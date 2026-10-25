La entidad urge reducir la pobreza, regular el ámbito digital y garantizar la salud mental de los menores de cara a las próximas elecciones generales. Más información: UNICEF alerta de que hasta el 72% de las familias en España con derecho a ayudas para la infancia no las recibe

No votan, pero tienen voz: UNICEF exige a los políticos que pongan el foco en la infancia en esta campaña electoral

Los menores españoles se enfrentan desde los últimos años a una crisis social y económica marcada por la dificultad o falta de acceso a la vivienda. A la vez, les acechan los problemas del entorno digital y su salud mental y emocional está cada vez peor.

Para terminar de demostrar que no lo tienen fácil, España tiene una de las tasas más altas de Europa en pobreza infantil. El 12,5% de los niños vive en situación de pobreza severa y más del doble, el 28,4%, de pobreza monetaria. Más de un cuarto del total, como denuncia UNICEF España.

Lara Contreras, su directora de Influencia, Programas y Alianzas recuerda que hablamos de niños que no tienen tres comidas adecuadas en el día o que directamente "dependen del comedor escolar para tener una mínima nutrición".

Por eso, en plena precampaña electoral la entidad ha remitido a los principales partidos políticos una serie de propuestas electorales que creen que deberían incluir para no dejar a la infancia al margen.

Desde la entidad defienden la urgencia de abordar todos estos problemas para asegurar los derechos de la infancia y garantizarles un desarrollo seguro y adecuado. En España hay 8 millones de niños y adolescentes que, aunque no voten, también debe ser escuchados y tenidos en cuenta en los programas electorales de cara al próximo 29 de noviembre.

De hecho, las propuestas presentadas por UNICEF España las han elaborado los propios chicos y chicas de Paivoz, el Consejo Asesor de Infancia de esta entidad.

No quieren que nadie hable por ellos y tienen muy claro que, aunque no tienen voto, sí tienen voz y criterio propio. "Las decisiones que se tomen tras las próximas elecciones generales marcarán nuestro presente y nuestro futuro".

Unicef España presentó el pasado jueves estas propuestas en una rueda de prensa a la que fue invitado el equipo de ENCLAVE. "Los partidos políticos no son conscientes del impacto que tienen sus decisiones", aseguró Contreras.

En primer lugar, la entidad aboga por impulsar una prestación universal y progresiva a la crianza para reducir la pobreza infantil. Algo que para ellos "asegura una protección social básica para todos los niños y niñas", afirman en el documento que recoge sus peticiones.

Su propuesta es utilizar para ello el presupuesto destinado al Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) –asociado al Ingreso Mínimo Vital (IMV)–, ya que el 72% de las familias no lo solicita a pesar de tener concedido el IMV.

Según sus cálculos, esta medida podría sacar a 330.000 niños de la pobreza. Proponen que sea una asignación mensual establecida por renta. Las familias vulnerables recibirían 150 euros al mes por cada menor a cargo, las de clase media 200 euros y las de clase alta el actual importe mínimo por descendiente

Desde UNICEF España insisten en el impacto del problema de la vivienda en la infancia. Tras descontar de los ingresos familiares los gastos que supone pagar la casa, la pobreza infantil crece en unos 850.000 menores, aportan.

Por eso, piden también asegurar que las ayudas y deducciones fiscales a la vivienda tengan en cuenta la presencia de los niños en los hogares. También que se aumente la vivienda pública y social, priorizando a las familias vulnerables con menores a cargo.

No se olvidan del entorno digital, que está lleno de oportunidades de aprendizaje, participación y acceso a servicios esenciales, pero también de riesgos. Para ilustrarlo, desde la organización recuerdan que el 41% de los menores de 10 años ya tienen móvil en España y a los 12 años el 95,2% ya tiene cuenta en alguna red social.

Instan a la clase política a aprobar la Ley de bienestar digital infantil, incluyendo un Plan Estatal contra la Violencia Digital hacia la Infancia. "Tenemos que garantizar un uso seguro desde el principio", hace hincapié su directora de Influencia, Programas y Alianzas

Contreras explica que la norma debe tener en cuenta la verificación de la edad, exigir un diseño del algoritmo responsable y equiparar los delitos en el ámbito digital a los del mundo físico, considerando la tecnología un problema de salud pública por sus efectos en el desarrollo de la infancia y adolescencia.

La salud mental tampoco queda fuera. La tristeza y la soledad entre nuestros adolescentes se ha duplicado en nuestro país en los últimos años. Los menores que dicen sentirse solos han pasado del 7 a casi 14% y los que se sienten tristes del 11,9 a cerca del 20%, como ha destacado Contreras.

Para responder a este desafío, UNICEF España pide reforzar la atención especializada aprobando la especialidad de psicología clínica de la infancia y la adolescencia e incrementando las ratios de profesionales.

Además, apuestan por impulsar la constitución de unidades multidisciplinares de prevención y promoción de la salud mental en la atención primaria y convertir los centros educativos en "entornos verdaderamente protectores" donde la figura del Coordinador de Bienestar y Protección -impulsado por la LOPIVI- esté implementada de manera correcta y efectiva, ha dicho su directiva.

Desde la entidad social no se olvidan de la infancia migrante y pide que se garanticen sus derechos. España debe reforzar la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente de quienes llegan solos, mejorando su acogida, atención e integración.

Asimismo, se debe ampliar la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias (UMAIME), impulsada por UNICEF España y que ya está en marcha en Ceuta, entre otras medidas.

Su labor, defendió Contreras, está siendo muy efectiva porque es la que identifica el interés superior del menor, determina las vulnerabilidades e, incluso, "está recogiendo a los niños de la calle llevándolos a lugares de protección".

La educación es el último pilar que UNICEF España saca a la palestra y recuerda que los últimos resultados del informe PISA muestran un retroceso de los aprendizajes del alumnado en nuestro país.

Desde la entidad piden que se garantice la equidad educativa y la inclusión en todas las etapas, con medidas como la educación universal de 0 a 3 años.

También que se aumente la inversión en becas y ayudas a los libros de texto, material escolar o comedor, así como aumentar los recursos para los alumnos con discapacidad y quienes tienen especiales necesidades de apoyo. Por supuesto, reclaman que se asegure la protección y la continuidad de la educación ante situaciones de emergencia.

Durante la presentación de las propuestas, Contreras subrayó, de nuevo, que es fundamental que la educación sea participativa y que tenga a los menores en cuenta a la hora de tomar decisiones legislativas. "No puede haber otra ley de educación que no tenga en cuenta su opinión".

El debate

UNICEF España no se ha limitado a lanzar sus peticiones a los partidos políticos, también ha invitado a los distintos candidatos de las próximas elecciones generales a un debate de la infancia el próximo noviembre en Madrid. El evento estará dirigido por los propios niños, que les trasladarán directamente sus demandas.

La idea es que la ocasión sirva a los políticos para dejar claro con qué medidas de las que han propuesto se comprometen y cómo van a trabajar para lograr alcanzarlas.

En el caso de que los candidatos no puedan acudir por cuestiones de agenda, la entidad espera poder contar con algún representante de cada formación para poder realizarlo.

Todavía no tienen respuesta sobre la asistencia al debate. Sin embargo, la directiva de UNICEF España sí afirmó que algunos partidos habían aceptado reunirse con el Consejo Asesor de Infancia de la organización para hablar de las propuestas presentadas.

Contreras aseguró que el propósito de esta estrategia y de estas dos acciones es para que la clase política salde la deuda pendiente con la infancia y los niños reciban el foco de atención que necesitan. "No votan, pero estás decidiendo sobre ellos sin tenerlos en cuenta", reclamó.

De hecho, todas las propuestas que UNICEF España ha trasladado a los partidos políticos han sido consensuadas con los propios niños, a través de Paivoz. Fueron ellos quienes quisieron preparar estas propuestas, dijo la directiva. Una lista que ya preparaban antes del anuncio del adelanto electoral.

Ahora, dijo Contreras, es el momento de invitar a otros para que más niños sepan que tienen que ser tenidos en cuenta y para mostrar que los pequeños también opinan.

"Apostar por la infancia no es una cuestión meramente humana o de necesidad, es una decisión inteligente que reporta beneficios a corto, medio y largo plazo al conjunto de la sociedad", destacó.