Andoni Canela y su hija Amaia en un momento de descanso durante una de sus primeras expediciones tras el lobo ibérico. Cedida

A la caza del lobo ibérico: la travesía de Andoni Canela y su hija Amaia para desmontar su leyenda negra

La recuperación del lobo ibérico en España es uno de los fenómenos más esperados y controvertidos del país. El aumento de sus poblaciones en nuestro territorio ha sido celebrado por expertos y amantes de la ecología, pero temido por sus detractores, por el supuesto peligro que supone para el ganado.

Andoni Canela (Tudela, 57 años) y su hija Amaia (Barcelona, 16 años) pertenecen a los segundos. Es fotógrafo y documentalista y lleva más de treinta años siguiendo al lobo, además de a otras especies.

Su amor y curiosidad por los animales es algo que sus dos vástagos han heredado. Por eso, en cuanto vieron que el lobo había regresado a los Pirineos en 2020, después de un siglo y muy cerca de su casa, él y su hija pequeña decidieron salir en su busca y lo encontraron.

Fue en este territorio donde ella, con 10 años, vio un lobo por primera vez en su vida. La cosa no quedó ahí: fue el principio de un lustro siguiendo al lobo por distintos puntos de la península ibérica. De los Pirineos a Galicia, el valle del Ebro, la cordillera Cantábrica o el norte de Portugal.

Durante esos 5 años organizaban varias salidas para trabajar en lo que ella llamó Proyecto Lobo y que se ha convertido en el documental Durmiendo con lobos, recientemente presentado en el Another Way Film Festival, celebrado en Madrid entre los pasados 20 y 25 de octubre.

Durante su búsqueda, encontraron al lobo en múltiples ocasiones: "Los momentos en los que lo hemos visto han sido espectaculares", recuerda Amaia en conversación con ENCLAVE.

Sin embargo, también se queda con todo lo aprendido. La joven reconoce que cuando comenzaron en 2020 casi no conocía nada acerca de este animal. Cinco años después ya era toda una experta. No solo puede decir que ha visto varios ejemplares, sino que conoce su hábitat, los animales con los que convive y muchas otras curiosidades.

De hecho, este proyecto no es un mero documental sobre el lobo, también es un registro de cómo crece Amaia de los 10 a los 15 años.

Un animal en expansión

Lo cierto es que la expansión de este mamífero en España ha sido todo un hito. En la década de 1970 estuvo a punto de la extinción, indica Andoni.

Entonces, las poblaciones solo se encontraban en el oeste de Galicia, la cordillera Cantábrica y norte de las provincias de León y Zamora. También había un núcleo en Extremadura y otro en Andalucía, pero eran aislados, como muestra un mapa elaborado por WWF con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En la década de 1980 comienza la remontada y una expansión en el norte, especialmente hacia La Rioja y el País Vasco. También se registró su presencia en territorios al sur del Duero, aunque con densidades bajas en algunas áreas.

En los datos recogidos por el MITECO entre 2012 y 2014 la cosa mejora bastante. Entonces se censaron en España 297 manadas, unos 2.500 individuos. Su distribución se concentraba en el noroeste peninsular, pero ya había manadas en Madrid y Castilla-La Mancha, además de registros esporádicos en Aragón y Cataluña.

Imagen de un lobo ibérico captado por las cámaras de Andoni Canela. Andoni Canela

Las últimas cifras, correspondientes al periodo entre 2021 y 2024, hablan de 333 manadas y ya se veían también en la Comunidad de Madrid. Para Andoni, los españoles deberíamos estar orgullosos de esta recuperación. "Hay que cuidarlos porque, si no, desaparecen".

El fotógrafo lamenta el odio que se le tiene a estos animales en parte del sector ganadero por la fama de los lobos de acabar con el ganado. Esa es la causa de uno de los debates más controvertidos de este país: la conversación por la caza del lobo.

Para Andoni "es matar por matar, porque igual no son ellos los responsables". Además, recuerda que en muchos casos es el propio ser humano el que acaba invadiendo primero el hábitat de los animales urbanizando terreno natural.

Tanto él como su hija Amaia defienden un modelo de convivencia y celebran que cada vez haya menos ganaderos a favor de acabar con estos mamíferos. Ellos, cuenta la joven, tienen amigos que se dedican a esta profesión y apuestan también por la tolerancia.

No creen que la solución sea acabar con esta especie en la península ibérica, sino que los seguros sean eficientes y les indemnicen en caso de que causen algún daño a sus reses. "Ellos, que sufren los daños, lo ven como una alternativa mejor a matar al lobo", insiste la adolescente.

La vida entre esperas

Si hay algo que destaca en Durmiendo con lobos, aparte de estos ejemplares, son los silencios y las esperas. El lobo es un animal muy escurridizo y para verlo hace falta paciencia y ser madrugador, pues el mejor momento para ello es un poco antes del amanecer, aunque también son visibles antes de que se haga de noche, explica Andoni.

El resto del tiempo lo pasaban esperando al siguiente momento mientras jugaban a las cartas, charlando u observando otros animales. A veces, Amaia empleaba ese tiempo para estudiar o hacer tareas escolares y no quedarse atrás en las materias.

Cuando iban a comenzar el proyecto, Andoni pidió permiso a su colegio, avisando de que habría temporadas en las que se ausentaría unos días. Si lo hubieran hecho solo durante sus vacaciones, no habrían podido visitar tantos sitios, explican. Ella era plenamente consciente y se comprometió a no dejar de lado la parte lectiva.

Andoni Canela y su hija Amaia en una de sus expediciones para buscar al lobo. Cedida

Después de esta aventura, ambos creen que, si se le da el espacio adecuado, "la naturaleza y sus animales pueden recuperar lo perdido". Como ejemplo, en el siglo XIX, se calcula que esta especie, el lobo ibérico, ocupaba más del 65% de la península ibérica.

Sin embargo, aún falta, para que entre en la categoría de conservación favorable, necesita una población de 500 manadas.

Tras la vorágine de la promoción, Amaia prefiere bajar el ritmo. "Ahora, descansar", confiesa la adolescente. Eso sí, el germen ya ha prendido en ella y asegura que le gustaría seguir vinculada al mundo del documental y los reportajes, sin cerrarse a abordar otros temas.

Por su parte, Andoni está acompañando –a veces con Amaia– el largometraje en un recorrido por salas y coloquios de Castilla y León, Asturias, Galicia o País Vasco. A partir del año que viene, el fotógrafo navarro adelanta que se volcará en un proyecto centrado en nuevas especies y escenarios naturales.

Las próximas fechas para poder verlos son el 27 de octubre en Gijón, el 28 octubre en Oviedo, el 29 en Santander, el 30 en Pamplona y el 1 de noviembre en Tudela, su tierra natal.

Acompañar a su hija también ha supuesto un ejercicio de reflexión para el fotógrafo. Explicar el proyecto a alguien de diez años le obligó a reexaminar certezas y justificar por qué el lobo tiene un tratamiento tan diferente. Para él, este animal "simboliza también esa persecución que el hombre tiene hacia los animales".

En el documental muestran cómo es desde el punto de vista animal y su papel en el ecosistema, señala Canela. Para él, la mirada inocente de su hija fue clave para despojarse de inercias técnicas y centrarse en la esencia: devolver al animal su lugar natural, libre de prejuicios y leyendas.