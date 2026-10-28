La factura letal del clima: los expertos exigen tratar el calentamiento global como una emergencia de salud pública

El cambio climático avanza a pasos agigantados en el planeta cada año que pasa. Las temperaturas extremas son la nueva norma y las estaciones intermedias –primavera y otoño– cada vez más cortas, casi inexistentes.

Las precipitaciones se han convertido en lluvias torrenciales en muchos sitios, como el Levante español, y las muertes por calor superan cifras récord cada año. Ante este escenario, 146 expertos internacionales –de 30 países distintos– han pedido que el cambio climático se declare como emergencia sanitaria mundial.

Lo han hecho en el décimo informe de 2026 de Lancet Countdown sobre salud y cambio climático publicado este miércoles. En él, los investigadores han concluido que muchos de los riesgos y daños para la salud asociados al cambio climático crecieron más rápidamente en la década posterior a la adopción del Acuerdo de París (2016-2025) que en la anterior (2006-2015).

Por eso piden que la salud marque el rumbo tanto de las políticas climáticas como de las prioridades de financiación.

La inversión en energías limpias, el liderazgo de los sistemas sanitarios, las legislaciones más orientadas a proteger la salud en algunos países y el creciente volumen de pruebas científicas han logrado mejoras. Sin embargo, no es suficiente para compensar frente al rápido aumento de los daños derivados del cambio climático impulsado por los combustibles fósiles.

"Nuestros resultados son inequívocos: los daños del cambio climático para la salud están creciendo más rápido que la respuesta mundial y, en muchos casos, incluso se están acelerando, ha asegurado Marina Romanello, directora ejecutiva de Lancet Countdown, en declaraciones a los medios de comunicación.

Eduardo Satué, presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), explica que la situación es "como un autobús sin frenos que va cuesta abajo". Se intenta disminuir la velocidad a la que avanza el cambio climático, pero no se detiene porque las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera siguen aumentando.

Inversión en energías limpias

Por ejemplo, la inversión en energías limpias alcanzó en 2025 cifras record. Aumentó un 7,2% hasta alcanzar los 2,1 billones de dólares estadounidenses: un 82% más que los 1,16 billones invertidos en combustibles fósiles.

Una financiación que ha contribuido a que la electricidad procedente de fuentes renovables haya pasado de suponer el 5,5% en 2016 al 13,5% en 2023. Además, ya se han visto sus efectos beneficiosos.

La mejora de la calidad del aire ha evitado, según las estimaciones, 323.000 muertes al año en, al menos, 77 países donde la contaminación atmosférica procedente de combustibles fósiles ha disminuido desde hace una década.

No obstante, no es suficiente. El aumento de la demanda total de energía y la lentitud de los cambios en el sistema hacen que los combustibles fósiles sigan suministrando más del 80% de la energía mundial. Mientras tanto, las emisiones que calientan el planeta alcanzaron un máximo histórico en 2024, advierten desde Lancet Countdown.

Ese año, la edición número 29 de este informe calculó que solo 87 países destinaron 906.000 millones de dólares estadounidenses a ayudas para combustibles fósiles. A veces lo hacían con asignaciones nacionales equivalentes a gran parte del presupuesto nacional de salud, señala Maria Walawender, investigadora asociada en cambio climático y salud de Lancet Countdown.

Este dinero, hace hincapié, "podría utilizarse para fortalecer los sistemas de salud, satisfacer las necesidades de preparación y resiliencia, o aumentar el uso o el acceso a las energías renovables".

Temperaturas extremas y sequía

Como deja claro el documento publicado este miércoles, entre 2016 y 2023, el calor se relacionó con una media de 540.800 muertes estimadas al año. El cambio climático estuvo tras el 68% de estas muertes (369.900), frente al 55% (219.100) anual en el período entre 2006 y 2015.

Solo en 2023, el año más caluroso de ese periodo, el calor se relacionó con una cifra récord de 710.000 muertes estimadas, más que las causadas por la malaria o el VIH. De ellas, el 71,5% estuvieron motivadas por el cambio climático. En conjunto, se calcula que este fenómeno causó casi 3 millones de muertes relacionadas con las altas temperaturas entre 2016 y 2023.

Satué, de la SESPAS, expone que, al hablar de olas de calor, no debemos pensar solo en días a 40 ºC o más. El gran riesgo oculto son las noches tropicales.

No se les hace tanto caso, pero pasar casi todo el verano durmiendo a 27 ºC, o más, impide que el cuerpo pueda expulsar adecuadamente el calor acumulado durante el día. En los pacientes frágiles con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, esto les produce un déficit de oxigenación y riesgo de sufrir una crisis.

Por otro lado, las temperaturas cada vez más altas aumentan las partículas en suspensión, que también incrementan los problemas respiratorios. "Esta es la la normalidad y tenemos que empezar a preparar las ciudades", apunta el experto.

Los efectos negativos se ven asimismo en el plano económico. En 2025 el calor redujo la capacidad de las personas para trabajar de forma productiva. Algo que supuso para la economía mundial una pérdida estimada de 1,07 billones de dólares estadounidenses en ingresos potenciales (el 0,91 % de la producción económica mundial).

Por tercer año consecutivo se superó el billón de dólares en pérdidas, advierte el equipo que ha realizado el informe de Lancet Countdown. El sudeste asiático y África fueron las regiones más afectadas, con pérdidas equivalentes al 3,9% y al 3,2% del PIB, respectivamente, frente al 0,2 % en Europa y al 1,5% en América.

En ese sentido, Walawender, una de las autoras, recuerda que los trabajadores que no pueden trabajar por culpa de las temperaturas extremas "corren el riesgo de perder sus ingresos netos, lo que puede socavar los determinantes sociales de una vida saludable".

Proteger a los trabajadores del calor y de las posibles pérdidas de ingresos es fundamental para proteger tanto su salud como su sustento, insiste.

Por otro lado, tenemos la sequía. El 51,8% de la superficie terrestre mundial se vio afectada por sequías extremas durante al menos un mes en 2025, el segundo peor año registrado después de 2023. Es más: desde 2016, la extensión afectada por este problema ha crecido a un ritmo más de un 700% mayor al registrado en la década anterior.

Asimismo, desde 2003, el 43 % de la superficie terrestre mundial ha experimentado una disminución a largo plazo en sus reservas de agua, volviéndose más seca. Mientras, otro 37% ha ido aumentando, volviéndose más húmeda.

Esta situación genera extremos hidrológicos que afectan a más del 80 % de la superficie terrestre del planeta, poniendo en peligro los cultivos, el suministro de alimentos y el saneamiento.

Esta falta de agua convive con las precipitaciones de carácter extremo, que son cada vez más frecuentes. Entre 2016 y 2025, afectaron a casi el 17,2% de la superficie terrestre mundial cada año —frente al 14,8% de la década anterior—, elevando el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y enfermedades transmitidas por el agua.

Investigación a la inversa

La financiación de la investigación sobre salud y cambio climático ha aumentado. Entre 2016 y 2024 creció un 655%, de 42 millones de dólares estadounidenses a 316 millones. El problema es a dónde van esos fondos.

De ese dinero, el 84% sigue destinándose a investigadores de los países más ricos del mundo, lo que deja importantes lagunas de pruebas científicas en los lugares donde los riesgos suelen ser mayores, las naciones en vías de desarrollo.

Satué cuenta que este fenómeno se conoce como la ley de cuidados inversos: "Se cuida más al que menos lo necesita". Antes, estos territorios se beneficiaban también de estas inversiones o, al menos, había un consenso de investigación global, aunque esta se hiciera en potencias más desarrolladas.

Por desgracia, en los últimos años esto se ha reducido enormemente y cada vez se financian menos programas de salud pública e investigación para estas naciones. El portavoz de la SESPAS lo ejemplifica con la desaparición de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

El experto insiste en que la investigación "es fundamental para identificar qué está pasando y para desarrollar herramientas que permitan gestionar las crisis climáticas".

La salud como eje central

Los investigadores no olvidan que este informe se publica a solo dos semanas de la edición número 31 de la COP (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

Walawender aprovecha para hacer un llamamiento a los negociadores que acudirán: "No solo están hablando de emisiones y grados de temperatura, sino también de salud, bienestar y supervivencia".

Las soluciones que protejan la salud "deben ser el eje central de todas las negociaciones, incluyendo la reducción de emisiones, la preparación y la resiliencia, y la asignación de financiación climática", continúa.

La experta destaca que tener en cuenta la salud en todos los procesos de negociación, sectores y acciones contribuirá a garantizar que las políticas climáticas maximicen los beneficios potenciales para la salud.

El cambio climático, apunta Satué, "no va a esperar a que las sociedades humanas nos pongamos de acuerdo en cómo queremos hacerlo". El experto añade que no se puede parar rápido el cambio climático, pero sí hacer un control de daños y tratar de disminuir al máximo sus efectos.

Este año, recuerda, ya hemos doblado el número de muertes atribuibles calor con respecto a hace 10 años. "¿Hasta qué número de fallecidos tenemos que esperar para empezar a tomar medidas de manera generalizada y sistemática?", se pregunta.