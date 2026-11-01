Colombia afronta la emergencia del confinamiento con 35.392 personas 'encerradas': "Están atrapadas por un actor armado"

Entre enero y marzo de 2026, 35.392 personas quedaron confinadas en sus comunidades por el conflicto armado en Colombia, según el monitoreo de emergencia humanitarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La cifra corresponde a 27 episodios que afectaron a 10.500 familias.

En el mismo periodo, la agencia registró 48 desplazamientos masivos, con 9.385 personas afectadas, dibujando una emergencia en la que abandonar el hogar y permanecer atrapado en él son dos caras de una misma violencia.

La comparación con el primer trimestre de 2025 muestra un descenso del 63% en las personas confinadas, de 96.429 a 35.392, y del 85% en las desplazadas, de 61.597 a 9.385. Sin embargo, ACNUR advierte de que esta variación debe interpretarse con cautela.

El año anterior estuvo marcado por la crisis excepcional del Catatumbo, que desplazó a más de 60.000 personas, mientras que las emergencias de 2026 aparecen más fragmentadas y repartidas entre distintos territorios.

De un modo u otro, la dificultad para acceder a las comunidades, las restricciones de movimiento y los obstáculos para documentar las vulneraciones también pueden contribuir al descenso de los registros.

Sin salida

El confinamiento forzado se produce cuando los grupos armados restringen la circulación de la población civil y le impiden salir de su territorio o desplazarse con libertad. En estos casos, las familias conservan su vivienda, pero pierden la capacidad de decidir adónde ir, cuándo hacerlo y cómo satisfacer necesidades básicas.

La amenaza de represalias, los enfrentamientos y los controles impuestos por los combatientes convierten, además, los trayectos diarios en situaciones de riesgo.

"Es una de las dinámicas que sobre todo en los últimos años está agravando la situación humanitaria y los impactos sobre la población civil", explica Sonia Aguilar Colomo, responsable de relaciones externas de ACNUR en Colombia.

En Colombia, quedarse en casa también puede ser una forma de desplazamiento. Luisa De la Espriella ACNUR

La evolución de estas restricciones complica todavía más la respuesta. Según Aguilar, los grupos armados adaptan sus mecanismos de control a las circunstancias de cada territorio y recurren también a tecnologías como los drones. A la presión directa se suman las limitaciones para comunicar lo que sucede, pedir protección o recibir asistencia.

El problema tampoco se limita a las zonas que históricamente han sufrido la confrontación armada. De hecho, el monitoreo de ACNUR identifica nuevas afectaciones en territorios donde antes no se documentaban episodios de confinamiento de esta magnitud.

En el primer trimestre de 2026 se registraron dos eventos en Amazonas y Guainía, con 2.450 personas afectadas. En estas zonas fronterizas y fluviales, la disputa por el control territorial y las restricciones a la navegación dificultan los desplazamientos entre comunidades y complican la identificación de las víctimas.

La emergencia convive, además, con desplazamientos de corta duración, retornos provisionales y nuevos episodios de aislamiento. Incluso, algunas familias regresan a sus lugares de origen para comprobar el estado de sus viviendas o recuperar sus medios de vida, pero deben marcharse de nuevo porque el riesgo persiste.

En otras situaciones, las comunidades desplazadas terminan confinadas. "La realidad es que conviven ambas dinámicas", señala Aguilar, que advierte de que el conflicto colombiano continúa activo y mantiene su capacidad de generar graves consecuencias humanitarias.

La frontera

Entre enero y marzo de 2026, Norte de Santander, Antioquia, Magdalena y Bolívar concentraron 38 de los 48 desplazamientos masivos registrados por ACNUR, con 7.514 personas afectadas. En esos mismos departamentos se produjeron 15 de los 27 confinamientos, que alcanzaron a 15.725 personas.

Antioquia y Bolívar compartieron durante el trimestre un escenario de confrontación que dejó 15 desplazamientos masivos, con 2.487 personas afectadas y 12 confinamientos, con 10.886. Las disputas entre grupos armados se desarrollan en zonas estratégicas para la circulación y el control de corredores y economías ilícitas.

Briceño, Segovia, Remedios, El Bagre, Arenal y Santa Rosa del Sur figuran entre los municipios afectados por enfrentamientos persistentes. La Defensoría del Pueblo ya había advertido de los riesgos mediante alertas tempranas sobre restricciones a la movilidad, amenazas y posibles desplazamientos.

Magdalena registró diez desplazamientos masivos, con 2.286 personas afectadas, y dos confinamientos, que alcanzaron a 3.639. Las emergencias se concentraron en Ciénaga, Aracataca y Fundación, en un contexto de expansión y disputa territorial en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones.

El episodio de confinamiento registrado en Aracataca en febrero activó el primer Comité Técnico de Articulación previsto en el Decreto 525 de 2025, un mecanismo destinado a reforzar la coordinación institucional ante este tipo de situaciones.

Soacha, Colombia. Sonia Aguilar, Oficial Senior de Relaciones Externas de ACNUR, conversa con un grupo de niñas, niños y adolescentes en la cancha de fútbol del barrio Oasis de Paz. Luisa De la Espriella ACNUR

En el sur del país, Chocó y Cauca reunieron 17.217 personas confinadas, el 48% del total nacional del trimestre. Chocó registró siete episodios, con 11.023 afectados. Bajo Baudó, con 6.792 personas, y El Litoral del San Juan, con 2.528, concentraron la mayor parte de las restricciones.Aunque el departamento experimentó un descenso respecto al primer trimestre de 2025, las emergencias continuaron repitiéndose.

Cauca, por su parte, contabilizó 6.194 personas confinadas en tres episodios, frente a las 874 del mismo periodo del año anterior, un incremento del 609% relacionado con incursiones, enfrentamientos y restricciones impuestas por los grupos armados.

Amenazar la identidad

El confinamiento golpea de manera especialmente intensa a los pueblos indígenas y afrocolombianos, cuyas formas de vida están estrechamente ligadas al territorio. Según el monitoreo de ACNUR correspondiente al primer semestre de 2025, el 79% de las personas confinadas pertenecía a estas comunidades.

Los pueblos indígenas representaban el 45% del total y la población afrocolombiana, negra, raizal o palenquera también figuraban entre los colectivos más afectados.

La restricción de movimientos impide cultivar, pescar, recoger alimentos o acceder a los lugares necesarios para mantener las actividades comunitarias. En territorios colectivos, estas limitaciones comprometen la subsistencia y debilitan prácticas culturales y espirituales.

Aguilar subraya que el impacto del desarraigo indígena tiene una dimensión particular, porque la relación con la tierra forma parte de la propia identidad del grupo. "El hecho de desplazar a una comunidad indígena de su territorio ancestral rompe esa conexión", explica. De ahí que la separación pueda poner en peligro la continuidad de sus costumbres, sus ritos y sus formas de organización.

Las consecuencias también alcanzan a quienes defienden el derecho a permanecer en sus tierras. Los integrantes de las Juntas de Acción Comunal, los líderes comunitarios y las personas que reclaman el acceso a sus territorios pueden exponerse a amenazas, desapariciones forzadas y asesinatos.

Infancia bajo control

La interrupción de la educación es otra de las consecuencias más graves. En muchas comunidades rurales, los centros escolares se encuentran fuera de los núcleos habitados y obligan a recorrer caminos que pueden estar afectados por minas o enfrentamientos. Los horarios impuestos por los actores armados añaden otra dificultad.

En estas circunstancias, algunas familias prefieren que sus hijos permanezcan en casa antes que exponerlos a un trayecto peligroso. "El ejercer un derecho tan básico como es la educación se convierte en un riesgo vital para los niños y las niñas", advierte Aguilar.

El aislamiento también dificulta las consultas médicas, especialmente cuando los hospitales y los servicios especializados se concentran en las cabeceras municipales.

La pérdida de continuidad educativa aumenta, además, la exposición de los menores al reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados. ACNUR identifica las amenazas contra docentes y líderes comunitarios como factores que debilitan los espacios de protección.

El confinamiento amenaza la supervivencia de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Luisa De la Espriella ACNUR

En el primer semestre de 2025, los niños, niñas y adolescentes jóvenes representaron el 89% de la población afectada por los confinamientos, según el monitoreo de la agencia.

Las vías de captación también están cambiando. Aguilar explica que las redes sociales y los mensajes de WhatsApp facilitan el contacto con menores, incluso sin que los adultos de su entorno detecten la presión. Estos mecanismos se combinan con la entrada de los grupos armados en las escuelas, la intermediación de otros adolescentes y las promesas de pertenencia, reconocimiento o liderazgo.

La presión puede extender a las familias, que se enfrentan a amenazas o exigencias para entregar a sus hijos. Frente a ello, las escuelas, los grupos de mujeres, las asociaciones de padres y madres y los liderazgos locales desarrollan iniciativas de prevención mediante el deporte, la sensibilización y el fortalecimiento de la confianza de los jóvenes.

ACNUR trabaja en Catatumbo junto a la Iglesia católica, los centros educativos y referentes comunitarios para reforzar estas redes de protección.

Limitar la ayuda

Los nuevos recursos tecnológicos añaden otra dimensión al control territorial. Y es que los drones pueden emplearse para vigilar movimientos y, en algunos casos, transportar explosivos o ataques. "Uno no sabe qué es lo que trae el dron", señala Aguilar, que describe el efecto psicológico de una amenaza difícil de anticipar o evitar.

Su uso se suma a las minas y otros artefactos explosivos en un escenario en el que los grupos armados compiten por el dominio de territorios y corredores estratégicos.

La vigilancia constante agrava el deterioro emocional de las personas confinadas. El miedo condiciona las decisiones, eleva el estrés y puede empeorar la salud física y psicológica. Además, la interrupción de los estudios y la falta de oportunidades pueden prolongar la exclusión incluso después de que desaparezcan las restricciones inmediatas.

El aislamiento dificulta, además, que las víctimas accedan a los mecanismos de protección del Estado. Y es que, aunque el confinamiento está reconocido en Colombia como un hecho victimizante que permite solicitar atención, las personas deben poder comunicar lo ocurrido y realizar los trámites correspondientes.

El problema es que si no pueden salir de sus comunidades y los funcionarios tampoco consiguen entrar, las declaraciones se retrasan o llegan a presentarse. De hecho, ACNUR identifica este desfase entre las emergencias y su registro oficial como uno de los obstáculos para dimensionar las necesidades y activar las respuestas.

La asistencia humanitaria afronta barreras similares, dado que las organizaciones necesitan acceder a las comunidades para entregar ayuda, evaluar daños y detectar necesidades, pero las restricciones de circulación y el control de las rutas dificultan su llegada.

Aguilar insiste en que la acción humanitaria debe preservar sus principios y atender a personas afectadas sin quedar condicionada por los intereses de los actores del conflicto. Y, en ese sentido, la coordinación entre las organizaciones y las instituciones resulta esencial para mantener el acceso y responder a las emergencias.

Ser libre

La exposición fotográfica Paraísos Confinados, impulsada por ACNUR con el apoyo de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas, busca dar visibilidad a estas situaciones.

La muestra reúne más de 150 fotografías y, desde 2024, ha pasado por Medellín, Manizales, Quibdó y Pasto, alcanzando a más de 500.000 personas. En 2026 ha continuado su recorrido por ciudades como Bogotá, Buenaventura, Medellín y Pasto, con el objetivo de acercar al público las experiencias de las comunidades afectadas.

Para Aguilar, recuperar la libertad de movimiento exige que la población pueda desarrollar su vida sin el control de los grupos armados y ejercer sus derechos en condiciones de seguridad. También requiere que las respuestas tengan en cuenta las necesidades de las mujeres, los jóvenes, la infancia y los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que las propias comunidades participen en las decisiones que afectan a su futuro.

"La respuesta es la paz", afirma la responsable de ACNUR, que considera indispensable construir soluciones inclusivas para que las personas puedan permanecer en sus territorios sin exponerse a la violencia.