos como las tasas de contribución y la distribución de recursos, aunque su desarrollo continuará hacia la COP18.

El balance sigue siendo, por tanto, incompleto: se han movilizado nuevos recursos y se han dado pasos para desarrollar los mecanismos de financiación, pero continúa pendiente cómo alcanzar la escala necesaria para cerrar la brecha financiera de la biodiversidad.

De la COP17 a Quito

La COP17 deja avances, pero también cuestiones pendientes, especialmente en financiación y coordinación entre las agendas de biodiversidad y clima.

La próxima cita será en Quito, Ecuador, en 2028, a solo dos años de las metas de 2030. Para entonces, el progreso deberá medirse menos en nuevos compromisos y más en resultados: incentivos reformados, financiación movilizada y decisiones económicas y empresariales que integren la naturaleza.