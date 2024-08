La NASA advierte: estos serán los lugares en lo que no se podrá vivir en 2050 por culpa del cambio climático

Un campo en el que no crece nada por las altas temepraturas Archivo

Las temperaturas siguen subiendo. Al menos 366 españoles han muerto por el calor en cuatro días de agosto. No solo afecta España: la NASA registró el 22 de julio la temperatura media más alta desde que hay registro, a nivel global. El calentamiento se debe al aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera provocados por la actividad humana.

En 2022, la NASA publicó un informe que mencionaba lugares que serán inhabitables para 2050 por las condiciones extremas relacionadas con el calor y la humedad. En ese estudio, comparando datos recabados por cientos de medidores, hacía referencia a zonas vulnerables alrededor del mundo.

Mencionaba el sur asiático, el golfo pérsico y la zona del mar rojo para 2050. Por otro lado, el este y sudeste asiático y parte de Brasil y Amazonas pueden alcanzar esos niveles para 2070. Estos son lugares con una humedad alta por su cercanía con mares y ríos.

Aunque eso parezca lejano en el tiempo y el espacio, Isabel Moreno, física meteoróloga, explica la situación en España. La costa mediterránea es donde más se acumula calor y humedad: "Ya en el presente estamos viendo situaciones peligrosas para la salud. Tenemos temperaturas elevadas de día y también de noche". Con esto se pasan noches tropicales, incluso 'noches infernales' cuando las mínimas superan los 30 °C, que afectan al sueño y el descanso.

La NASA proporciona datos y análisis para entender como el planeta está cambiando y ayudar a las comunidades a adaptarse. Para estar mejor preparados, los científicos toman medidas de todo tipo.

Desde hace algunos años se tiene en cuenta el calor húmedo, o el 'bulbo húmedo' que consiste en medir la temperatura de un trapo húmedo alrededor de un termómetro.

Según se va evaporando el agua, el termómetro registra la bajada en temperatura. Y con menos humedad en el ambiente, el paño se evaporará antes de que el termómetro y el aire circundante alcancen la misma temperatura.

Los golpes de calor en las personas se producen cuando el cuerpo no es capaz de gestionar las temperaturas a través de la piel. Es decir, calentando el cuerpo y expulsando el resto de la energía térmica acumulada a través del sudor. Esto se produce cuando el ambiente está tan húmedo que no es capaz de absorber ese sudor, el cuerpo no puede regular esa temperatura y colapsa.

En España

Aun así, España no tiene esos espacios tan húmedos como para provocar muertes súbitas por calor. Moreno advierte que en España "tienden a llegar masas de aire cada vez más cálidas y durante más tiempo en el año". Eso no significa que haga más calor, pero sí que aumente la humedad en el ambiente, y se pueda tener mayor sensación de calor. La mayoría de las muertes por altas temperaturas, no son por una causa directa, sino porque agrava situaciones médicas previas como cardiovasculares o respiratorias.

A pesar de los últimos días de excepcional calor, hay quien puede pensar que las temperaturas, esta temporada, están siendo más bajas. Pero Moreno recuerda que, "no es que este año este verano no esté siendo fresco, lo que pasa es que los anteriores fueron excepcionalmente cálidos".

Las recomendaciones más comunes son la de mantenerse hidratado, evitar hacer ejercicios en las horas centrales del día, y buscar lugares frescos y a la sombra. En las ciudades, por el efecto isla de calor urbano, el asfalto y el cemento pude llegar a los 70 grados.

Un termómetro de Barcelona indica que la mínima será de 27 grados.

En esos casos, los refugios climáticos protegen de condiciones extremas. Estos pueden ser parques o ramblas, lugares con vegetación y a ser posible agua. Si no también los ayuntamientos abren espacios climatizados, como ayuntamientos o bibliotecas.

Más medidas, mejor protección

Lo que no se mide no se puede solucionar. Con mejores sistemas y más completos se consigue más información y mejor con la que prevenirse. Esto no es exclusivamente el calor, sino otras medidas como la calidad del aire, las previsiones de lluvia, viento o calima.

Así, CSIC y AEMET han decidido unir fuerzas para dar una mejor información al ciudadano sobre los cambios meteorológicos y climáticos. Tendrán en cuenta diez valores entre los que se incluirá riesgo de incendios y, monitoreo de sequías, temperaturas extremas o radiación solar.

Esto puede ayudar a tener mejor información y así evitar bulos climáticos, como la alarma que derivo, precisamente, del informe de la NASA advirtiendo de las ciudades españolas que serían inhabitables para 2050.

El periodista climático, Edu Robaina, de Climática, explicaba en un artículo los peligros de la desinformación y citaba al autor del estudio original, Colin Raymond: "El estudio de 2020, y otros más recientes, se centran en el papel de los niveles muy altos de humedad, por lo que la relevancia para España es mínima, excepto quizás a lo largo de la costa mediterránea".