1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida, según la información recogida por Dexeus Mujer y Women'secret. iStock

El reto de vivir después del cáncer de mama: "La ausencia de enfermedad y la calidad de vida son objetivos diferentes"

El cáncer de mama tiene hoy unas perspectivas de supervivencia muy superiores a las de hace décadas. Según los datos recogidos por la Fundación Dexeus Mujer y Women’secret en sus campañas de sensibilización, la supervivencia supera el 85% y puede rebasar el 90% en muchos casos.

Sin embargo, el final del tratamiento no siempre coincide con el final de sus consecuencias. Los cambios en la imagen corporal, la menopausia inducida, las dificultades sexuales, los problemas de memoria o el miedo a una recaída pueden acompañar a las pacientes durante su recuperación y afectar a su vida personal y profesional.

"La ausencia de enfermedad detectable y la recuperación de la calidad de vida son dos objetivos diferentes, aunque complementarios", explica Sonia Baulies Caballero, especialista en Ginecología Oncológica y Mastología y jefa del servicio de Ginecología de Dexeus Mujer. La médica defiende que el éxito terapéutico también debe valorarse por el bienestar físico, emocional y social que las mujeres consiguen recuperar después del diagnóstico.

Según Baulies, la mayor concienciación y las revisiones de control permiten detectar más tumores en fases tempranas, aunque también se diagnostican casos en mujeres jóvenes, especialmente entre los 40 y los 55 años.

Las pacientes, añade, participan de forma cada vez más activa en las decisiones sobre su salud y demandan información para afrontar los efectos secundarios, mantener sus hábitos y recuperar su autonomía.

A esa necesidad responde la colaboración que Women’secret y la Fundación Dexeus Mujer iniciaron en 2013 bajo el proyecto Cosas que sí importan. La iniciativa nació con una propuesta concreta centrada en diseñar prendas de lencería adaptadas a las mujeres operadas de cáncer de mama, y ha ido incorporando nuevas líneas de apoyo a medida que se han hecho visibles otras necesidades.

El primer paso fue la colección Post-Surgery Bras, desarrollada por Women’secret con el asesoramiento de especialistas de Dexeus Mujer. Los sujetadores incorporaban características pensadas para facilitar el día a día después de una intervención, como tejidos suaves, tirantes más anchos, ausencia de aros rígidos y aberturas interiores para colocar prótesis.

Se ha notificado hasta el 86% de prevalencia de la disfunción sexual tras seis meses de tratamiento hormonal, según una revisión de 2025. iStock

También se diseñaron modelos postquirúrgicos con cierres delanteros que facilitan vestirse cuando la movilidad de los brazos está limitada.

La iniciativa situó la comodidad y la imagen personal dentro de la recuperación. La colaboración fue ampliándose después hacia la preservación de la fertilidad y la atención psicológica, hasta llegar a programas que contemplan la salud íntima, la fisioterapia, la nutrición y las dificultades cognitivas.

Los beneficios de distintas acciones solidarias de la firma se destinan a financiar servicios de la Fundación Dexeus Mujer para pacientes oncológicas.

Secuelas ocultas

"Tanto la enfermedad como algunos de sus tratamientos pueden dejar secuelas que no siempre son visibles, pero que tienen un impacto físico y emocional", señala Baulies. La especialista enumera consecuencias que pueden pasar inadvertidas para el entorno, aunque condicionen actividades cotidianas, relaciones personales y reincorporaciones laborales.

Algunos tratamientos provocan una menopausia precoz, con sequedad y atrofia vaginal, menor deseo sexual o dolor durante las relaciones. A ello se suman los cambios corporales tras una mastectomía, que pueden afectar a la autoestima, además del cansancio persistente y las alteraciones del gusto.

Otras pacientes experimentan dificultades de memoria, concentración o atención durante la quimioterapia y después de finalizarla.

La respuesta requiere adaptar los cuidados a cada mujer. "Cada caso es distinto", recuerda la ginecóloga, que defiende una atención capaz de abordar tanto las consecuencias físicas como las emocionales y sexuales.

Para ello, Dexeus Mujer ofrece apoyo psicológico, asesoramiento nutricional, fisioterapia especializada y tratamientos de ginecología regenerativa y funcional, indicados según las necesidades de cada paciente.

La maternidad, en el foco

La preservación de la fertilidad es otra de las necesidades que han ganado peso en la atención a las pacientes jóvenes. La quimioterapia puede comprometer la capacidad reproductiva, por lo que Baulies insiste en que las opciones deben explicarse antes de comenzar el tratamiento.

En Dexeus Mujer, la fundación dispone de un programa que permite a las pacientes oncológicas que lo deseen congelar sus óvulos de forma gratuita.

La evidencia científica también ha contribuido a despejar dudas sobre un posible embarazo posterior. El estudio POSITIVE, publicado en 2024 en el Journal of Clinical Oncology, analizó a mujeres con cáncer de mama hormonodependiente en estadio inicial que interrumpieron temporalmente la terapia endocrina para intentar quedarse embarazadas bajo supervisión médica.

De las 497 participantes evaluables para el resultado del embarazo, 368, el 74%, comunicaron al menos uno. El estudio tampoco encontró que la estimulación ovárica realizada para preservar la fertilidad en el momento del diagnóstico se asociara con un pronóstico oncológico desfavorable.

"Es importante informarse bien y que todas estas cuestiones se planteen antes de iniciar el tratamiento", subraya Baulies.

La prioridad clínica sigue siendo tratar el tumor, pero conocer las alternativas permite a cada mujer valorar su futuro reproductivo con su equipo médico. Asimismo, la especialista recuerda que el asesoramiento debe individualizarse y tener en cuenta las características de la enfermedad y los tratamientos previstos.

Bienestar emocional

La salud sexual constituye otra de las áreas que han ido adquiriendo protagonismo. Una revisión sistemática publicada en marzo de 2025 en Supportive Care in Cancer, que analizó 16 estudios con 4.058 mujeres, encontró que la prevalencia de disfunción sexual comunicada oscilaba entre el 17,5% antes del diagnóstico y el 86% después de seis meses de tratamiento hormonal, según los estudios incluidos.

Baulies señala que la sequedad vaginal, la falta de lubricación y la disminución del deseo sexual pueden tratarse mediante intervenciones adaptadas a cada paciente. De ahí que la fundación ofrezca apoyo psicológico, fisioterapia y tratamientos de ginecología regenerativa y funcional cuando están indicados y se han completado las fases del tratamiento que contraindican su aplicación.

La campaña también ha abordado el impacto de las palabras. Bajo el lema 'Cuidar más las palabras, nos cuida a todas', Women’secret y Dexeus Mujer han cuestionado expresiones como "guerrera", "campeona" o "heroína", que pueden imponer a las pacientes la obligación de mostrarse fuertes y optimistas.

♬ sonido original - Women'secret @womensecret @womensecret y @Dexeus Mujer llevamos más de 12 años trabajando juntas para intentar normalizar la vida de las mujeres que padecen cáncer, acompañándolas e intentando favorecer su bienestar. #simeimporta

La propuesta invita a acompañarlas sin exigirles una actitud determinada frente a la enfermedad.

La iniciativa más reciente vinculada al programa Sentirte tú, otra vez. Porque tu vida va mucho más allá del cáncer de mama busca financiar servicios personalizados para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Women’secret comercializa una bolsa de tela solidaria cuyos beneficios se destinan a este programa de la Fundación Dexeus Mujer.

Los fondos contribuyen a sufragar apoyo psicológico, preservación de la fertilidad, fisioterapia, asesoramiento nutricional, talleres multidisciplinares y sesiones para trabajar la memoria y la concentración.

Para Baulies, escuchar a las propias pacientes resulta esencial para orientar estas iniciativas. Tal y como explica, sus testimonios permiten identificar necesidades que todavía reciben poca atención y ayudan a otras mujeres a reconocer lo que les ocurre y pedir ayuda.

"El reto es que formen parte habitual de la atención oncológica y que todas las mujeres puedan acceder al asesoramiento y al apoyo que necesitan", afirma.