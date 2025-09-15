Fatimetu Bucharaya, la saharaui que limpia de minas territorios liberados: protagoniza el corto español 'Disonancia'

"Los expertos siempre te van a decir que un conflicto no termina cuando decimos que termina. Los campos de minas antipersona son la prueba que queda de eso, como los que quedan en los territorios liberados del Sáhara Occidental".

Raquel Larrosa es la directora de Disonancia (2025), cortometraje documental sobre el grupo SMWAT. Se trata de una asociación de mujeres saharauis cuya peligrosa tarea es 'limpiar' campos de minas, como esos que sirven de "cicatriz" del conflicto junto al muro marroquí en los territorios ocupados.

"Llevo casi 14 años trabajando sobre el conflicto saharaui, intentando contar la historia de la población desplazada desde hace más de 50 años por Marruecos al desierto. En 2019 conocí la historia de un grupo de desminadoras que eran solo mujeres y quise contarla".

Disonancia muestra la historia de Fatimetu Bucharaya, una mujer saharaui residente en Tinduf, en los campamentos en zona argelina. Había trabajado en grupos de desminadores mixtos organizados por las misiones de paz de la ONU.

"Ella forma esta asociación con otras mujeres que ya tienen experiencia desminando. Conocí su trabajo a través de la prensa, con un artículo que ya tenía una fotografía potente. Una mujer saharaui con pantalones y sin melhfa, la vestimenta tradicional saharaui, que sostenía un detector de minas".

Hostilidad local

El Sáhara Occidental, de hecho, está considerado una de las zonas más minadas del mundo. Entre 7 y 10 millones de minas antipersona se cobran una media de 30 víctimas mortales al año (sin contar heridas) alrededor del muro de 2700 kilómetros que separa los territorios ocupados de los liberados. Se calcula que custodian más de 160.000 soldados marroquíes.

SMAWT es una asociación de mujeres voluntarias dedicadas a la detección de minas antipersonas en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf . Cedida

"En el equipo hay también mujeres más jóvenes que igual no tienen formación y no llegan a desminar, pero se dedican a la sensibilización, como se ve en el documental. Saben que prevenir en las escuelas puede ayudar, impedir que los niños se acerquen a las minas o a las zonas peligrosas"

Disonancia, años de la pandemia mediante, ha tardado casi seis años en llegar a cines y festivales. En este tiempo la situación en el Sáhara Occidental incluso ha empeorado. Y el equipo de rodaje se ha encontrado con toda clase de problemas tanto por parte de Marruecos como de Argelia, donde se encuentran los campos de refugiados.

"Paradójicamente, cuando empecé a contar esta historia y a grabarlas, en 2020, había menos minas que ahora, cinco años después, cuando el objetivo que marca Naciones Unidas es todo lo contrario".

'Skeikima'

El anterior trabajo de Larrosa, Skeikima (2017), contaba la vida de los jóvenes saharauis que viven en los territorios ocupados. Al otro lado del muro, y donde actualmente no se puede grabar porque está vigilado por drones y soldados.

Saharahuis que se ven obligados a estudiar en el país que años atrás invadió a su pueblo, en Marruecos. "¿Cómo reivindicar tu identidad en una tierra hostil? ¿Cómo convivir bajo el acoso y la represión? ¿Cómo hacer llegar tu voz cuando tantos muros intentan silenciarte?".

Raquel Larrosa, directora de 'Disonancia', 2025. Cedida

"Cuando hablo del muro, la gente no sabe que es el segundo muro más grande del mundo. Es 60 veces lo que fue el de Berlín, y al que no te puedes acercar, porque ahora mismo hay una guerra en marcha", añade la directora.

La propia Larrosa ya no puede grabar al otro lado, en la zona ocupada, de la que fue deportada en su día cuando contaba la vida de esos jóvenes saharuis. "Marruecos sigue expulsando a periodistas, observadores de derechos humanos, etcétera… y esa información no llega".

Sahara Occidental

Para la cineasta, "esto es un conflicto que no está olvidado, sino que está silenciado, y cuesta mucho romper con ese bloqueo informativo. No hay interés en que esté en la agenda mediática"

"España, que legalmente sigue siendo la potencia administradora, ahora el plan de Marruecos frente al derecho internacional y lo que dicen las Naciones Unidas", lamenta, "pero Estados Unidos o Francia también tienen responsabilidad".

Al final "son muchos organismos e intereses en un territorio que ahora mismo a España y a su Gobierno no le viene bien. Pero, claramente, sigue afectando a civiles y a población y se vulneran todos los tipos de derechos humanos cuando hay una ocupación".

Cartel del corto documental español 'Disonancia', 2025. Cedida

Para la cineasta, "el ejemplo de estas mujeres es inspirador para su comunidad, porque la situación allí da la impresión de que cada vez está peor. Sufren una guerra, llega la pandemia, la gente no tiene trabajo y tiene que emigrar. Y ellas continúan allí, intentando hacer la vida mejor".

Sin la voluntad de las propias saharauis, de hecho, "no habría sido posible Disonancia. Nos ayudó mucha gente local, y esta historia no podría estar viéndose ahora en festivales en España y en Europa, descubriendo el conflicto a la gente joven, si no fuese por ellas".