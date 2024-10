Medallistas paralímpicos, récords mundiales y puntuaciones de 10: así son los II Juegos Inclusivos

"Siempre hemos estado muy separados y no solo los olímpicos o la élite, sino los deportistas de base", asegura la premio Princesa de Asturias y la paralímpica más laureada, con 28 medallas, Teresa Perales. Ella, junto alrededor de 300 atletas españoles y extranjeros, con y sin discapacidad, han decidido, de la mano de los II Juegos Inclusivos, organizados por Fundación Sanitas, romper estereotipos y demostrar lo que esta nadadora ya bien sabe: que todos los deportistas pueden entrenar juntos… y hasta competir.

Y es que, recuerda en una conversación con ENCLAVE ODS durante la competición celebrada en Madrid, Perales tiene que entrenar en la capital a pesar de residir en Zaragoza. Y es que la norma dice que "si tienes discapacidad, te vas a un club de personas con discapacidad; si no la tienes, te vas a cualquier club". Y no todas las ciudades disponen de centros deportivos destinados para paralímpicos.

Sin embargo, "no tiene por qué ser así". Porque "todos podemos entrenar y no es difícil, no hay que tener miedo. Y tampoco es caro". Esto último, dice, es el mensaje que le quiere lanzar a los centros deportivos.

A estos, precisamente, quiere recordarles que, como ella, los deportistas con discapacidad siguen siendo "deportistas, igual que los convencionales" y pueden "aportar incluso economía a los propios clubes". Pues, recuerda, "la competición atrae también la inversión económica, las subvenciones, las becas…".

Con esto en mente, los II Juegos Inclusivos, celebrados en el centro de alto rendimiento del Consejo Superior de Deportes el pasado jueves 17 de octubre, han conseguido que deportistas de élite con y sin discapacidad crucen la línea de meta juntos. Los olímpicos y paralímpicos compiten, durante esta jornada deportiva, conjuntamente en distintas disciplinas, regidos siempre por reglamentos inclusivos.

I de inclusión… e internacional

Esta competición, además, cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español y 18 federaciones nacionales unideportivas y polideportivas de personas con discapacidad. "Con esta segunda edición de los Juegos Inclusivos demostramos que el deporte del futuro será inclusivo o no será y que una forma más justa de entender la competición es posible también en el más alto nivel", explica Iñaki Peralta, presidente de Fundación Sanitas.

En esta edición, que cierra el ciclo olímpico de París, además, participan deportistas de Reino Unido, Polonia, Chile, Brasil, Ecuador y México. Países que, como cuenta Perales, ya se están fijando en el deporte inclusivo y en esta competición para replicarla.

No por nada, en esta segunda edición cuenta con la participación de la rumana Nadia Comaneci, primera gimnasta en obtener puntuación perfecta en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976; el cubano Javier Sotomayor, poseedor del récord mundial de salto de altura desde 1993; el atleta marroquí Hicham El Guerrouj, que ostenta desde 1998 el récord mundial de los 1.500 metros; o el británico Jonathan Edwards, plusmarquista mundial de triple salto con 18,29 metros desde 1995.

Cuestión de valores

Atletismo, bádminton, baloncesto en silla de ruedas, judo, natación, rugby, taekwondo, tenis de mesa, triatlón, balonmano, kárate, esgrima, tiro con arco y hockey son las disciplinas inclusivas que se han dado cita en Madrid. Y todas ellas, como explica a ENCLAVE ODS el piragüista Saúl Craviotto, medalla de oro en Pekín, plata en Londres y oro y bronce en Río de Janeiro, con un objetivo claro: fomentar "valores" de "integración, igualdad, superación y todo el esfuerzo que hay detrás de todos los que participan".

Sobre esto, además, dice, no tiene más que "palabras de agradecimiento, ya no como deportista, sino como ciudadano, por los valores que se fomentan" en competiciones de esta índole. Pues, como recuerda Perales, este tipo de evento deportivo da visibilidad, pero también demuestra que los paralímpicos son deportistas como el resto y todos pueden compartir espacio.

"Probablemente, nos daremos cuenta dentro de muchos años de lo que significa esto de verdad", indica Perales. Aunque, asegura, ella que lleva siendo embajadora del deporte inclusivo desde hace décadas, ahora ya es "consciente de lo que supusieron los anteriores Juegos Inclusivos". Pues esta cita no es más que un "empujón" a "toda la sociedad española" para suplir ese "hueco importante" que era la imposibilidad de "convivir todos juntos".

La realidad, tal y como lo demuestran estos Juegos Inclusivos, es que la convivencia es posible. Dentro y fuera de la pista o la cancha o la piscina. Incluso la competición conjunta lo es. De ahí que lo más repetido durante este encuentro deportivo sea, en palabras de Teresa Perales: "Lo que estamos haciendo aquí es historia". Y esto, concluye la deportista paralímpica, "hay que replicarlo; pero no mañana, sino esta misma tarde".