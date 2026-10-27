Visita al Senado y al Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2024. El Consejo de Hombres Buenos

La justicia del agua, en peligro: los tribunales históricos que sobreviven a la falta de relevo agrícola y la urbanización

Cada jueves, cuando el reloj marca el mediodía, un grupo de hombres se reúne junto a la puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia. Es el Tribunal de las Aguas de la Vega de València, una institución que desde hace siglos juzga conflictos relacionados con el regadío.

A cientos de kilómetros, en Murcia, el Consejo de Hombres Buenos mantiene una tradición similar. Ambos tribunales, reconocidos por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009, representan una forma de justicia que ha atravesado siglos de cambios políticos y sociales.

Su papel es hoy más importante que nunca, porque representan la experiencia de quienes llevan generaciones compartiendo un recurso limitado.

Enrique Aguilar Valls, presidente del Tribunal de las Aguas de Valencia, explica que su trabajo empieza mucho antes de una vista pública. Los síndicos, representantes de las distintas comunidades de regantes, intentan mediar entre los agricultores para evitar que sus disputas lleguen al tribunal.

"Nuestra idea es que no lleguen los juicios al tribunal", explica. Resolver un desacuerdo antes de que se convierta en un enfrentamiento abierto permite corregir una infracción sin deteriorar la relación entre vecinos que seguirán compartiendo acequias y campos.

Cuando la mediación fracasa, el caso pasa al tribunal. Los conflictos más habituales, señala Aguilar Valls, tienen que ver con el robo de agua o con agricultores que riegan fuera de su turno. Las decisiones se adoptan en un entorno público y a partir de la experiencia de quienes conocen de primera mano el funcionamiento del regadío.

Inspecciones oculares. El Consejo de Hombres Buenos

El Consejo de Hombres Buenos de Murcia comparte esa búsqueda de una justicia cercana. Según explica su secretario general, Juan Jesús Sánchez López, la institución resuelve los litigios entre regantes de la Vega Media del Segura mediante las Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia, cuyo texto fue codificado en 1849.

Su funcionamiento combina la revisión de los expedientes, la inspección del lugar donde se ha producido el conflicto y los intentos de conciliación. Si no hay acuerdo, se celebra el juicio y se pronuncia la sentencia. La rapidez y el conocimiento directo de las circunstancias son parte esencial del sistema.

Nacer de la necesidad

El origen de estas instituciones está ligado a la organización histórica del regadío mediterráneo. En territorios donde la agricultura dependía de distribuir el agua con precisión, las comunidades desarrollaron normas para regular los turnos, mantener las infraestructuras y sancionar los incumplimientos.

Los antecedentes de los tribunales se remontan a la época de Al-Ándalus, aunque sus formas y reglas han evolucionado a lo largo de los siglos. En Murcia, recuerda Sánchez López, la tradición sobrevivió a cambios de régimen y de organización política. El Consejo de Hombres Buenos obtuvo reconocimiento legal como tribunal consuetudinario y tradicional en 1999.

En Valencia, el sistema sigue vinculado a las comunidades que gestionan las acequias históricas de la huerta. Para Sergio Villamayor-Tomás, investigador Ramón y Cajal del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona, su capacidad de adaptación ayuda a explicar la supervivencia de estas organizaciones.

Su investigación conecta los sistemas tradicionales de regadío con el trabajo de la economista Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía en 2009 por sus labores sobre la gobernanza de los bienes comunes.

Ostrom estudió cómo las comunidades podían establecer reglas propias para gestionar recursos compartidos sin depender exclusivamente de una autoridad central. Según Villamayor-Tomás, esas reglas no aparecen de golpe, son el resultado de un "proceso artesanal", construido mediante años de ajustes y aprendizaje.

Los tribunales forman parte de ese mecanismo. No solo sancionan a quienes incumplen las normas; también contribuyen a que los usuarios las conozcan, las acepten y participen en su evolución. La cooperación es más fácil cuando quienes deben cumplir las reglas sienten que también les pertenecen.

Repartir el agua que hay

La escasez de agua obliga hoy a ser más cuidadosos que nunca. En la huerta valenciana, explica Aguilar Valls, adaptan el reparto a las necesidades de los cultivos y a las condiciones meteorológicas. Un agricultor puede ceder parte de su turno a otro si sabe que no necesitará toda el agua disponible.

Ese conocimiento procede de la experiencia directa. Los síndicos trabajan sobre el terreno, conocen las necesidades de sus comunidades y pueden ajustar el reparto cuando cambia la disponibilidad. Saben cuándo y dónde hace falta el agua.

II Jornada de Tribunales Consuetudinarios, 4 de mayo de 2023. El Consejo de Hombres Buenos

El sistema murciano ofrece otro ejemplo de aprovechamiento. Sánchez López describe una red de acequias que distribuye el agua por gravedad y de azarbes que recogen los excedentes del riego y la humedad para reutilizarlos aguas abajo. El agua puede recorrer así sucesivas parcelas antes de regresar al río Segura.

La red aprovecha la pendiente del terreno y reduce la necesidad de emplear energía para bombear el agua en los tramos que funcionan por gravedad. Su diseño responde a una lógica de reutilización que hoy vuelve a cobrar importancia en un contexto de presión sobre los recursos hídricos.

La eficiencia no depende solo de incorporar tecnología, sino también de conocer el territorio, coordinar a los usuarios y evitar que el agua disponible se desperdicie por una mala organización.

Modernizar con matices

Las comunidades tradicionales no son ajenas a la innovación. Aguilar Valls explica que en Valencia por ejemplo están instalando compuertas regulables que permiten distribuir el caudal en función de la disponibilidad del río. Cuando disminuye el agua, cada comunidad recibe la proporción que le corresponde, lo que ayuda a evitar que las acequias situadas al final del recorrido se queden sin suministro.

Villamayor-Tomás introduce aquí una advertencia importante. La capacidad de cooperación de los regantes no garantiza que todas las soluciones adoptadas sean adecuadas. La modernización mediante sistemas de aspersión o goteo puede resultar útil en algunas zonas, pero sus efectos dependen de las características de cada explotación y de cada cuenca.

Por eso, sostiene el investigador, las políticas de modernización deben partir de un diagnóstico específico, en lugar de aplicar una única solución a todos los territorios. La lección de Ostrom no consiste en idealizar la tradición, sino en reconocer que la gestión sostenible requiere reglas adaptadas a las condiciones sociales y ambientales de cada lugar.

La continuidad de estas instituciones depende, en última instancia, de que siga existiendo la actividad que les da sentido. Sánchez López advierte de que la presión urbanística y las grandes infraestructuras consumen suelo fértil en la huerta murciana.

Aguilar Valls, por su parte, teme que la falta de rentabilidad termine alejando a las nuevas generaciones de la agricultura valenciana. "Si no hay huerta, ¿para quién es un tribunal?", plantea el presidente valenciano.