La investigadora Marina Oviaño y su equipo en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña. Cedida

El laboratorio que busca ganar tiempo a una enfermedad rara infantil: "No queremos esperar a que aparezca el problema"

El síndrome hemolítico urémico (SHU) es una complicación poco frecuente pero potencialmente devastadora que impacta en mayor medida en niños pequeños. La patología aparece tras la infección provocada por determinadas cepas de la bacteria Escherichia coli, concretamente aquellas que poseen la capacidad de producir la toxina Shiga.

Su detección temprana es fundamental para el seguimiento del paciente. Sin embargo, es difícil de detectar en fases tempranas porque arranca con síntomas similares a los de la gastroenteritis común.

Marina Oviaño, investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), señala que el niño llega con diarrea, que puede hacerse sanguinolenta, pero en ese momento todavía no se puede saber si está afectado por la toxina Shiga ni cuál va a ser su evolución.

Es entonces cuando el diagnóstico gana valor, subraya la científica. Es cierto que detectarla cuanto antes no cambiará la evolución del paciente ni evitará que desarrolle SHU. No obstante, sí permite "poner el foco en ese paciente, estar especialmente atentos a las posibles señales de alerta y realizar una vigilancia más estrecha de su evolución".

Oviaño está llevando a cabo una investigación para lograr una detección temprana eficaz y rápida de esta bacteria. Quiere mejorar el diagnóstico microbiológico en esa fase inicial. "No queremos esperar a que aparezca el SHU para saber que estábamos ante una infección de riesgo".

La investigación ha contado con el respaldo económico de la XXII Convocatoria de Ayudas a la Investigación Médica de la Fundación Mutua Madrileña.

Ella y su equipo han diseñado una estrategia metodológica que prescinde de herramientas excesivamente complejas o costosas. La propuesta pasa por aprovechar el propio cultivo de heces rutinario de los pacientes. Quieren desarrollar un modelo de cribado poblacional capaz de analizar de forma sistemática y rigurosa todas las muestras recibidas en el laboratorio.

La investigación aborda asimismo la clasificación del riesgo mediante la evaluación pormenorizada de los diversos factores de virulencia que porta la bacteria aislada en la muestra clínica. Para ello, el equipo integrará la genómica con inteligencia artificial.

El objetivo no es buscar un marcador único, sino conocer mejor la bacteria para estudiar si esa información es de ayuda, precisa Oviaño. Más allá de la trascendencia biomédica de este proyecto, reducir los tiempos de diagnóstico aporta un beneficio emocional incalculable para el entorno familiar del menor aquejado.

Es cierto que la gran mayoría de los niños evoluciona bien, pero contar con certezas ayuda a afrontar la situación. La experta asegura que disponer de datos precisos "permite continuar con cierta normalidad, pero sabiendo que debes estar pendiente".

En la misma línea, destaca que reducir la incertidumbre y saber qué se debe vigilar en cada caso "también es una forma de mejorar la atención al paciente". La contribución del laboratorio consiste en acelerar el envío de datos clínicos al pediatra. De este modo, el especialista puede pautar de inmediato el seguimiento asistencial más oportuno.

Uno de los puntos fuertes del proyecto es que su viabilidad asistencial es muy alta gracias a que se alinea perfectamente con los circuitos de trabajo preexistentes en los hospitales públicos. La estrategia evita la creación de procedimientos paralelos dentro del sistema sanitario. Por eso, la doctora confirma que en aproximadamente 24 horas desde la recepción de la muestra podrían disponer ya de un resultado preliminar.

Oviaño valora muy positivamente el respaldo económico de Fundación Mutua Madrileña para poder abrir una línea profundamente innovadora. La experta agradece que hayan confiado en su trayectoria "para abrir un camino nuevo y generar los primeros resultados".

El soporte financiero privado resulta determinante para que los proyectos emergentes consigan superar las barreras iniciales de la financiación pública competitiva en España. La investigadora defiende que este tipo de iniciativas permiten apostar por ideas nuevas y demostrar si pueden cambiar la atención al paciente.

"La investigación está ahí para todos y debería estar también para las enfermedades menos prevalentes como esta", dice tajante.

El cronograma de ejecución diseñado para su estudio consiste en un plan de tres años continuados de trabajo analítico y validación experimental. A lo largo de esta fase, los científicos prevén comprobar la eficacia diagnóstica de los algoritmos.

En cuanto a las metas previstas por ella y su equipo, Oviaño destaca que necesitan demostrar que mantiene su rendimiento en condiciones que reproduzcan la práctica clínica real.

La fase definitiva para conseguir la implantación real en los hospitales requerirá establecer sólidas alianzas estratégicas con las compañías del sector tecnológico especializado. Una parte en la que es imprescindible la transferencia del conocimiento desde la academia hacia el tejido empresarial.

La especialista reafirma que el objetivo es, además de demostrar que funciona, conseguir que pueda incorporarse algún día al diagnóstico rutinario.

Con proyectos como este, la convergencia entre el talento científico, el mecenazgo privado y la tecnología aplicada se pone al servicio directo del bienestar infantil y de la sostenibilidad de la red sanitaria.

Anticiparse a las complicaciones mediante un diagnóstico precoz no solo frena secuelas crónicas en la infancia, sino que alivia la angustia familiar. En esta carrera contra el reloj, cada hora ganada cuenta.

La ciencia española vuelve a demostrar así que el verdadero progreso social reside en transformar el conocimiento técnico en soluciones concretas para los pacientes más vulnerables.